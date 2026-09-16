Estados Unidos

Nueva York instala 17 baños públicos gratuitos: cómo funcionan y en qué barrios estarán

El programa piloto, anunciado por el alcalde Zohran Mamdani, contempla unidades accesibles y abiertas de 19 a 22 en zonas de alta circulación durante un año

El programa piloto funcionará durante un año y las unidades estarán abiertas todos los días de 7 a 22 (ABC7 New York).
Guardar

La ciudad de Nueva York inició la instalación de 17 nuevos baños públicos modulares en zonas de alta circulación de los cinco distritos, como parte de un programa piloto de un año.

Las unidades serán gratuitas, accesibles para personas con discapacidad y permanecerán abiertas todos los días de 7:00 a 22:00.

PUBLICIDAD

La ciudad aspira a superar los 2.100 baños públicos para 2035. El alcalde, Zohran Mamdani, anunció la puesta en marcha del plan, que busca ampliar el acceso a sanitarios en plazas y otros espacios donde, según la administración local, no existe una disponibilidad fiable de baños públicos.

Muchos neoyorquinos saben lo que es no tener adónde ir cuando están fuera de casa”, afirmó Mamdani en la conferencia de prensa.

Luego agregó: “Este programa piloto busca garantizar que los neoyorquinos puedan contar con un baño limpio, seguro y accesible cuando lo necesiten. Aprenderemos de este programa piloto y construiremos una red de baños públicos que satisfaga las necesidades de los neoyorquinos en todos los distritos”.

PUBLICIDAD

Ocho personas de pie junto a un atril frente a dos módulos de baños públicos portátiles con letreros en inglés y español
El alcalde Zohran Kwame Mamdani presentó el plan para ampliar el acceso a sanitarios en plazas y espacios donde la ciudad detectó falta de baños públicos (Ed Reed/Mayoral Photography Office).

Acceso gratuito, mantenimiento diario y un límite de 10 minutos por usuario

El proyecto cuenta con una inversión municipal de USD 4 millones y estará a cargo de Throne Labs, empresa seleccionada por la Corporación de Desarrollo Económico de la Ciudad de Nueva York (NYCEDC) tras un proceso competitivo de licitación.

Los módulos se instalan sobre la superficie, sin necesidad de conectarse a las redes de agua, alcantarillado ni electricidad. Esta característica permite colocarlos, trasladarlos o retirarlos según las necesidades de cada comunidad.

Cada baño contará con inodoro con descarga, lavamanos con agua corriente, climatización y cambiador para bebés.

El acceso podrá realizarse mediante mensaje de texto, código QR, la aplicación Throne Bathroom Network o una tarjeta distribuida por organizaciones comunitarias. De este modo, las personas en situación de calle también podrán utilizar las instalaciones.

Cada usuario dispondrá de un máximo de 10 minutos dentro de la cabina. El sistema emitirá avisos sonoros a los cinco y a los ocho minutos, antes de que la puerta se abra al cumplirse el límite, informó ABC7 New York.

Throne Labs se encargará de la limpieza y el mantenimiento de las 17 unidades. Su aplicación permitirá retroalimentación en tiempo real, localizar el baño más cercano, consultar valoraciones actualizadas sobre la limpieza y verificar la disponibilidad de cada instalación.

Un baño con inodoro, urinario, lavabo y espejo, sobre un papel tapiz con estampado de hojas verdes
Los baños públicos de Nueva York serán gratuitos, accesibles para personas con discapacidad y abrirán todos los días de 7.00 a 22.00 (Ed Reed/Mayoral Photography Office).

Los baños modulares estarán en plazas y zonas de alta circulación

Con experiencia en la implementación de redes de baños públicos en Washington D.C., Los Ángeles, Atlanta, Seattle, el Área de la Bahía y Detroit, Throne Labs distribuirá las 17 unidades en los cinco distritos de Nueva York, en plazas y zonas de alta circulación seleccionadas por la ciudad.

En el Bronx, los nuevos baños se instalarán en las inmediaciones del Yankee Stadium, Admiral Farragut Playground, Mapes Park y Monsignor Raul Del Valle Square.

Brooklyn contará con unidades en Columbus Park, Milestone Park, la intersección de Fulton Street y Truxton Street, y Avenue C Plaza.

Mapa de la ciudad de Nueva York en tonos azules con el título Throne Locations y varios puntos marcados
Las 17 unidades de baños públicos se distribuirán en el Bronx, Brooklyn, Queens, Manhattan y Staten Island (Instagram: @nycmayor).

