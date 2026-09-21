Estados Unidos aseguró que las aerolíneas iraníes dejarán de operar globalmente esta semana por las sanciones. (REUTERS/ARCHIVO)

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó este lunes 21 de septiembre que las aerolíneas iraníes dejarán de operar globalmente a partir del 23 de septiembre por las sanciones de Washington. El funcionario hizo la declaración durante una entrevista con CNBC.

“Todas las aerolíneas iraníes serán suspendidas en todo el mundo”, dijo Bessent. Según el secretario, las restricciones alcanzarán a las empresas que presten servicios a esas compañías fuera de Irán.

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Según Bessent, desde el 23 de septiembre las aerolíneas iraníes no podrán recibir combustible, servicios de aterrizaje ni vender boletos en ningún país sin que los proveedores se expongan a quedar fuera del sistema del dólar. El funcionario sostuvo que esa restricción hará que las compañías dejen de operar internacionalmente.

Sanciones sobre aviación, bancos y otros sectores

Bessent señaló que el Tesoro recibió cinco nuevas facultades hace cerca de un mes para actuar contra el Gobierno iraní. Mencionó medidas sobre aviación, transporte marítimo, criptomonedas y oro, y sostuvo que Washington presiona a Teherán “como nunca antes”.

Las sanciones de Washington impedirán que las aerolíneas iraníes reciban combustible, servicios de aterrizaje y venta de boletos fuera de Irán. (REUTERS/ARCHIVO)

El secretario afirmó que Estados Unidos ya sancionó a tres bancos que, según dijo, canalizaron recursos hacia Irán. Identificó a la sucursal en Dubái del segundo banco más grande de Egipto, a la filial de un banco turco situado cerca del puesto 30 por tamaño y a una entidad externa vinculada al segundo banco más grande de Rusia.

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La sucursal en Dubái habría transferido más de USD 1.800 millones al Gobierno iraní, según Bessent. El funcionario aseguró que esas operaciones serán clausuradas.

Consultado por la ausencia de medidas anunciadas contra entidades chinas, Bessent respondió que Estados Unidos mantiene conversaciones reservadas con varios países y afirmó que esas gestiones son preferibles a una confrontación pública.

La administración de Donald Trump incorporó la semana pasada a varias aerolíneas iraníes y compañías extranjeras a su lista de entidades sancionadas. También alertó a las instituciones financieras sobre los riesgos de operar con un sector al que acusa de ayudar a Teherán a obtener componentes para armamento.

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En un comunicado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que sancionó a 36 entidades “por apoyar al sector de la aviación de Irán, utilizado por el régimen para transportar armas, personal y carga ilícita”.

La administración de Donald Trump incorporó a varias aerolíneas iraníes y compañías extranjeras a la lista de entidades sancionadas. (REUTERS/ARCHIVO)

Las medidas se suman a las sanciones adoptadas el mes pasado contra las sucursales en los Emiratos Árabes Unidos del banco egipcio Banque Misr y del turco Golden Global Investment Bank. Bessent ya había mencionado a esas entidades durante su entrevista con CNBC.

Farhad Alavi, socio del bufete Akrivis Law Group en Washington D. C., consideró que las nuevas restricciones “podrían prácticamente paralizar la conectividad aérea de Irán con el exterior”.

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Una flota envejecida y menos conexiones internacionales

El impacto económico de las sanciones es difícil de calcular. El año pasado, el director ejecutivo de Iran Air afirmó que el sector aportaba 9% al producto interno bruto iraní, estimado en unos USD 300.000 millones, aunque no hay datos oficiales sobre la evolución de esa cifra desde los ataques lanzados por Israel y Estados Unidos el 28 de febrero.

La industria aeronáutica iraní está bajo sanciones desde finales de la década de 1970. Según la consultora aeronáutica Cirium, la edad media de los aviones en servicio en el país es de 42,2 años, más del doble del promedio a partir del cual las aerolíneas suelen retirar las aeronaves antiguas.

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