Estados Unidos

Tras desplegar armas en el espacio, Estados Unidos dijo que sus tropas deben estar preparadas para combatir alrededor de la Luna

El jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, incluyó el espacio cislunar entre los escenarios que Washington considera dentro de su planificación militar, pocos días después de que el Pentágono reconociera que ya puso en funcionamiento sistemas de control espacial en órbita

Dan Caine afirmó que Estados Unidos debe prepararse para un conflicto que alcance desde la Tierra hasta el espacio cislunar y el entorno de la Luna. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
Dan Caine afirmó que Estados Unidos debe prepararse para un conflicto que alcance desde la Tierra hasta el espacio cislunar y el entorno de la Luna. (REUTERS/Elizabeth Frantz)
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El jefe del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, general Dan Caine, afirmó que las Fuerzas Armadas estadounidenses deben estar en condiciones de enfrentar un eventual conflicto que se extienda desde las cercanías de la Tierra hasta el entorno de la Luna.

Caine planteó esta necesidad durante una conferencia de la industria militar celebrada en las afueras de Washington. Allí describió un futuro campo de operaciones mucho más amplio que el utilizado tradicionalmente por las fuerzas estadounidenses y sostuvo que la preparación militar debe abarcar “desde el fondo marino hasta el espacio cislunar”.

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El planteo de Caine coincidió con otra revelación realizada durante el mismo encuentro. El secretario de la Fuerza Aérea, Troy Meink, confirmó que Estados Unidos ya cuenta con armamento desplegado en órbita. Hasta ahora, Washington había reconocido distintas capacidades destinadas a proteger sus activos espaciales, pero Meink fue más explícito al referirse a sistemas concebidos para ejercer control sobre ese dominio.

Estados Unidos tiene capacidades de control espacial en órbita”, afirmó el funcionario al describir los sistemas disponibles para responder ante acciones hostiles contra las fuerzas estadounidenses. No ofreció detalles sobre su cantidad, ubicación ni características operativas.

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El jefe del Estado Mayor Conjunto sostuvo que la preparación militar estadounidense debe abarcar un campo de operaciones que va desde el fondo marino hasta el espacio cislunar. (REUTERS/Eric Lee)
El jefe del Estado Mayor Conjunto sostuvo que la preparación militar estadounidense debe abarcar un campo de operaciones que va desde el fondo marino hasta el espacio cislunar. (REUTERS/Eric Lee)

La Fuerza Espacial considera que esta evolución responde a la transformación del espacio en un ámbito de competencia estratégica. El teniente general Gregory Gagnon, comandante del organismo encargado de las fuerzas de combate de esa rama militar, afirmó que los servicios de inteligencia estadounidenses detectaron esfuerzos de potenciales adversarios para ampliar sus capacidades más allá de la Tierra.

Gagnon señaló específicamente a China como uno de los países que desarrolla actividades en diferentes sectores del espacio. Beijing creó en 2024 una estructura militar dedicada a las operaciones espaciales, con funciones relacionadas con la preparación para posibles crisis y conflictos.

El portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, sostuvo que Beijing mantiene una posición contraria al empleo militar del espacio.

China siempre defiende el uso pacífico del espacio exterior, mantiene la seguridad espacial y se opone a la armamentización, militarización y carrera armamentista en el espacio”, declaró.

El desarrollo de armas orbitales también abre un debate sobre los límites establecidos por el derecho internacional. El Tratado sobre el Espacio Ultraterrestre de 1967, suscrito por Estados Unidos y China, determina que la Luna y otros cuerpos celestes deben quedar reservados para usos pacíficos. Además, impide colocar armas nucleares y otros dispositivos de destrucción masiva en órbita.

La Fuerza Espacial de Estados Unidos vinculó el desarrollo de capacidades orbitales con la creciente competencia estratégica en el espacio. (REUTERS)
La Fuerza Espacial de Estados Unidos vinculó el desarrollo de capacidades orbitales con la creciente competencia estratégica en el espacio. (REUTERS)

El tratado no establece, sin embargo, una prohibición absoluta de toda capacidad militar convencional en el espacio.

Cuando fue consultado específicamente sobre el eventual uso de armas convencionales, Gagnon evitó detallar qué postura mantiene la Fuerza Espacial sobre proyectiles u otros sistemas cinéticos. El general aseguró que la institución continuará realizando “operaciones espaciales seguras y responsables” en todas las regiones del espacio.

La expansión de esta rama militar estadounidense también está acompañada por un aumento de personal. Gagnon indicó que el objetivo es llevar su plantilla a aproximadamente 25.000 integrantes durante los próximos cinco años, cerca del doble de su tamaño actual. Alrededor de dos tercios de ese incremento estarían destinados al área encargada de las fuerzas de combate.

El general explicó que el propósito de desarrollar estas capacidades es incrementar la capacidad de respuesta estadounidense frente a posibles amenazas. “Tenemos capacidades en el Ejército porque nos estamos preparando para defender a la nación”, afirmó. “La razón por la que tenemos las capacidades es ayudar a crear disuasión”.

La Fuerza Espacial prevé ampliar su plantilla a unos 25.000 integrantes en cinco años para reforzar la disuasión y la respuesta ante amenazas. (REUTERS)
La Fuerza Espacial prevé ampliar su plantilla a unos 25.000 integrantes en cinco años para reforzar la disuasión y la respuesta ante amenazas. (REUTERS)

Con las declaraciones de Caine y Meink, Washington presentó públicamente un escenario en el que la competencia militar ya no queda limitada a la órbita terrestre. La planificación estadounidense contempla ahora que sus fuerzas puedan actuar también en el espacio cislunar, mientras las grandes potencias continúan ampliando sus capacidades para operar más allá de la Tierra.

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