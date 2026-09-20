Insólito hallazgo en Nueva Jersey: encontraron una serpiente atrapada dentro de un auto

Las cámaras corporales de las autoridades registraron la captura de una pitón real de casi un metro de un Nissan Maxima en Franklin Township.

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Después de llevar su Nissan Maxima a una alineación de ruedas, Aiyana Hudson regresó a su casa con un pasajero inesperado: una pitón bola de casi un metro que había quedado escondida en la parte delantera.

Al llegar a su casa en Franklin Township, Nueva Jersey, la mujer vio el animal entre las piezas del auto. Su novio intentó calmarla, pero la escena la dejó sin saber a quién recurrir. Finalmente, llamó varias veces a la policía para pedir ayuda.

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El pedido de auxilio derivó en un operativo de unos 20 minutos. Los policías desmontaron parte del vehículo para retirar a la serpiente del paragolpes, reportaron CBS News y ABC7.

Las cámaras corporales registraron el operativo

Las cámaras corporales de los policías registraron la inspección del Nissan Maxima y los intentos por definir cómo llegar hasta el reptil sin lastimarlo.

La serpiente estaba trabada en un hueco de la parrilla, de modo que los agentes quitaron el paragolpes delantero y otras piezas antes de alcanzarla.

Cuando tuvieron acceso al sector donde había quedado inmovilizada, emplearon un gancho para sujetarla y extraerla.

Entre risas, uno de los agentes posó para una foto con el reptil. Poco después, otro comentó: “Vamos a salir en las noticias”.

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La policía de Franklin Township realizó un operativo de unos 20 minutos para retirar a la pitón bola de la parrilla de un auto (Captura de video).

Hudson participó de la maniobra, aunque contó que, después de tirar de la pitón, corrió a los gritos por miedo a que se soltara del gancho y escapara.

“Les dije a los policías desde el principio: ‘Les ayudaré, pero si la serpiente se suelta y la engancho, les digo que la balancearé y saldré corriendo’”, afirmó en CBS News.

En el reportaje de ABC7, señaló que su mayor temor era que la serpiente entrara al vehículo mientras manejaba. Le calmó saber que no se había asomado por una salida del aire acondicionado ni por la zona del volante.

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En tono de broma, agregó que, de haber ocurrido, “se habría incendiado y habríamos llamado a los bomberos”.

Aiyana Hudson llamó varias veces a la policía después de descubrir la serpiente al llegar a su casa de Oakland Avenue (Captura de video: ABC7).

La policía asumió el rescate ante la falta de intervención de control animal

La agente Lisseth Villacis explicó a ABC7 que el grupo de policías primero intentó buscar el apoyo de control animal, pero el servicio respondió que atiende únicamente a especies domésticas.

Sin otra alternativa disponible, los propios agentes se encargaron del rescate. “Pensamos: ‘Él estaba siendo valiente, yo estaba siendo valiente. Podemos con esto. Vamos a intentar sacarlo’”, relató Villacis.

La intervención terminó con la extracción de la pitón bola, sin daños en el vehículo ni lesiones para el animal.

La dueña del auto admitió que le dio pena la cantidad de veces que tuvieron que pinchar a la serpiente para sacarla, sobre todo cuando supo que se trataba de una especie dócil. A su vez, expresó alivio porque el animal no resultó herido.

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Las cámaras corporales de los policías registraron la inspección del Nissan Maxima y el rescate del reptil (Captura de video).

Tras el rescate, la policía llevó al animal al Refugio de Animales de Franklin Township.

La mujer pudo hablar con el refugio local y el personal le informó que disponían de un tanque acondicionado para alojarla mientras espera un nuevo hogar.

Al mismo tiempo, le ofrecieron adoptarla. “Mi novio y yo les dijimos que no; somos más de los perros y gatos”, aseguró Hudson.

Por su parte, el director de Seguridad Pública de Franklin Township, Lloyd Fredericks, advirtió en un comunicado recogido por CBS News que liberar animales exóticos en el ambiente es ilegal y puede amenazar a las especies nativas y a las mascotas.

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En consecuencia, pidió a quienes ya no puedan o no quieran cuidar una serpiente que contacten al refugio local para entregarla de manera segura.