Un muerto y cinco enfermos en un brote de legionelosis en Nueva York

El brote de legionelosis en Nueva York dejó un muerto y cinco enfermos en el sur de El Bronx

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Una persona murió y otras cinco enfermaron en un probable foco comunitario de legionelosis detectado en el sur de El Bronx, informó el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York. La investigación permanece abierta mientras se analizan posibles contagios adicionales en dos zonas del distrito.

El episodio afecta a los vecindarios de Melrose y Morrisania, comprendidos en los códigos postales 10451 y 10456. Las autoridades recomendaron que quienes vivan, trabajen o hayan permanecido en el área consulten de inmediato a un profesional de salud si presentan síntomas similares a los de una gripe.

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La información fue difundida por CBS News New York, que recogió el anuncio de los funcionarios sanitarios locales el 10 de septiembre. El organismo describió la situación como un “probable foco comunitario”, una calificación que implica que la fuente de exposición podría encontrarse en el entorno compartido por los afectados, aunque aún no fue identificada.

Las autoridades analizan torres de refrigeración en el área afectada

Las autoridades analizaron todas las torres de refrigeración del área afectada para detectar la bacteria Legionella (ABC7)

El Departamento de Salud indicó que tomó muestras de todas las torres de refrigeración ubicadas en la zona investigada. Esas muestras son sometidas a pruebas para detectar la presencia de la bacteria Legionella, causante de la enfermedad, aseguró el comisionado de Salud, Alister F. Martin, en una declaración citada por el medio.

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La legionelosis es una forma de neumonía provocada por esa bacteria. Los organismos sanitarios explicaron a CBS News New York que suele transmitirse al inhalar pequeñas gotas de agua contaminada, en especial el vapor que pueden liberar ciertos sistemas de refrigeración de edificios.

Durante una reunión virtual celebrada el jueves, los funcionarios reconocieron que todavía no lograron establecer cuándo estuvieron expuestas las personas que enfermaron. La falta de una fecha precisa de exposición forma parte de la investigación epidemiológica en curso, que busca determinar si todos los casos están vinculados con una misma fuente.

La ciudad prevé iniciar tareas de difusión comunitaria para advertir a los residentes y facilitar el acceso a recursos sanitarios. Además, el Departamento de Salud convocó a una reunión pública virtual para el domingo a las 15.00, de acuerdo con lo informado por la cadena estadounidense.

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La legionelosis puede tratarse con antibióticos si se detecta a tiempo

Las autoridades señalaron que la legionelosis puede tratarse con antibióticos si el diagnóstico llega a tiempo

Las autoridades remarcaron que la legionelosis puede tratarse con antibióticos cuando es diagnosticada de manera temprana. Sin embargo, señalaron que ciertos grupos enfrentan un mayor riesgo de padecer cuadros graves, entre ellos las personas mayores de 50 años, los fumadores y quienes tienen el sistema inmunitario debilitado.

Los síntomas pueden confundirse inicialmente con los de una gripe, por lo que el Departamento de Salud pidió atención médica rápida ante malestar, especialmente para quienes frecuentan los sectores bajo vigilancia. La recomendación también alcanza a residentes y trabajadores que hayan pasado tiempo en Melrose o Morrisania.

El nuevo foco se conoce después de otro episodio registrado este verano en el Upper East Side de Nueva York, donde murieron 11 personas y casi 100 resultaron afectadas, recordó CBS News New York. La causa exacta de aquel brote todavía no había sido determinada al momento de la publicación.

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Nueva York reforzó los controles tras el brote del verano

En agosto, la gobernadora Kathy Hochul firmó una ley que endurece las inspecciones de las torres de refrigeración de la ciudad, detalló la emisora. Días más tarde, funcionarios municipales manifestaron su intención de ampliar la supervisión sobre estas instalaciones.

Esas medidas se producen mientras continúa la búsqueda del origen del actual foco en el sur de El Bronx. Los resultados de los análisis realizados sobre las torres serán determinantes para definir si existe una instalación vinculada con los contagios y para establecer las acciones sanitarias posteriores.