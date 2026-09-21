Estados Unidos

Un experto advierte sobre el caso Horsch: el presunto asesino serial de Filadelfia podría exponer una red de "snuff films"

La investigación vincula la vivienda familiar con siete mujeres desaparecidas y más de un millón de archivos digitales que las autoridades aún no terminaron de revisar

El FBI y la policía de Filadelfia analizan material que podría revelar décadas de crímenes sin resolver (ABC News)
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Un psicólogo forense advirtió que el caso Horsch, centrado en una vivienda del barrio de Olney en Filadelfia, podría ser algo más que una investigación por homicidios en serie: detrás del hallazgo de supuestos snuff films —videos que presuntamente registran asesinatos reales— podría operar una red clandestina de distribución de ese material.

Eugene Horsch, de 44 años, llegó al radar de las autoridades en junio de 2026 cuando un guardaparques federal lo detuvo en Independence Mall por un vehículo mal estacionado.

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La mujer que lo acompañaba portaba el documento de identidad de Blair Tonzelli, desaparecida en 2023.

Raymond “R.C.” Horsch, el padre de Eugene, murió en 2025 con un largo historial en la industria pornográfica y antecedentes penales. Su figura es hoy central en el caso.

Retrato policial de un hombre de cabello corto que viste una camisa verde estampada frente a un fondo neutro
Detenido inicialmente por cargos de armas y credenciales falsas de la DEA y el FBI, Horsch enfrenta ahora el peso de una investigación que lo conecta con desapariciones de mujeres durante años (Philadelphia Police)

La investigación vincula la vivienda con siete mujeres desaparecidas, al menos cinco de las cuales se presumen muertas.

Entre las identificadas figuran Gabrielle Amarando, desaparecida en 2012; Maribel Fresses y Nicole Fusaro, ambas desaparecidas en 2018; y Amy McHale, exesposa de R.C. Horsch. Ningún cuerpo fue recuperado hasta el momento.

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Los allanamientos posteriores a su arresto convirtieron la casa familiar en el centro de una investigación que hoy involucra a siete mujeres desaparecidas, más de un millón de piezas de prueba digital y la presencia del FBI, tal como informó Fox News.

Fachada de una vivienda de ladrillo marrón con ventanas tapiadas y un automóvil plateado estacionado frente al acceso principal
La vivienda del 400 de West Chew Avenue permanece bajo custodia policial; las autoridades planean un nuevo allanamiento a fines de septiembre (NBC10 Filadelfia)

La sombra del padre: pornografía, drogas y un libro que describía lo que ahora investigan

Raymond “R.C.” Horsch, murió el año pasado a los 82 años. Tenía antecedentes penales por producción de metanfetaminas y había publicado libros de contenido sexual y violento.

Retrato de un hombre con cabello escaso, barba de varios días y camiseta negra con letras blancas
Raymond murió en 2025 sin enfrentar cargos por los crímenes que la investigación ahora le atribuye (CBS News)

Uno de ellos, Empathy (2014), incluye un capítulo sobre cómo disolver el cuerpo de una mujer asesinada con químicos en ebullición.

Tras trascender el dato, Amazon y Goodreads retiraron el volumen de sus plataformas el pasado viernes.

Portada de un libro titulado Empathy con el nombre R.C. Horsch y el rostro de un hombre con manchas rojas en la cara
El libro, publicado en 2014, fue retirado de Amazon y Goodreads en julio de 2026, semanas después de que su contenido cobrara relevancia en la investigación (WPVI)

El vínculo del padre con la industria pornográfica es central para la hipótesis que manejan algunos expertos.

Fox News consultó al Dr. Kris Mohandie, psicólogo forense certificado, quien fue el primero en plantear públicamente esa línea.

Un hombre con anteojos de marco negro, saco azul, camisa blanca y corbata mira hacia la cámara en un espacio interior claro
El psicólogo forense certificado colaboró con fuerzas de seguridad en casos de asesinos seriales y conducta violenta extrema en Estados Unidos (Fox News)

Los videos alertaron a los investigadores: podrían haber circulado en redes clandestinas

“Esto puede ser, además de todos los presuntos crímenes atroces que parecen ser parte de esto —secuestro, violación, tortura y demás, cosas que los agresores sádicos hacen a sus víctimas— una participación en la distribución de los llamados snuff films a redes clandestinas de personas que consumen ese material”, afirmó Mohandie a Fox News. “Es aterrador, y espero que los investigadores puedan resolver esas preguntas”.

La policía tiene además un video que presuntamente muestra a R.C. Horsch estrangulando a Nicole Fusaro, desaparecida en 2018, con un precinto.

Retrato de una mujer de cabello oscuro y collar frente a una ventana con persianas en un espacio interior
Desapareció en 2018 a los 27 años en el barrio de Kensington, Filadelfia; su primo confirmó públicamente su vínculo con el caso tras reunirse con detectives de homicidios (Philadelphia Police)

Hasta el pasado viernes, los investigadores habían revisado menos de un tercio del material digital incautado.

En ese fragmento identificaron a cuatro de las mujeres desaparecidas —dos públicamente: Gabrielle Amarando y Maribel Fresses— y contabilizaron un total de 58 personas en los archivos.

De ellas, cuatro aparecen sin vida y otras 10 fallecieron por sobredosis en otros domicilios de la ciudad, lo que sugiere que la actividad de la vivienda se extendía más allá de sus paredes.

Dos retratos de mujeres con cabello oscuro, uno en formato de ficha policial y el otro sonriendo
Gabrielle y Maribel fueron las primeras dos víctimas identificadas en el caso; sus imágenes fueron halladas en un disco rígido con fecha de 2017 (NamUs)

Eugene Horsch no enfrenta cargos por homicidio, pero la investigación avanza

Hasta el momento, no se presentaron cargos por homicidio contra Horsch. Los equipos de excavación continúan las tareas en el exterior de la vivienda y bajo la estructura, incluidas las alcantarillas.

Entre las pruebas halladas figura una nota manuscrita con referencias al asesino serial Ted Bundy y métodos para deshacerse de cuerpos.

Retrato en blanco y negro de Ted Bundy, un hombre caucásico de cabello oscuro y raya al lado, vistiendo traje, camisa blanca y corbata negra, con expresión seria
Su nombre apareció entre los escritos hallados durante los allanamientos, sin que las autoridades precisaran el contexto exacto de la referencia (AP)

El FBI también retiró de la vivienda un autoclave, un equipo de esterilización capaz de destruir materia orgánica, que los investigadores evalúan en relación con los químicos encontrados.

Un laboratorio forense especializado en Chicago procesa los químicos incautados para identificar su composición, mientras otras muestras se analizan en busca de ADN.

Las autoridades planean ejecutar una nueva orden de allanamiento sobre la vivienda a fines de septiembre. La investigación permanece abierta.

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