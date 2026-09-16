Estados Unidos

Quién es Emylee Thai, la dueña de laboratorio detenida por el FBI tras años prófuga por un fraude millonario a Medicare

La mujer está acusada de montar una trama de sobornos y estudios genéticos presuntamente innecesarios para facturar millones al sistema de salud estadounidense. Luego de quedar en libertad bajo fianza en 2022, habría burlado su monitoreo electrónico y escapado del país con una identidad falsa

El director Kash Patel anunció la captura de Emylee Thai en Vietnam. Thai figuraba en la lista de los estafadores más buscados del FBI.
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Después de permanecer prófuga de la Justicia estadounidense casi cuatro años, Emylee Thai fue capturada tras una investigación por un presunto fraude de USD 142 millones contra Medicare.

La empresaria, de 41 años, también identificada como Kelsey Tan, Thu Anh Thai y Kimberly Le-Thai, enfrenta acusaciones por un esquema de realización de pruebas genéticas innecesarias entre 2019 y 2022 en un laboratorio de su propiedad ubicado en el área de Houston, Texas.

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Además de las imputaciones vinculadas al sistema de salud, la mujer afronta un cargo adicional por la presunta destrucción y alteración de registros durante una investigación federal.

La acusación atribuye a Thai pagos ilegales por derivaciones a su laboratorio

De acuerdo con la acusación formal, Thai contrató a empresas de marketing para que enviaran al laboratorio órdenes médicas firmadas y muestras de ADN de beneficiarios de Medicare.

A cambio de esas derivaciones, los promotores habrían recibido una parte de los reembolsos obtenidos.

La investigación determinó que el laboratorio, aunque tenía sede en el área de Houston, aceptaba muestras procedentes de distintos puntos del país e involucró a numerosos co-conspiradores, informó KHOU, afiliada a CBS.

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Según el Buró Federal de Investigaciones (FBI), parte de la documentación correspondía a indicaciones médicas reales, mientras que otros registros habrían sido falsificados.

Retrato frontal de una mujer con cabello oscuro y liso, mirada directa, boca ligeramente abierta. Fondo azul claro liso
La investigación federal determinó que el laboratorio de Houston recibía muestras de distintos puntos de Estados Unidos para facturar pruebas genéticas a Medicare (FBI).

Las autoridades sostienen que los estudios genéticos podían generar pagos de varios miles de dólares por beneficiario, aun cuando no eran necesarios para la atención médica ni se incorporaban posteriormente al tratamiento de los pacientes.

En las estimaciones de la Fiscalía, el laboratorio de Emylee Thai facturó aproximadamente USD 142 millones por pruebas genéticas, mientras que Medicare abonó cerca de USD 95 millones por esas reclamaciones.

Thai cortó su monitor, huyó con una identidad falsa y estuvo casi cuatro años prófuga

En julio de 2022, Thai fue acusada de conspiración para cometer fraude en la atención médica, conspiración para defraudar a Estados Unidos y realizar pagos ilegales vinculados con un programa federal de salud. Fue detenida ese mismo año.

Luego, obtuvo la libertad bajo fianza, sujeta a condiciones previas al juicio, entre ellas el uso de un dispositivo de localización.

El 8 de diciembre de 2022, las autoridades detectaron que el monitor había sido retirado. Su última ubicación conocida fue el Aeropuerto Internacional Harry Reid, en Las Vegas, Nevada.

Imagen dividida de una mujer con cabello oscuro; a la izquierda sin gafas, a la derecha con gafas de montura negra. Fondo blanco y objetos difuminados
El FBI indicó que parte de la documentación médica era real, pero otros registros habrían sido falsificados en el esquema de fraude a Medicare (FBI).

Al no poder contactarla ni localizarla, la Justicia emitió una orden de arresto al día siguiente. La investigación determinó que había salido de Estados Unidos en un avión privado y bajo una identidad falsa. Antes de su captura, las autoridades creían que se encontraba en Vietnam.

El 5 de julio de 2023, Thai fue acusada por separado de destrucción y alteración de registros en el marco de una investigación federal.

Durante la búsqueda, el FBI ofreció una recompensa de hasta USD 150.000 por información que condujera a su arresto y condena.

Este mes, el director del FBI Kash Patel confirmó la captura de Thai, quien figuraba en la lista de los defraudadores más buscados por la agencia. Aún no fue trasladada a Estados Unidos.

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