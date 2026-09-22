Los armadillos avanzan hacia regiones más frías de Estados Unidos: qué impulsa su expansión y hasta dónde podrían llegar

Un armadillo atropellado en Ohio podría confirmar el avance natural de la especie hacia el norte de Estados Unidos

Guardar

Un armadillo encontrado atropellado en Ohio llamó la atención de investigadores por una razón poco habitual: el estado se encuentra fuera de la zona donde estos mamíferos acorazados suelen aparecer.

El hallazgo, registrado a principios de septiembre, podría convertirse en una nueva señal del avance de la especie hacia el norte de Estados Unidos, según informó Smithsonian Magazine.

PUBLICIDAD

La bióloga Tereza Jezkova, de la Universidad de Miami en Ohio, siguió de cerca el descubrimiento después de que una residente publicara el caso en Facebook.

El ejemplar fue localizado cerca de otros avistamientos verificados en Kentucky e Indiana y, a diferencia de registros anteriores en Ohio que podían explicarse por el traslado accidental de animales en vehículos, los investigadores consideran que este armadillo llegó de manera natural.

El armadillo mexicano de nariz larga es la única especie de armadillo presente en Estados Unidos y amplía su área de distribución (Imagen Ilustrativa Infobae)

El episodio se suma a una serie de registros que muestran cómo el armadillo mexicano de nariz larga, la única especie de este grupo presente en Estados Unidos, amplía su área de distribución. Los científicos siguen analizando qué factores permiten a estos animales ocupar territorios cada vez más al norte.

PUBLICIDAD

El avance desde Texas hasta el norte y el este

Los armadillos llegaron a territorio estadounidense desde México hacia Texas a mediados del siglo XIX, después de cruzar el Río Grande. Desde ese punto avanzaron principalmente hacia el norte y el este. Alcanzaron Luisiana durante la década de 1920 y Kansas en la década de 1940.

Los registros actuales muestran una distribución considerablemente más amplia. Un estudio publicado en 2025 en Diversity señaló que estos mamíferos estaban establecidos o aparecían con frecuencia en 17 estados, además de registrar presencia ocasional en otros cuatro.

Entre los avances documentados figuran el primer avistamiento de un ejemplar vivo en Iowa en 2017 y los primeros registros verificados de animales vivos en libertad en Virginia en 2021.

PUBLICIDAD

Un estudio de 2025 registró armadillos establecidos o frecuentes en 17 estados y presencia ocasional en otros cuatro

En Carolina del Norte, especialistas estimaron que podrían llegar a estar presentes en los 100 condados durante los próximos 15 años. También existen proyecciones que sitúan su llegada a Chicago dentro de una década.

Inviernos más suaves y cambio climático como factores del avance

Durante años, los investigadores consideraron que las temperaturas bajas del norte constituían una barrera para estos animales, debido a su escaso pelaje y a la poca grasa corporal.

Las observaciones más recientes modificaron esa perspectiva. Al refugiarse en sus madrigueras, los armadillos pueden tolerar temperaturas inferiores a las previstas anteriormente.

El cambio climático, particularmente los inviernos más suaves, aparece entre los factores vinculados con la expansión. También intervienen las modificaciones en el uso de la tierra y, al menos en un caso ocurrido en Florida, una liberación provocada por seres humanos.

PUBLICIDAD

Los inviernos más suaves vinculados al cambio climático favorecen la expansión de los armadillos hacia regiones del norte (Imagen ilustrativa Infobae)

La capacidad de adaptación de estos mamíferos también facilita su desplazamiento. Pueden cruzar cursos de agua caminando por el fondo durante varios minutos sin respirar y, ante ríos más anchos, inflar sus intestinos para aumentar la flotabilidad. Además, pueden atravesar puentes o desplazarse accidentalmente en vehículos.

Su alimentación representa otra ventaja. Anderson Feijó, conservador adjunto de mamíferos del Field Museum, museo de historia natural de Chicago, explicó a WTTW News que los armadillos estadounidenses poseen una dieta más variada que sus parientes sudamericanos. Además de insectos, consumen recursos como raíces y frutas.

Madrigueras que alteran jardines, cultivos y ecosistemas

La expansión también plantea interrogantes sobre los efectos que estos animales pueden producir en los nuevos territorios. Sus fuertes patas y largas garras les permiten excavar en busca de alimento y construir madrigueras extensas, capaces de afectar jardines, cultivos, estructuras y campos de golf.

PUBLICIDAD

Esas cavidades también cumplen funciones dentro de los ecosistemas. Un estudio realizado en Arkansas en 2022 identificó 64 especies que interactuaban con madrigueras de armadillos: 19 mamíferos, cuatro reptiles, un anfibio y 40 aves.

Los armadillos toleran bajas temperaturas al refugiarse en madrigueras y pueden cruzar cursos de agua mediante distintas estrategias (REUTERS)

Las estructuras subterráneas pueden proporcionar refugio, alimento, lugares para esconderse o espacios de reproducción.

Los armadillos no suelen clasificarse como una especie invasora y los efectos ecológicos de su expansión todavía son objeto de investigación. El ecólogo y biólogo evolutivo Daniel Simberloff, de la Universidad de Tennessee, señaló a Popular Science que todavía faltan estudios capaces de demostrar cuál es la magnitud de esos impactos.

PUBLICIDAD

Para los propios animales, uno de los principales peligros está en las rutas. Su mala visión y su comportamiento al sentirse amenazados pueden aumentar las posibilidades de ser atropellados.

Las madrigueras de armadillos pueden afectar jardines y cultivos, pero también ofrecen refugio y recursos a 64 especies en Arkansas

Cuando se asustan, pueden saltar aproximadamente entre 1 y 1,20 metros de altura, una reacción que puede llevarlos a golpear la parte inferior de los vehículos.

La especie mantiene una población estable y está considerada de menor preocupación para la conservación. Su avance hacia nuevas regiones continúa planteando una pregunta para los investigadores: hasta dónde podrá extenderse cuando las condiciones climáticas sigan cambiando.