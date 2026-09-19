Estados Unidos

Un piloto murió y otro sobrevivió en una colisión de dos planeadores en el estado de Nueva York

Una de las aeronaves logró aterrizar en el aeropuerto Plateau Sky Ranch, mientras que la otra fue localizada en una zona boscosa de Edinburg. Las autoridades federales y estatales investigan las causas del accidente

Una de las aeronaves aterrizó sin inconvenientes, mientras que la otra fue localizada en una zona remota de Edinburg (WRGB CBS 6 News).
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Una persona murió tras la colisión en el aire de dos planeadores ocurrida el viernes 18 de septiembre por la tarde en el condado de Saratoga, al norte del estado de Nueva York. La otra aeronave logró aterrizar en el cercano aeropuerto Plateau Sky Ranch y su piloto resultó ileso, de acuerdo con la Policía Estatal.

El choque fue reportado a las autoridades a las 14:26, en las proximidades de Wheeler Road, dentro de la localidad de Edinburg.

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Los equipos de emergencia desplegaron un operativo para localizar la aeronave que no había logrado aterrizar. Más de dos horas después del primer aviso, los investigadores hallaron restos en una zona apartada junto a Sand Lake Road.

El ocupante del planeador accidentado fue encontrado sin vida en el lugar. Aún no revelaron su identidad, a la espera de notificar a sus familiares, informó USA Today.

Cada aeronave llevaba a un solo piloto a bordo

La Administración Federal de Aviación (FAA) informó que los dos planeadores transportaban únicamente a sus respectivos pilotos. La agencia identificó la aeronave que logró aterrizar como un Schleicher AS24 y la que se estrelló como un Schempp-Hirth Ventus.

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Por su parte, la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB), organismo que estará a cargo de la investigación, señaló que la aeronave del piloto fallecido “se estrelló contra un terreno densamente arbolado tras la colisión en el aire”, según declaraciones recogidas por Times Union.

El planeador que completó el aterrizaje presentaba daños en la parte frontal. Llegó al Plateau Sky Ranch Airport, una pista de césped cuya propietaria, Elayne Wade, confirmó que se encontraba fuera de peligro.

El piloto está conmocionado, pero está bien”, declaró Wade al Times Union. La responsable del aeródromo agregó que el sobreviviente despegó después junto a su esposo, en otra aeronave, con el fin de colaborar en la búsqueda.

Un planeador blanco yace sobre la hierba en un área delimitada con cinta amarilla de seguridad, con árboles al fondo
Las autoridades recibieron el aviso del choque a las 14:26 cerca de Wheeler Road, en la localidad de Edinburg (Captura de video: WRGB CBS 6 News).

El hallazgo ocurrió en un área remota de Edinburg

La Policía Estatal de Nueva York, los guardabosques estatales y la Oficina del Sheriff del Condado de Saratoga participaron en un operativo para localizar los restos. Las autoridades pidieron a los vecinos que evitaran el sector durante la noche del viernes para no interferir con las tareas de búsqueda.

Registros de comunicaciones de bomberos y servicios médicos de emergencia del condado, citados por NBC News, dieron cuenta de una amplia movilización de personal de respuesta. Los rescatistas se concentraron primero en el aeropuerto antes de dirigirse al área donde se buscaba el planeador Schempp-Hirth Ventus.

Helicópteros sobrevolaron la zona durante el operativo. Varios vehículos de la Oficina del Sheriff abandonaron las inmediaciones del aeropuerto poco después de las 18:00, aunque algunos socorristas permanecieron allí, reportó Times Union.

Edinburg se ubica al noroeste del lago Great Sacandaga, en una zona rural del norte del condado de Saratoga. La localidad cuenta con poco más de 1.300 habitantes y se encuentra a unos 87 kilómetros de Albany, la capital estatal.

Un camión de bomberos, una camioneta blanca y una avioneta roja estacionados en un campo junto a un hangar gris y árboles
Los equipos de emergencia hallaron restos del planeador accidentado más de dos horas después del primer reporte, en una zona apartada junto a Sand Lake Road (Captura de video: WRGB CBS 6 News).

La investigación buscará establecer por qué los planeadores chocaron

La NTSB encabezará la investigación, con la participación de la FAA. Hasta el momento, las autoridades no han informado públicamente sobre una posible causa del choque.

La portavoz de la NTSB, Jennifer Gabris, explicó al Times Union que el organismo prevé publicar un informe preliminar sobre el suceso dentro de aproximadamente un mes.

Ese documento no determinará de forma definitiva el origen del accidente. La agencia no prevé divulgar la causa probable hasta 12 a 24 meses después del siniestro, en un informe final.

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