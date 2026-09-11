Estados Unidos

Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden recuerdan a las víctimas del 11-S en Nueva York

El presidente Donald Trump eligió participar del homenaje en el Pentágono y no estuvo en la ceremonia junto a las Torres Gemelas, donde familias de las víctimas se reunieron a 25 años de los ataques

Los ex presidentes Joe Biden y George W. Bush, junto al vicepresidente JD Vance (Hiroko Masuike/Pool via REUTERS)
Los ex presidentes Joe Biden y George W. Bush, junto al vicepresidente JD Vance (Hiroko Masuike/Pool via REUTERS)
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Los expresidentes de Estados Unidos Bill Clinton, George Bush, Barack Obama y Joe Biden, junto al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, asistieron este viernes a la ceremonia en recuerdo de los atentados del 11-S en la Gran Manzana, un evento que no contó con la presencia del actual presidente, Donald Trump.

Alrededor de los estanques que sustituyen al lugar donde se levantaban las Torres Gemelas se congregaron además otras figuras políticas como los exalcaldes Bill de Blasio y Rudy Giuliani, este último a cargo de la ciudad cuando sucedieron los ataques.

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Miles de personas recuerdan a las víctimas del 11-S en Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)
Miles de personas recuerdan a las víctimas del 11-S en Nueva York (REUTERS/Brendan McDermid)
Los ex presidentes George W. Bush y Bill Clinton (Adam Gray/Pool via REUTERS)
Los ex presidentes George W. Bush y Bill Clinton (Adam Gray/Pool via REUTERS)

Asistieron también la exsecretaria de Estado Hillary Clinton; la exprimera dama Michelle Obama; el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance; la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul; el embajador estadounidense ante la ONU, Mike Waltz, y la fiscal general del estado, Letitia James.

Trump, nacido en Nueva York, no acudió a la ceremonia, una decisión inusual en el caso de un presidente estadounidense. En su lugar, el líder republicano ha elegido acudir al acto celebrado en el Pentágono, en el estado de Virginia, donde el 11 de septiembre impactó un tercer avión en el que murieron 184 personas.

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El vicepresidente JD Vance (Adam Gray/Pool via REUTERS)
El vicepresidente JD Vance (Adam Gray/Pool via REUTERS)
El ex mandatario Barack Obama (Adam Gray/Pool via REUTERS)
El ex mandatario Barack Obama (Adam Gray/Pool via REUTERS)

Un cuarto avión cayó en un campo abierto en el estado de Pensilvania debido a la revuelta de los pasajeros, que evitaron que volara hacia Washington, donde tenía como objetivo previsiblemente la Casa Blanca o el Capitolio.

25 años después, las familias de las víctimas se congregaron alrededor del Memorial, y entre el público muchas de ellas levantaban fotografías de sus seres queridos que perdieron la vida aquel 11 de septiembre.

A las 8:46, momento en el que impactó el primer avión contra la torre norte, y después de que un coro entonase el himno de Estados Unidos, comenzó el acto de manera oficial, en el que se mencionan los nombres de los fallecidos y se guardan varios minutos de silencio, reservado a los familiares y a cargos institucionales.

El ex presidente Bill Clinton (Adam Gray/Pool via REUTERS)
El ex presidente Bill Clinton (Adam Gray/Pool via REUTERS)

Aparte de esta ceremonia, el Oculus proyectará, como todos los años, dos columnas de luz natural en el suelo precisamente el 11 de septiembre, brevemente, en torno a las 10:30 de la mañana, y por la noche se encenderán dos potentes haces de luz artificial hacia el cielo, visibles desde todos los rincones.

Aparte de las víctimas del propio atentado, que incluye a los tripulantes de los aviones, trabajadores de las torres, personal de emergencias como bomberos y transeúntes, miles de personas más han fallecido a consecuencia de enfermedades relacionadas con la contaminación que provocaron los residuos.

También se conmemora en este acto a los fallecidos en el ataque al World Trade Center de 1993.

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