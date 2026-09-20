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Rusia dijo que prepara reuniones con Estados Unidos en las próximas semanas para tratar sus diferencias

El viceministro Serguéi Riabkov aseguró que los contactos con Washington se han vuelto habituales y que las citas ya están previstas, aunque el avance en acuerdos de fondo avanza más lento de lo esperado

Rusia y Estados Unidos preparan reuniones en las próximas semanas para tratar sus diferencias en medio de nuevas sanciones de Washington. (REUTERS/ARCHIVO)
Rusia y Estados Unidos preparan reuniones en las próximas semanas para tratar sus diferencias en medio de nuevas sanciones de Washington. (REUTERS/ARCHIVO)
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Rusia y Estados Unidos preparan reuniones en las próximas semanas para tratar sus diferencias, mientras Moscú cuestiona el nuevo paquete de sanciones aprobado desde Washington por el presidente estadounidense, Donald Trump, que amplía las medidas y habilita aranceles contra países compradores de energía rusa.

El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, afirmó este domingo RIA Nóvosti que los contactos con Washington se han vuelto habituales, aunque admitió que los avances sustanciales son más lentos de lo previsto.

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Riabkov respondió que los encuentros se celebrarán “en las próximas semanas” y sostuvo que ambos países mantendrán el esfuerzo diplomático pese a las discrepancias. “Creemos que son útiles. Sin embargo, el ritmo de progreso en términos de avances sustanciales es menor de lo deseado y de lo esperado”, declaró el viceministro.

Serguéi Riabkov afirmó que los contactos entre Moscú y Washington se volvieron habituales, aunque los avances sustanciales avanzan más lento de lo esperado. (REUTERS/ARCHIVO)
Serguéi Riabkov afirmó que los contactos entre Moscú y Washington se volvieron habituales, aunque los avances sustanciales avanzan más lento de lo esperado. (REUTERS/ARCHIVO)

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo el sábado que la nueva legislación estadounidense sobre sanciones “definitivamente no puede tener un impacto positivo” sobre las negociaciones entre las partes ni sobre el conflicto en Ucrania.

Sanciones estadounidenses y advertencia de Moscú

La Ley Lindsey O. Graham de Sanciones a Rusia e Irán de 2026 contempla medidas contra funcionarios, bancos y sectores estratégicos de la economía rusa. También apunta contra la denominada “flota en la sombra” de petroleros que Moscú emplearía para sortear las restricciones occidentales.

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La norma no impone de forma automática los aranceles de hasta 100%, pero autoriza al Ejecutivo estadounidense a aplicarlos contra países que compren petróleo o gas ruso. La medida podría afectar especialmente a China e India, según el texto suministrado.

El ex presidente ruso Dmitri Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, sostuvo el sábado que Moscú debería responder con “disuasión militar” a las sanciones aprobadas en Estados Unidos. No detalló qué medidas incluiría esa respuesta.

La nueva ley de Estados Unidos autoriza aranceles de hasta 100% contra países que compren petróleo o gas ruso y podría afectar a China e India. (REUTERS/ARCHIVO)
La nueva ley de Estados Unidos autoriza aranceles de hasta 100% contra países que compren petróleo o gas ruso y podría afectar a China e India. (REUTERS/ARCHIVO)

Medvedev escribió en Telegram: “Incluso al otro lado del océano, solo escuchan el lenguaje de la disuasión militar directa, y ese es el lenguaje con el que debemos responder a las atrocidades rusófobas, como la ley del terrorista fallecido Graham”.

Ataques rusos y elecciones en territorios ocupados

Una serie de ataques rusos contra las regiones ucranianas de Kherson y Kharkov dejó al menos cuatro muertos, según informaron autoridades militares de las zonas afectadas. Los hechos ocurrieron mientras se celebraban elecciones parlamentarias en Rusia entre el 18 y el 20 de septiembre.

El jefe de la administración militar regional de Kherson, Oleksandr Prokudin, informó en Telegram que hubo dos fallecidos y cinco heridos. “Las fuerzas rusas atacaron infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales de asentamientos en la región”, señaló.

En Balakliia, en la región de Kharkov, otras dos personas murieron durante la noche del 18 de septiembre, según el jefe de la administración militar local, Vitali Karabanov. “Se produjo un ataque enemigo contra uno de los barrios de nuestra ciudad”, declaró.

Las Fuerzas Armadas de Ucrania informaron, según la agencia Ukrinform, que neutralizaron tres misiles Banderol y 138 drones lanzados por Rusia desde la noche del 18 de septiembre.

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