En Queens, las ubicaciones previstas son Astoria Boulevard South y 31st Street; Northern Boulevard y 31st Street; Northern Boulevard y 54th Street; y 34th Avenue y 64th Street.

Manhattan contará con baños en Cooper Square, Malcolm X Plaza, la intersección de Delancey Street y Suffolk Street, y Plaza Alianza Dominicana, mientras que Staten Island tendrá una unidad en North Shore Esplanade.

Temas Relacionados

Zohran MamdaniNueva YorkServicios públicosAccesibilidadEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Trump volvió a criticar a la Reserva Federal: exigió bajar las tasas de interés tras la primera suba en más de tres años

El líder republicano cuestionó la decisión del banco central y sostuvo que la fortaleza crediticia de Estados Unidos justifica una política monetaria mucho más expansiva

Trump volvió a criticar a la Reserva Federal: exigió bajar las tasas de interés tras la primera suba en más de tres años

Las grandes ligas de Estados Unidos piden prohibir de por vida a los apostadores que amenacen a deportistas

La iniciativa fue enviada a 35 jurisdicciones y al Distrito de Columbia, con mecanismos para trasladar denuncias, pruebas y datos sobre conductas abusivas hacia reguladores y fuerzas de seguridad

Las grandes ligas de Estados Unidos piden prohibir de por vida a los apostadores que amenacen a deportistas

Los accesos desde Nueva Jersey a Manhattan tendrán cierres nocturnos y demoras esta semana

Las interrupciones afectarán al George Washington Bridge, al Holland Tunnel y al Lincoln Tunnel, con reducción de carriles y desvíos por obras ligadas a la nueva terminal de autobuses de Midtown

Los accesos desde Nueva Jersey a Manhattan tendrán cierres nocturnos y demoras esta semana

Quién es Emylee Thai, la dueña de laboratorio detenida por el FBI tras años prófuga por un fraude millonario a Medicare

La mujer está acusada de montar una trama de sobornos y estudios genéticos presuntamente innecesarios para facturar millones al sistema de salud estadounidense. Luego de quedar en libertad bajo fianza en 2022, habría burlado su monitoreo electrónico y escapado del país con una identidad falsa

Quién es Emylee Thai, la dueña de laboratorio detenida por el FBI tras años prófuga por un fraude millonario a Medicare

Amazon cambia salarios: pagarán 20 dólares la hora en puestos operacionales sin experiencia previa

La empresa fundada por Jeff Bezos afirmó que los trabajadores también accederán a descuentos en víveres

Amazon cambia salarios: pagarán 20 dólares la hora en puestos operacionales sin experiencia previa

TECNO

Paramount ya tiene fecha para negociar su fusión con Warner Bros

Paramount ya tiene fecha para negociar su fusión con Warner Bros

Anthropic llega a los bancos con la IA Claude: ahora los asesores financieros tendrán un asistente para atender a las personas

Sin cables ni electricidad: esta computadora solo usa ADN y calor para hacer cálculos

Códigos de Free Fire para hoy miércoles 16 de septiembre de 2026: diamantes, oro y skins gratis

“Estamos quedándonos sin tiempo para evitar este desenlace”, exempleado de DeepMind sobre las posibles consecuencias negativas de la IA

ENTRETENIMIENTO

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Robbie Williams aseguró que la moda es su nueva adicción: “Es más saludable y no me mete en problemas con mi esposa”

Hana Kuraki, actriz de cine para adultos, había denunciado a su expareja antes de morir: los detalles del caso

Por primera vez en 97 años, una película producida por el Vaticano buscará una nominación en los Oscar

Nuevo tráiler de “Amanecer en la cosecha” presenta el brutal pasado de Haymitch en los Juegos del Hambre

Hayden Panettiere: su representante responde a la versión que apunta a una pastilla con fentanilo

MUNDO

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

Cómo el humo de los incendios podría estar reescribiendo el equilibrio de los ecosistemas

Identifican cómo un contaminante hormonal puede alterar el comportamiento reproductivo de los peces

Cómo las decisiones humanas de manejo y crianza moldean la personalidad de los caballos

Bielorrusia liberó a 25 presos políticos tras un acuerdo con Estados Unidos

En Alemania, un pez que llevaba un siglo sin ser visto reaparece en un río y devuelve la esperanza a los expertos