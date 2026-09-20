"Solo quiere hacer el bien": la defensa de Maye Musk a su hijo Elon ante sus críticos

Maye Musk tiene 76 años, una carrera como modelo que resurgió en la tercera edad y una historia personal marcada por años de precariedad.
El 16 de septiembre se sentó frente a la conductora Gayle King en CBS Mornings y habló de su hijo, de su pasado y del libro en el que los pone por escrito.
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La entrevista llegó en un momento particular para la familia. Elon Musk acaba de convertirse en el primer trillonario de la historia tras llevar SpaceX a la bolsa, y arrastra al mismo tiempo un historial reciente de controversias: su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y su ruptura pública con Donald Trump le dejaron una imagen polarizada.
La modelo apuntó contra quienes atacan a Elon y aseguró que actúa en beneficio del mundo
Maye fue directa al hablar del impacto público que tiene su hijo. “Solo quiere hacer el bien en el mundo, pero eso significa que pisas muchos callos”, afirmó Maye Musk.
Las críticas que recibe Elon, aseguró, provienen muchas veces de personas que ni siquiera lo conocen. “La gente es cruel. Y son extraños, o no son personas con logros propios, y aun así lanzan insultos”, sostuvo.
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Para la modelo, su hijo tiene un objetivo claro. “Hace lo que es mejor para Estados Unidos y lo que es mejor para el mundo”, aseguró Maye. Y agregó: “Y si no nos gusta, siempre queda ir a Marte”, en referencia al proyecto de colonización marciana de SpaceX.
El paso de Elon Musk por el gobierno y su ruptura con Trump
Elon Musk fue una figura central durante los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, al frente del DOGE. Su gestión fue polémica: según CBS News, desmanteló organismos públicos, redujo fondos para programas sociales y recortó ayuda al exterior.
Poco después de alejarse del gobierno, Musk atacó públicamente a Trump a través de las redes sociales y cuestionó la llamada “One Big Beautiful Bill”, la ley impulsada por el mandatario. La respuesta de Trump fue inmediata y la relación entre ambos se quebró.
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Sin embargo, según informó el medio, los vínculos entre los dos hombres parecen haberse reconstituido recientemente.
El propio Musk reconoció en diciembre de 2025 que probablemente no repetiría la experiencia en DOGE.
El empresario se convirtió en el primer trillonario de la historia
Tras su salida, Musk no frenó su actividad. Respaldó candidatos republicanos en las elecciones de medio término y promovió la construcción de centros de datos.
El paso decisivo fue llevar a SpaceX a la bolsa de valores, un movimiento que lo catapultó a una categoría sin precedentes: la de primer trillonario de la historia, es decir, la primera persona en superar el billón de dólares en riqueza personal (USD 1.000.000.000.000).
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De un departamento de un dormitorio a las portadas de Sports Illustrated
El otro eje de la entrevista fue la propia historia de Maye Musk. En su memoria Timeless, la modelo relata los años más duros de su vida: la salida de un matrimonio que ella misma describe como abusivo, con tres hijos pequeños a cargo. La familia emigró de Sudáfrica a Canadá, donde comenzó de cero.
Las condiciones iniciales fueron precarias. Maye y sus hijos vivieron en un departamento de un solo dormitorio y, tal como ella misma lo recordó, “dormimos en muchos sillones y pisos”. La modelo cursó su primer posgrado mientras trabajaba como dietista y criaba a sus hijos al mismo tiempo.
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Cuando les preguntó por qué nunca se quejaron, la respuesta fue contundente: “Dijeron: ‘¿Si nos quejábamos, nos ibas a escuchar?’ Y yo les dije que no”, relató Maye en declaraciones a CBS News.
A los 70 años llegó el reconocimiento que la industria de la moda no le había dado antes
Décadas después de aquellos años de esfuerzo, los hijos de Maye Musk le compraron un departamento en Nueva York. Esa estabilidad le abrió una nueva etapa.
Había trabajado como modelo desde su adolescencia, pero fue recién a partir de los 70 cuando su carrera alcanzó un nivel de visibilidad inédito.
Desfiló en pasarelas internacionales, apareció en las principales revistas del mundo y en 2022 se convirtió en la mujer de mayor edad en aparecer en la portada de Sports Illustrated. “Te volvés más sabia y podés decir que no. Cuando sentís que algo es para vos, podés ponerte al frente”, afirmó.
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