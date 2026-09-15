Estados Unidos

Una niña sobrevivió al atropello de un camión en Filadelfia y salió caminando de debajo del vehículo

El hecho ocurrió cerca de una intersección del noreste de la ciudad, donde varios testigos detuvieron la marcha del conductor y auxiliaron rápidamente a la menor

Una cámara de seguridad registró el momento en que un camión de volteo embistió a una niña que cruzaba la calle en el noreste de Filadelfia. Vecinos y empleados de un comercio alertaron al conductor y ayudaron a sacarla de debajo del vehículo. La chica sufrió rasguños y pudo volver a su casa (Crédito: NBC Philadelphia)
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Una niña de origen hispano sobrevivió después de ser arrollada por un camión en el noreste de Filadelfia. Vecinos y empleados de una joyería la rescataron de debajo del vehículo y la niña regresó a su casa a pie.

El episodio ocurrió el viernes 11 de septiembre, cuando regresaba de la escuela, según NBC Philadelphia, cadena de televisión estadounidense.

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Las imágenes de una cámara de vigilancia muestran que la menor llevaba una mochila y sostenía un teléfono al cruzar frente al camión, que estaba detenido.

Luego, el vehículo avanzó, la empujó y la arrastró una corta distancia antes de que los presentes advirtieran al conductor.

La niña quedó bajo el camión mientras cruzaba la calle cerca de la salida escolar, pero testigos lograron que el conductor detuviera la marcha y la auxiliaron.

Una niña sobrevivió al atropello de un camión en el noreste de Filadelfia y se fue caminando tras ser auxiliada por vecinos y empleados de una joyería (Captura NBC Philadelphia)
Una niña sobrevivió al atropello de un camión en el noreste de Filadelfia y se fue caminando tras ser auxiliada por vecinos y empleados de una joyería (Captura NBC Philadelphia)

Sufrió rasguños y lesiones leves, pudo caminar y volvió a su casa, mientras la policía mantiene el caso bajo investigación, según ABC11, otra cadena local.

El hecho se registró en el cruce de Summerdale Avenue y Marcella Street. NBC Philadelphia identificó al vehículo como un camión volquete, mientras que ABC11 lo describió como un camión Mack.

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El video y la reacción de los testigos

El video muestra que la estudiante cruzaba delante del vehículo mientras miraba el teléfono. Según los relatos recogidos por ABC11, la niña no circulaba por un paso peatonal ni cerca de la esquina.

Los empleados de Ivonne Jewelry estaban afuera del comercio cuando advirtieron la situación. La cercanía del negocio permitió que varias personas reaccionaran antes de que el camión continuara su avance.

Bladimir Gomera, trabajador de la joyería, hizo señas al conductor y corrió hacia el vehículo para pedirle que se detuviera. Revisó a la menor después de que los vecinos la retiraran de debajo de la unidad.

El atropello ocurrió cuando la menor regresaba de la escuela y cruzaba delante de un camión detenido, según registró una cámara de vigilancia (Captura NBC Philadelphia)
El atropello ocurrió cuando la menor regresaba de la escuela y cruzaba delante de un camión detenido, según registró una cámara de vigilancia (Captura NBC Philadelphia)

Según relató a ABC11, la niña aseguró que estaba bien. Gomera no observó sangre ni heridas visibles y señaló que el cabello de la menor había quedado atrapado bajo el camión.

El conductor no advirtió el impacto, según los testigos

El trabajador sostuvo ante ABC11 que el conductor parecía no haberse dado cuenta de que había golpeado a la niña. Los testigos acompañaron a la menor hasta su vivienda y afirmaron que ella mantuvo el teléfono en la mano durante ese trayecto.

Ivonne Roson, propietaria de la joyería, dijo a NBC Philadelphia que la estudiante estaba afectada por lo ocurrido, aunque no presentaba señales físicas graves. “No tenía moretones ni sangre, estaba bien”, afirmó.

En ese marco, los testigos citados por el canal dijeron que la niña tenía el rostro enrojecido, pero podía alejarse por sus propios medios.

El camión avanzó, empujó a la niña y la arrastró una corta distancia hasta que los testigos advirtieron al conductor (Captura NBC Philadelphia)
El camión avanzó, empujó a la niña y la arrastró una corta distancia hasta que los testigos advirtieron al conductor (Captura NBC Philadelphia)

Versiones distintas sobre la llegada de la policía

La intervención de la policía quedó rodeada de versiones distintas entre los testimonios difundidos. NBC Philadelphia informó que nadie llamó a la policía y que los agentes no se presentaron en la intersección tras el accidente.

ABC11, en cambio, señaló que la policía recibió una llamada, aunque todos los involucrados ya se habían retirado cuando los agentes llegaron. El medio agregó que la investigación sigue en curso.

Local 12 también informó que los agentes acudieron al lugar después del episodio, pero no encontraron allí a las personas vinculadas con el hecho. Ninguna de las fuentes aportó datos sobre una sanción o una acusación contra el conductor.

Roson contó a NBC Philadelphia que el hombre volvió al día siguiente para agradecer a quienes auxiliaron a la niña. Según los trabajadores, dijo que había perdido su empleo después del accidente.

El conductor rechazó dar declaraciones a NBC Philadelphia.

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