Contraofensiva en Yemen: el Ejército bombardeó posiciones hutíes para detener su avance sobre zonas estratégicas

El gobierno de Yemen lanzó nuevos ataques contra los hutíes en Marib para frenar el avance rebelde hacia zonas estratégicas del mar Rojo y Bab el Mandeb. (REUTERS)

Guardar

Las fuerzas del gobierno internacionalmente reconocido de Yemen lanzaron nuevos ataques contra posiciones de los rebeldes hutíes en la provincia de Marib, en el centro del país, mientras las tropas progubernamentales intentan frenar el avance de los insurgentes, respaldados por Irán, que durante las últimas semanas ampliaron su control sobre zonas estratégicas de la costa del mar Rojo y se aproximaron al estrecho de Bab el Mandeb. Naciones Unidas confirmó que los combates se intensificaron en varios frentes después de una ofensiva hutí hacia esa zona.

El Ejército yemení empleó drones y artillería contra posiciones utilizadas por los hutíes en distintos sectores de Marib. La ofensiva se produjo después de varios intentos de los rebeldes de avanzar sobre áreas bajo control de las fuerzas leales al gobierno, que cuentan con el respaldo militar de Arabia Saudita.

PUBLICIDAD

Marib ocupa una posición central en el conflicto debido a sus reservas de petróleo y gas y a su ubicación geográfica. La provincia conecta territorios del centro y el este de Yemen y se encuentra próxima a Saná, la capital controlada por los hutíes desde 2014. Mantener el dominio de Marib resulta además fundamental para conservar las principales rutas que comunican el norte con otras regiones del país.

Los enfrentamientos también alcanzaron Al Jawf, al norte de Marib y cerca de la frontera con Arabia Saudita. Las fuerzas gubernamentales intentan avanzar sobre posiciones hutíes en el sector de Al Labanat, desde donde buscan abrir una ruta hacia Al Hazm, capital provincial situada a unos 50 kilómetros.

PUBLICIDAD

Las Brigadas de los Gigantes informaron nuevos combates cerca de Bab el Mandeb y afirmaron que destruyeron dos vehículos utilizados por los hutíes. (REUTERS/Archivo)

El comandante de operaciones de la Quinta Brigada del Ejército yemení, Waleed Al Mahajeri, describió el avance de sus tropas durante las operaciones en la zona. “Las Fuerzas de Emergencia de la Primera División están avanzando en el frente de Al Labanat y, si Dios quiere, llegarán a las posiciones hutíes”, afirmó.

Los combates se desarrollan en paralelo con la ofensiva de los hutíes sobre el oeste del país. El grupo consiguió avances importantes a lo largo de la costa del mar Rojo y alrededor de Bab el Mandeb, uno de los pasos marítimos más importantes entre el mar Rojo y el golfo de Adén. Naciones Unidas señaló que también se registraron enfrentamientos en Marib, Lahj, Al Jawf, Hajjah, Al Bayda y Saada.

PUBLICIDAD

En el extremo suroccidental, las Brigadas de los Gigantes, una fuerza aliada del gobierno, informaron de nuevos combates contra los hutíes cerca de Bab el Mandeb. Según su versión, dos vehículos utilizados por los rebeldes fueron destruidos y sus ocupantes murieron.

La ofensiva rebelde también generó una nueva escalada de ataques aéreos sauditas. Los hutíes aseguraron que aviones F-15 de Arabia Saudita realizaron 40 bombardeos durante las últimas 24 horas sobre posiciones en Taiz, Marib y Hajjah. Riad no confirmó públicamente esa cifra.

Los hutíes también afirmaron haber derribado un F-15 saudita sobre Marib mediante un misil tierra-aire de fabricación local y difundieron imágenes que, según su versión, muestran los restos del aparato.

PUBLICIDAD

Los hutíes denunciaron 40 bombardeos de Arabia Saudita en Taiz, Marib y Hajjah, mientras Riad no confirmó públicamente esa cifra. (REUTERS)

El grupo rebelde aseguró además haber lanzado misiles contra formaciones de aviones sauditas sobre la zona de Moca y reivindicó ataques contra instalaciones petroleras y militares dentro de Arabia Saudita. La escalada se produce después de varios días de enfrentamientos y ataques cruzados.

El conflicto había permanecido relativamente contenido desde 2022, pero la situación comenzó a deteriorarse nuevamente en julio. El avance hutí obligó al gobierno yemení y a sus aliados a desplegar una contraofensiva en varios frentes. Naciones Unidas advirtió que la intensificación de los combates alrededor de Bab el Mandeb aumenta los riesgos para la estabilidad regional, aunque por el momento el tráfico comercial por el mar Rojo no registra una interrupción generalizada.

PUBLICIDAD

La nueva fase de la guerra combina combates terrestres, ataques con drones, artillería y operaciones aéreas, con Marib y Bab el Mandeb convertidos en dos de los principales escenarios de la disputa por el control territorial y de las rutas estratégicas de Yemen.