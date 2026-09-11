Detienen en Miami a dos hombres de 73 y 89 años por tráfico armado de cocaína

La Policía de Miami detuvo sin fianza a dos hombres acusados de tráfico armado de cocaína en una vivienda de Allapattah, Miami. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Dos ancianos acusados de tráfico armado de cocaína desde una vivienda en Allapattah, Miami, quedaron detenidos sin fianza tras un operativo de la Policía de Miami que incluyó un Equipo de Armas y Tácticas Especiales (SWAT, por sus siglas en inglés) y una compra encubierta previa que, según las autoridades, vincula directamente a uno de los implicados con la venta de la sustancia.

Magdaleno Medina, de 73 años, y César Valdés, de 89, fueron arrestados el miércoles en una vivienda de la cuadra 1700 de Northwest 19th Street, en el barrio de Allapattah, que figuraba como domicilio de los dos, según informaron las autoridades. Ambos son ciudadanos cubanos.

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Los cargos que enfrentan incluyen tráfico armado de cocaína, posesión de cocaína con intención de vender o distribuir, posesión de armas de fuego por parte de personas con condenas previas y posesión de un inmueble para el tráfico de drogas, de acuerdo con los reportes de arresto.

Medina y Valdes fueron arrestados en su casa de Allapattah tras una operación encubierta

La investigación que derivó en el arresto comenzó en agosto, cuando detectives de la Sección de Investigaciones Especiales (SIE) del Departamento de Policía de Miami (MPD) realizaron una compra encubierta en la vivienda. Según las autoridades, Medina vendió a un agente encubierto una bolsa de cocaína por USD 60. Ese intercambio, según el MPD, fue determinante para obtener la orden de allanamiento que se ejecutó días después.

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Magdaleno Medina y César Valdés, ciudadanos cubanos de 73 y 89 años, fueron arrestados en la cuadra 1700 de Northwest 19th Street. (© Miami-Dade Corrections & Rehabilitation (MDCR))

El miércoles por la tarde, el SWAT junto con la SIE ingresó al inmueble y detuvo a los dos hombres. Valdes, por su parte, negó haber participado en la venta de drogas desde la casa, de acuerdo con el reporte de arresto citado por NBC Miami.

La compra encubierta de agosto, el punto de partida del caso contra Medina

La operación encubierta constituyó la pieza central de la investigación. Según el MPD, un detective se presentó en la vivienda de Northwest 19th Street durante agosto y adquirió cocaína directamente de manos de Medina. El precio de la transacción —USD 60 por una bolsa de la sustancia— quedó documentado en el reporte policial, según informó Local 10.

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Esa compra permitió a los investigadores atribuir a Medina la venta de estupefacientes desde el inmueble y fundamentar jurídicamente el allanamiento posterior. La vivienda era también la dirección registrada de ambos acusados, lo que, según las autoridades, la convertía en el epicentro de la operación de tráfico.

Más de 140 gramos de cocaína, armas robadas y casi 1.300 gramos de marihuana incautados

El allanamiento arrojó un hallazgo significativo. Según los reportes del MPD, los investigadores encontraron docenas de bolsitas que contenían, en total, más de 140 gramos de cocaína, además de más de una docena de envases con casi 1.300 gramos de marihuana. También se incautaron dos armas de fuego, municiones y USD 4.880 en efectivo.

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Un control de registros reveló que ambas armas habían sido denunciadas como robadas con anterioridad, según indicó NBC Miami. Local 10 precisó que entre las armas incautadas había un revólver calibre .38 y más de una docena de municiones.

Sobre las diferencias menores entre medios en cuanto al conteo exacto de los envases, los elementos coincidentes entre todas las fuentes son: la cocaína que supera los 140 gramos, la marihuana que roza los 1.300 gramos, dos armas de fuego, municiones y el dinero en efectivo.

Tráfico armado de cocaína y posesión ilegal de armas: los cargos que enfrentan ambos acusados

Los cargos presentados contra Medina y Valdes son graves bajo la legislación del estado de Florida. Ambos enfrentan acusaciones de tráfico armado de cocaína, posesión de cocaína con intención de vender o distribuir y posesión de un inmueble con el propósito de traficar drogas. Además, los dos son sindicados por posesión de armas de fuego por parte de personas con condenas penales previas, según los reportes de arresto.

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El allanamiento en la casa de Allapattah permitió incautar más de 140 gramos de cocaína, casi 1.300 gramos de marihuana y USD 4.880 en efectivo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las autoridades indicaron que tanto Medina como Valdes son delincuentes convictos, condición que agrava jurídicamente el cargo vinculado a la tenencia de armas. La cantidad de cocaína incautada supera también el umbral de 28 gramos que, de acuerdo con CiberCuba, activa penas mínimas obligatorias sin excepciones por edad bajo el estatuto estatal de Florida: para cantidades entre 28 y 200 gramos, la ley prevé una pena mínima de tres años de prisión y una multa de USD 50.000.

El juez ordenó mantenerlos detenidos sin fianza tras su primera comparecencia

Ambos acusados comparecieron ante un juez el jueves, un día después de su arresto. El magistrado ordenó que Medina y Valdes permanecieran detenidos sin derecho a fianza, según los registros judiciales.

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La medida implica que ninguno de los dos pudo obtener su libertad provisional mientras aguarda el avance del proceso penal.

Las retenciones migratorias del ICE complican aún más la situación de los detenidos

Además de los cargos penales, los registros carcelarios indican que sobre Medina y Valdes pesa una retención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), según señalaron Local 10 y CiberCuba. Una retención del ICE es una solicitud de la agencia federal a la autoridad carcelaria para que mantenga al detenido bajo custodia más allá de la fecha en que quedaría libre, con el fin de iniciar o continuar un proceso de deportación.

El ICE puede iniciar procedimientos de expulsión del territorio estadounidense una vez concluido el proceso penal en su contra.