Estados Unidos

Scott Bessent se reunirá con su par chino en la antesala a la cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping

El secretario del Tesoro de Estados Unidos mantendrá un encuentro con el viceprimer ministro chino He Lifeng para discutir sobre la inteligencia artificial y las tierras raras, dos áreas estratégicas de gran importancia para Beijing y Washington

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la izquierda, estrecha la mano del viceprimer ministro chino, He Lifeng, a la derecha, durante una reunión bilateral entre Estados Unidos y China, en Ginebra, Suiza. 10 de mayo de 2025 (KEYSTONE/EDA/Martial Trezzini/Distribuido vía REUTERS)
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, a la izquierda, estrecha la mano del viceprimer ministro chino, He Lifeng, a la derecha, durante una reunión bilateral entre Estados Unidos y China, en Ginebra, Suiza. 10 de mayo de 2025 (KEYSTONE/EDA/Martial Trezzini/Distribuido vía REUTERS)
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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, se reunirá este domingo en Nueva York con el viceprimer ministro chino He Lifeng, en un último intento de acercar posiciones antes del encuentro previsto entre el presidente estadounidense Donald Trump y el líder chino Xi Jinping en Washington.

Bessent y el representante comercial estadounidense, Jamieson Greer, recibirán a la delegación china para una ronda final de conversaciones previa a la cita del 24 de septiembre en la Casa Blanca, donde Trump ofrecerá reuniones bilaterales y una cena de Estado a Xi.

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La agenda incluye disputas que siguen abiertas entre las dos potencias, con la inteligencia artificial, los aranceles comerciales y el acceso a las tierras raras entre los principales asuntos. La negociación también ocurre antes de que venza en noviembre la tregua de la guerra comercial acordada por ambos mandatarios en octubre, durante su reunión en Busan, Corea del Sur.

En esa cita, Trump postergó controles a las exportaciones que podían afectar a miles de empresas chinas. Beijing, por su parte, suspendió restricciones sobre las ventas externas de tierras raras y minerales críticos.

China busca extender ese entendimiento durante el resto del mandato de Trump. Estados Unidos plantea, en cambio, una prórroga de seis meses, ante su evaluación de que Beijing no cumple por completo los compromisos que asumió en Busan sobre el suministro de tierras raras.

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El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent; el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer; el representante de Comercio Internacional y viceministro de Comercio de China, Li Chenggang; y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se preparan para conversar el día de una reunión bilateral entre Estados Unidos y China, en Ginebra (Suiza), el 10 de mayo de 2025 (KEYSTONE/EDA/Martial Trezzini/REUTERS)
El secretario del Tesoro de EE. UU., Scott Bessent; el representante comercial de EE. UU., Jamieson Greer; el representante de Comercio Internacional y viceministro de Comercio de China, Li Chenggang; y el viceprimer ministro chino, He Lifeng, se preparan para conversar el día de una reunión bilateral entre Estados Unidos y China, en Ginebra (Suiza), el 10 de mayo de 2025 (KEYSTONE/EDA/Martial Trezzini/REUTERS)

Washington también presiona a China para que flexibilice las limitaciones a las exportaciones de esos minerales hacia Japón. La preocupación se concentra en el itrio, un metal de difícil sustitución que se utiliza en láseres, motores de aeronaves y semiconductores. La ralentización de sus envíos afecta además a cadenas de suministro estadounidenses.

Bessent y He Lifeng podrían abordar en Nueva York el diálogo sobre inteligencia artificial que Trump y Xi acordaron establecer en mayo. Desde entonces, las dos partes no celebraron reuniones de alto nivel sobre ese tema. Las delegaciones avanzan además en los detalles de una Junta de Comercio que los presidentes acordaron crear durante su encuentro en China. El mecanismo identificaría productos de sectores considerados no sensibles que podrían quedar alcanzados por una reducción de aranceles.

Según la agencia Reuters, Trump planea recibir al líder chino en la Base Conjunta Andrews a su llegada a Washington para una visita oficial a la Casa Blanca. El mandatario estadounidense prevé dar la bienvenida a Xi en el aeropuerto de la base militar situada en las afueras de la capital, una práctica poco habitual en las recepciones a jefes de Estado extranjeros.

La visita incluirá una ceremonia de llegada en la Casa Blanca, una revista militar en el Jardín de las Rosas y una cena de Estado por la noche, según funcionarios estadounidenses. A la cena asistirán directivos de empresas tecnológicas, entre ellos Jeff Bezos, de Amazon; Sundar Pichai, de Alphabet; Sam Altman, de OpenAI; Tim Cook, de Apple; Elon Musk, de Tesla; Jensen Huang, de Nvidia, y Michael Dell, de Dell Technologies.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al marcharse tras una visita al jardín de Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del presidente chino, Xi Jinping, al marcharse tras una visita al jardín de Zhongnanhai en Pekín, China, el 15 de mayo de 2026 (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)

En la antesala a la cumbre, el canciller chino Wang Yi y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, hablaron el jueves por teléfono sobre la situación en Medio Oriente y los preparativos para la visita de Xi Jinping a Washington.

Durante la conversación, el ministro de Relaciones Exteriores de China pidió que ambos países preparen la próxima fase de contactos de alto nivel “con espíritu de igualdad, respeto mutuo y beneficio recíproco”, informó la agencia oficial Xinhua.

La llamada también tuvo lugar un día después del encuentro que Wang mantuvo en Beijing con el canciller iraní, Seyyed Abbas Araghchi, en el contexto de los esfuerzos de mediación de China en el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

(Con información de Reuters)

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