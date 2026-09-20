Estados Unidos

"Solo quiere hacer el bien": la defensa de Maye Musk a su hijo Elon ante sus críticos

La modelo e ícono de moda habló en CBS Mornings sobre la trayectoria del fundador de Tesla y SpaceX, al tiempo que presentó Timeless, su nueva memoria sobre años de pobreza, resiliencia y reinvención

Maye Musk habló por primera vez en profundidad sobre su hijo desde que el empresario se convirtió en el hombre más rico de la historia (REUTERS/Nathan Howard)
Maye Musk habló por primera vez en profundidad sobre su hijo desde que el empresario se convirtió en el hombre más rico de la historia (REUTERS/Nathan Howard)
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Maye Musk tiene 76 años, una carrera como modelo que resurgió en la tercera edad y una historia personal marcada por años de precariedad.

El 16 de septiembre se sentó frente a la conductora Gayle King en CBS Mornings y habló de su hijo, de su pasado y del libro en el que los pone por escrito.

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La entrevista llegó en un momento particular para la familia. Elon Musk acaba de convertirse en el primer trillonario de la historia tras llevar SpaceX a la bolsa, y arrastra al mismo tiempo un historial reciente de controversias: su paso por el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) y su ruptura pública con Donald Trump le dejaron una imagen polarizada.

La modelo y dietista presentó Timeless, una memoria en la que repasa décadas de esfuerzo, pobreza y reinvención personal (REUTERS/David Dee Delgado)
La modelo y dietista presentó Timeless, una memoria en la que repasa décadas de esfuerzo, pobreza y reinvención personal (REUTERS/David Dee Delgado)

La modelo apuntó contra quienes atacan a Elon y aseguró que actúa en beneficio del mundo

Maye fue directa al hablar del impacto público que tiene su hijo. “Solo quiere hacer el bien en el mundo, pero eso significa que pisas muchos callos”, afirmó Maye Musk.

Las críticas que recibe Elon, aseguró, provienen muchas veces de personas que ni siquiera lo conocen. “La gente es cruel. Y son extraños, o no son personas con logros propios, y aun así lanzan insultos”, sostuvo.

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Para la modelo, su hijo tiene un objetivo claro. “Hace lo que es mejor para Estados Unidos y lo que es mejor para el mundo”, aseguró Maye. Y agregó: “Y si no nos gusta, siempre queda ir a Marte”, en referencia al proyecto de colonización marciana de SpaceX.

La gente es cruel", dijo Maye Musk sobre quienes critican a su hijo, y agregó que actúa pensando en el bien de Estados Unidos y del mundo (REUTERS/Carlos Barria)
La gente es cruel", dijo Maye Musk sobre quienes critican a su hijo, y agregó que actúa pensando en el bien de Estados Unidos y del mundo (REUTERS/Carlos Barria)

El paso de Elon Musk por el gobierno y su ruptura con Trump

Elon Musk fue una figura central durante los primeros meses del segundo mandato del presidente Donald Trump, al frente del DOGE. Su gestión fue polémica: según CBS News, desmanteló organismos públicos, redujo fondos para programas sociales y recortó ayuda al exterior.

Poco después de alejarse del gobierno, Musk atacó públicamente a Trump a través de las redes sociales y cuestionó la llamada “One Big Beautiful Bill”, la ley impulsada por el mandatario. La respuesta de Trump fue inmediata y la relación entre ambos se quebró.

Sin embargo, según informó el medio, los vínculos entre los dos hombres parecen haberse reconstituido recientemente.

El propio Musk reconoció en diciembre de 2025 que probablemente no repetiría la experiencia en DOGE.

Musk lideró el DOGE durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, se enfrentó públicamente con el presidente y luego reconoció que no repetiría la experiencia (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)
Musk lideró el DOGE durante los primeros meses del segundo mandato de Trump, se enfrentó públicamente con el presidente y luego reconoció que no repetiría la experiencia (REUTERS/Nathan Howard/File Photo)

El empresario se convirtió en el primer trillonario de la historia

Tras su salida, Musk no frenó su actividad. Respaldó candidatos republicanos en las elecciones de medio término y promovió la construcción de centros de datos.

El paso decisivo fue llevar a SpaceX a la bolsa de valores, un movimiento que lo catapultó a una categoría sin precedentes: la de primer trillonario de la historia, es decir, la primera persona en superar el billón de dólares en riqueza personal (USD 1.000.000.000.000).

La salida a bolsa de SpaceX catapultó a Musk a una categoría sin precedentes: ninguna persona había acumulado antes USD 1.000.000.000.000 en patrimonio (REUTERS/Brendan McDermid)
La salida a bolsa de SpaceX catapultó a Musk a una categoría sin precedentes: ninguna persona había acumulado antes USD 1.000.000.000.000 en patrimonio (REUTERS/Brendan McDermid)

De un departamento de un dormitorio a las portadas de Sports Illustrated

El otro eje de la entrevista fue la propia historia de Maye Musk. En su memoria Timeless, la modelo relata los años más duros de su vida: la salida de un matrimonio que ella misma describe como abusivo, con tres hijos pequeños a cargo. La familia emigró de Sudáfrica a Canadá, donde comenzó de cero.

Las condiciones iniciales fueron precarias. Maye y sus hijos vivieron en un departamento de un solo dormitorio y, tal como ella misma lo recordó, “dormimos en muchos sillones y pisos”. La modelo cursó su primer posgrado mientras trabajaba como dietista y criaba a sus hijos al mismo tiempo.

Cuando les preguntó por qué nunca se quejaron, la respuesta fue contundente: “Dijeron: ‘¿Si nos quejábamos, nos ibas a escuchar?’ Y yo les dije que no”, relató Maye en declaraciones a CBS News.

Maye Musk relata en su libro cómo pasó de dormir en sillones ajenos con tres hijos a convertirse, a los 70 años, en tapa de Sports Illustrated (REUTERS/David Dee Delgado)
Maye Musk relata en su libro cómo pasó de dormir en sillones ajenos con tres hijos a convertirse, a los 70 años, en tapa de Sports Illustrated (REUTERS/David Dee Delgado)

A los 70 años llegó el reconocimiento que la industria de la moda no le había dado antes

Décadas después de aquellos años de esfuerzo, los hijos de Maye Musk le compraron un departamento en Nueva York. Esa estabilidad le abrió una nueva etapa.

Había trabajado como modelo desde su adolescencia, pero fue recién a partir de los 70 cuando su carrera alcanzó un nivel de visibilidad inédito.

Desfiló en pasarelas internacionales, apareció en las principales revistas del mundo y en 2022 se convirtió en la mujer de mayor edad en aparecer en la portada de Sports Illustrated. “Te volvés más sabia y podés decir que no. Cuando sentís que algo es para vos, podés ponerte al frente”, afirmó.

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