Nueva York instala 17 baños públicos gratuitos: cómo funcionan y en qué barrios estarán

El programa piloto funcionará durante un año y las unidades estarán abiertas todos los días de 7 a 22 (ABC7 New York).

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La ciudad de Nueva York inició la instalación de 17 nuevos baños públicos modulares en zonas de alta circulación de los cinco distritos, como parte de un programa piloto de un año.

Las unidades serán gratuitas, accesibles para personas con discapacidad y permanecerán abiertas todos los días de 7:00 a 22:00.

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La ciudad aspira a superar los 2.100 baños públicos para 2035. El alcalde, Zohran Mamdani, anunció la puesta en marcha del plan, que busca ampliar el acceso a sanitarios en plazas y otros espacios donde, según la administración local, no existe una disponibilidad fiable de baños públicos.

“Muchos neoyorquinos saben lo que es no tener adónde ir cuando están fuera de casa”, afirmó Mamdani en la conferencia de prensa.

Luego agregó: “Este programa piloto busca garantizar que los neoyorquinos puedan contar con un baño limpio, seguro y accesible cuando lo necesiten. Aprenderemos de este programa piloto y construiremos una red de baños públicos que satisfaga las necesidades de los neoyorquinos en todos los distritos”.

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El alcalde Zohran Kwame Mamdani presentó el plan para ampliar el acceso a sanitarios en plazas y espacios donde la ciudad detectó falta de baños públicos (Ed Reed/Mayoral Photography Office).

Acceso gratuito, mantenimiento diario y un límite de 10 minutos por usuario

El proyecto cuenta con una inversión municipal de USD 4 millones y estará a cargo de Throne Labs, empresa seleccionada por la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) tras un proceso competitivo de licitación.

Los módulos se instalan sobre la superficie, sin necesidad de conectarse a las redes de agua, alcantarillado ni electricidad. Esta característica permite colocarlos, trasladarlos o retirarlos según las necesidades de cada comunidad.

Cada baño contará con inodoro con descarga, lavamanos con agua corriente, climatización y cambiador para bebés.

El acceso podrá realizarse mediante mensaje de texto, código QR, la aplicación Throne Bathroom Network o una tarjeta distribuida por organizaciones comunitarias. De este modo, las personas en situación de calle también podrán utilizar las instalaciones.

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Cada usuario dispondrá de un máximo de 10 minutos dentro de la cabina. El sistema emitirá avisos sonoros a los cinco y a los ocho minutos, antes de que la puerta se abra al cumplirse el límite, informó ABC7 New York.

Throne Labs se encargará de la limpieza y el mantenimiento de las 17 unidades. Su aplicación permitirá retroalimentación en tiempo real, localizar el baño más cercano, consultar valoraciones actualizadas sobre la limpieza y verificar la disponibilidad de cada instalación.

Los baños públicos de Nueva York serán gratuitos, accesibles para personas con discapacidad y abrirán todos los días de 7.00 a 22.00 (Ed Reed/Mayoral Photography Office).

Los baños modulares estarán en plazas y zonas de alta circulación

Con experiencia en la implementación de redes de baños públicos en Washington D.C., Los Ángeles, Atlanta, Seattle, el Área de la Bahía y Detroit, Throne Labs distribuirá las 17 unidades en los cinco distritos de Nueva York, en plazas y zonas de alta circulación seleccionadas por la ciudad.

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En el Bronx, los nuevos baños se instalarán en las inmediaciones del Yankee Stadium, Admiral Farragut Playground, Mapes Park y Monsignor Raul Del Valle Square.

Brooklyn contará con unidades en Columbus Park, Milestone Park, la intersección de Fulton Street y Truxton Street, y Avenue C Plaza.

Las 17 unidades de baños públicos se distribuirán en el Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island (Instagram: @nycmayor).

En Queens, las ubicaciones previstas son Astoria Boulevard South y 31st Street; Northern Boulevard y 31st Street; Northern Boulevard y 54th Street; y 34th Avenue y 64th Street.

Manhattan contará con baños en Cooper Square, Malcolm X Plaza, la intersección de Delancey Street y Suffolk Street, y Plaza Alianza Dominicana, mientras que Staten Island tendrá una unidad en North Shore Esplanade.

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