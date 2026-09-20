El régimen de Irán amenazó con “ataques devastadores” contra bases de EEUU si Washington “comete un error”

Un sistema de misiles iraní se exhibe en la plaza Azadi de Teherán, Irán, el 30 de julio de 2026, en momentos en que Irán amenaza con "ataques devastadores" contra bases de Estados Unidos en la región (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

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El ejército de Irán advirtió el domingo que responderá con ataques devastadores contra las bases de Estados Unidos en la región si Washington “comete un error” en su trato con la república islámica, en medio de un estancamiento de siete meses en el conflicto entre ambos países.

“Advertimos que si Estados Unidos comete un error en su trato con el Irán islámico, todas las bases e intereses de ese país en la región se convertirán en blanco de ataques continuos, efectivos y dolorosos, sin ningún límite ni restricción”, señaló el Comando Central Khatam al-Anbiya en un comunicado difundido por la televisión estatal iraní, sin precisar qué tipo de acción de Washington consideraría una “equivocación” ni qué medidas concretas tomaría en respuesta.

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Un mensaje en medio de la disputa por el estrecho de Ormuz

Embarcaciones navegan cerca del estrecho de Ormuz, vistas desde Musandam, Omán, el 2 de septiembre de 2026, mientras Irán mantiene bloqueada esta vía clave para el comercio mundial de petróleo y gas (REUTERS/Stringer)

La advertencia militar se produce el mismo día en que el principal negociador de Irán confirmó que Teherán trasladó a Washington, a través de mediadores, sus condiciones para reabrir el estrecho de Ormuz, una vía marítima vital para el comercio mundial de petróleo y gas que la república islámica mantiene bloqueada desde el inicio de la guerra en Medio Oriente, tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán a fines de febrero.

“Nuestros mensajes y la explicación de nuestras condiciones han sido transmitidos con claridad a la otra parte a través de mediadores”, dijo el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, quien actúa como negociador principal en las conversaciones para poner fin a la guerra. “Mientras no se cumplan las condiciones... y no se respeten los compromisos de Estados Unidos, será imposible volver a la situación previa a las negociaciones y a un estrecho abierto”, agregó.

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El titular del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, Mohsen Rezaei, había dicho el sábado que Teherán trasladó sus condiciones a Washington a través del mediador Qatar: “Nuestras condiciones son el fin de la guerra en todos los frentes, la liberación de nuestros fondos congelados y el fin del bloqueo naval”, afirmó en una entrevista con Al Jazeera. Las autoridades iraníes indicaron además que el ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, otro de los mediadores, viajaría el domingo a Teherán para mantener conversaciones.

“Luchar y negociar al mismo tiempo”

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Qalibaf, habla con la prensa tras visitar la tumba del comandante paramilitar iraquí Abu Mahdi al-Muhandis, en Nayaf, Irak, el 21 de agosto de 2026, antes de advertir que Teherán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que se cumplan sus condiciones (REUTERS/Ahmed Saad)

Ante el Parlamento, Qalibaf defendió la estrategia de “luchar y negociar al mismo tiempo” y sostuvo que “durante los últimos siete meses hemos demostrado que no nos rendimos ante la agresión”.

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“Rechazar cualquier interacción o diplomacia, sin sopesar las probabilidades, conduce en la práctica al país hacia el desgaste y a una guerra sin fin”, advirtió, según la agencia Fars.

El presidente del Parlamento también advirtió que Irán tiene la capacidad de “hacer retroceder al enemigo y asestarle golpes contundentes” como paso previo a cualquier negociación, con el objetivo de “consolidar esas ventajas” en una eventual mesa de diálogo. Cuestionó, además, a quienes subestiman la capacidad de las Fuerzas Armadas iraníes y apuestan por la rendición, dos errores que, según dijo, mantienen a Irán “en una crisis permanente” y “entregan los recursos nacionales y la dignidad al enemigo”. “El antiguo orden estadounidense en Asia Occidental se ha derrumbado y los países islámicos de la región deben consolidar uno nuevo (...) demostraremos que el camino del futuro no se determinará mediante súplicas, sino con racionalidad, valor y lucha”, enfatizó.

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Una guerra que ya lleva siete meses

El conflicto entre Irán y Estados Unidos, que comenzó con ataques israelíes y estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes a fines de febrero, ha derivado en un prolongado pulso económico y militar sin resolución a la vista. El bloqueo iraní sobre el estrecho de Ormuz, por el que transita gran parte del petróleo y gas que se comercializa a nivel mundial, se combina con la campaña naval estadounidense destinada a asfixiar los puertos y la economía de la república islámica, en un enfrentamiento que hasta ahora no muestra señales claras de acercamiento pese a los canales diplomáticos abiertos a través de Qatar y Pakistán.