Un preso escapó de su celda usando un lápiz para manipular la cerradura de la puerta en Carolina del Sur

Guardar

Charles Alexander Dieterich, un recluso de 30 años, protagonizó una fuga del Centro de Detención del Condado de Chesterfield tras manipular la puerta de su celda con un lápiz, informó CBS News. El hecho ocurrió el 1 de septiembre en Carolina del Sur, Estados Unidos, y terminó con su recaptura poco después de que abandonara el recinto.

El medio mexicano indicó que Dieterich, originario de Nueva York, se encontraba alojado en el campo de trabajo B de la cárcel. La fuga se produjo alrededor de las 16:00, de acuerdo con la información atribuida por el diario a las autoridades locales.

PUBLICIDAD

El episodio adquirió notoriedad después de que un video de seguridad circulara en redes sociales. Las imágenes mostraron la maniobra que habría permitido al detenido abrir la puerta corredera y salir de su celda sin que el personal detectara de inmediato su ausencia.

La puerta cedió tras una maniobra en el mecanismo de cierre

Charles Alexander Dieterich escapó de su celda en Carolina del Sur tras manipular la cerradura con un lápiz en el Centro de Detención del Condado de Chesterfield

De acuerdo con el reporte recogido por CBS News, Dieterich levantó la puerta de su celda e introdujo un lápiz en el mecanismo de cierre. Con ese objeto, habría conseguido desplazar la estructura hasta obtener el espacio necesario para abandonar el lugar.

La información disponible señala que el recluso estaba en una zona antigua de las instalaciones. Parte de la infraestructura del Centro de Detención del Condado de Chesterfield data de 1972, un elemento que las autoridades deberán revisar como parte de la investigación interna anunciada tras el escape.

PUBLICIDAD

Una vez fuera de la celda, Dieterich pasó por la cocina del establecimiento. El medio aseguró que después utilizó una puerta de servicio que no estaba cerrada con llave, destinada habitualmente a la salida de residuos, para llegar al exterior.

El sheriff del condado, Cambo Streater, afirmó que su oficina realizará una revisión completa de lo ocurrido. El funcionario calificó el hecho como una “vulnerabilidad de seguridad” y aseguró que se buscarán medidas para corregir las fallas que facilitaron la salida del detenido.

El detenido escaló una cerca de alambre de púas y sufrió cortes

El preso escaló una cerca perimetral con alambre de púas, sufrió múltiples cortes y luego recibió atención médica tras la recaptura

Tras abandonar el edificio, Dieterich habría escalado una cerca perimetral con alambre de púas, tal como informó el medio. Esa parte de la fuga le provocó múltiples cortes en el cuerpo, por los que luego requirió atención médica.

PUBLICIDAD

El personal de la prisión detectó su ausencia durante una ronda rutinaria y comunicó la situación al puesto central del recinto. A partir de ese aviso, las autoridades desplegaron un operativo de búsqueda en las inmediaciones de la cárcel.

La localización se produjo antes de las 16:45, cerca de una tienda situada en Jones Road, dentro del condado. La secuencia horaria divulgada por CBS News sitúa la evasión y la detención dentro de un lapso inferior a 45 minutos.

Cuando los agentes intentaron detenerlo, Dieterich presuntamente agredió a uno de ellos y se resistió al arresto. Tras su captura, fue llevado al hospital McLeod Health Cheraw para recibir tratamiento por las heridas sufridas durante el ascenso a la valla.

PUBLICIDAD

Dieterich enfrenta cargos nuevos después de la recaptura

Después de la atención hospitalaria, el recluso regresó bajo custodia al centro de detención. La fuga derivó en cargos adicionales por escape ilegal, resistencia al arresto y agresión contra un agente, según la información publicada.

Dieterich había sido detenido originalmente en junio de 2026 por acusaciones relacionadas con robo de vehículos, posesión de drogas con intención de distribución y desobediencia a la policía. El reporte señaló que se declaró culpable en agosto de delitos de robo y drogas en Carolina del Sur.

Aunque habría recibido una condena equivalente al tiempo que ya había cumplido, permanecía detenido por una orden de retención activa vinculada con otros delitos en Carolina del Norte. Esa situación impidió su liberación después del proceso judicial inicial.

PUBLICIDAD

El caso se suma a otras fugas registradas en el recinto en 2020, 2023 y 2024, aseguró el medio. Además, la dirección del centro había cambiado recientemente mientras avanzaba otra investigación por la muerte de un recluso dentro de la institución.