Una mujer murió después de que una conductora de 93 años se estrellara contra un restaurante en Nueva Jersey

Una conductora de 93 años confundió el acelerador con el freno y provocó un choque en el restaurante Meg's Grill de Lavallette, Nueva Jersey (Exit82ScannerNews)

Guardar

La conductora de 93 años confundió el acelerador con el freno mientras intentaba estacionar frente a Meg’s Grill, un restaurante de la costa de Nueva Jersey, y su camioneta irrumpió en el área de comedor al aire libre, mató a una mujer de 56 años e hirió a otras siete personas.

El hecho ocurrió el sábado 19 de septiembre a las 11 de la mañana en la localidad de Lavallette, condado de Ocean, pero las imágenes se difundieron en medios locales entre el domingo y lunes.

PUBLICIDAD

La víctima fatal fue identificada como Ursula Keating, residente de Toms River, Nueva Jersey, y esposa del jefe de bomberos voluntarios de Silverton, John Keating. Siete comensales más fueron trasladados a hospitales de la zona con heridas de distinta gravedad. La conductora, también de Lavallette, sufrió lesiones leves.

El accidente en Lavallette ocurrió el sábado 19 de septiembre a las 11 de la mañana en el comedor al aire libre de Meg's Grill (CBS New York)

La conductora presionó el acelerador en lugar del freno al intentar estacionar

Según informó el Departamento de Policía de Lavallette, la mujer conducía un Buick Encore 2014 y procuraba estacionar frente al restaurante ubicado en el 1401 de Grand Central Avenue cuando el vehículo aceleró abruptamente.

La camioneta saltó el cordón, atravesó el espacio de mesas exteriores y chocó contra el edificio, cuya pared colindante —correspondiente a una licorería— quedó con daños visibles en su estructura.

PUBLICIDAD

Testigos que se encontraban en las inmediaciones describieron una escena caótica. Andy Moesch, quien presenció el impacto, contó en CBS News que el vehículo “entró y literalmente aplastó la pared de la licorería”.

Sarah Barr, vecina del lugar, dijo haber escuchado “vidrios rotos, un golpe, un crack y gritos”. Otra testigo, Susan Wright, relató que ella y su marido salieron corriendo: él dirigió el tráfico mientras ella llamaba al 911.

El choque en Nueva Jersey mató a Ursula Keating, de 56 años, e hirió a otros siete comensales (CBS New York)

El restaurante anunció el cierre por dos días en señal de respeto

Horas después del accidente, Meg’s Grill publicó en redes sociales que el personal estaba ileso y que el edificio no había sufrido daños estructurales. Sin embargo, el establecimiento decidió cerrar el domingo y el lunes “como gesto de compasión hacia el personal y los afectados”, con planes de reabrir el martes.

PUBLICIDAD

En un comunicado, el propietario del restaurante se dirigió directamente a la familia de Keating: “No puedo imaginar la pérdida que están sintiendo y mi corazón y mis pensamientos están con ustedes. Su hija fue una verdadera heroína ese día. Le tomó la mano, la mantuvo tranquila y nunca se alejó de su lado. Espero que sus corazones puedan sanar”.

La camioneta saltó el cordón, atravesó las mesas exteriores y chocó contra el edificio contiguo, donde una licorería sufrió daños visibles (CBS New York)

El choque generó nuevos debates sobre la seguridad en los comedores al aire libre

El impacto generó interrogantes entre vecinos y clientes habituales del sector sobre la ausencia de barreras físicas que protejan a los comensales de la vía pública.

Una persona que se identificó como cliente frecuente del lugar señaló, en declaraciones recogidas por CBS News: “Hemos estado sentados exactamente en ese lugar. Cuando hay mesas al aire libre, necesitas barreras de concreto, algo que proteja a la gente de un auto fuera de control”.

PUBLICIDAD

El restaurante se ubica frente al departamento de policía y el edificio municipal de Lavallette. La investigación permanece abierta y las autoridades no han confirmado el estado de salud de los siete heridos ni anticipado si la conductora enfrentará cargos.