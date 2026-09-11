Estados Unidos

Donald Trump afirmó que EEUU nunca olvidará el 11-S: “Por eso luchamos hoy”

El mandatario estadounidense dijo desde el Pentágono durante el acto por el 25º aniversario de los atentados a las torres gemelas, que las debilidades del pasado les han ensañado a ser más fuertes hoy y por eso jamás permitirán que Irán desarrolle un arma nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001, en Washington D. C., el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001, en Washington D. C., el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Elizabeth Frantz
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El presidente Donald Trump prometió el viernes que Estados Unidos nunca olvidaría los ataques del 11 de septiembre de 2001 y que seguiría “luchando”, al conmemorar el 25.º aniversario en una ceremonia en el Pentágono.

“Hoy renovamos el juramento sagrado que hicimos por primera vez en su nombre hace un cuarto de siglo. Nunca, jamás olvidaremos. Por eso luchamos hoy”, dijo Trump, quien decidió no asistir a las conmemoraciones en Nueva York.

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“No tenemos otra opción. Solo cabe la victoria. Luchamos con fuerza. Luchamos para ganar”.

Trump conmemoró este viernes el 25º aniversario de los atentados del 11 de septiembre asistiendo a una ceremonia en el Pentágono. Es el segundo año consecutivo en que Trump marca esta fecha en dicha sede.

El presidente es originario de Nueva York y asistió por última vez a la ceremonia en la Zona Cero de esa ciudad en 2024.

Este aniversario significativo incluirá actos conmemorativos —como la colocación de ofrendas florales, el izado de banderas, minutos de silencio, vigilias y la lectura de los nombres de las víctimas— y proyectos de voluntariado en homenaje a un día que cerca de la mitad de los adultos estadounidenses recuerdan como el acontecimiento más histórico de sus vidas, según una nueva encuesta.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001, en Washington D. C., el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001, en Washington D. C., el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

Un discurso basado en la determinación

El presidente quiso transmitir un mensaje de esperanza al finalizar su intervención en la solemne ceremonia conmemorativa en el Pentágono.

«El 11 de septiembre nos recordó el terrible poder del odio», dijo Trump. «Los 25 años transcurridos desde entonces nos han mostrado el poder, aún mayor, del espíritu estadounidense para resistir, prevalecer y vencer».

«Y hoy, nuestro país es más fuerte que nunca. Nunca ha sido tan fuerte como lo es ahora», añadió Trump.

Trump reconoce en la ceremonia del 11-S a las tropas estadounidenses que combaten contra Irán

El presidente aprovechó su discurso para hacer una mención especial a las tropas estadounidenses en conflicto.

«Saludamos a los militares que trabajan en este momento para garantizar que el principal patrocinador del terrorismo en el mundo —la República Islámica de Irán— nunca, jamás, posea un arma nuclear».

Trump inicia su discurso recordando la unidad estadounidense tras los ataques

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001, en Washington D. C., el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla durante una ceremonia conmemorativa del 25.º aniversario del ataque al Pentágono del 11 de septiembre de 2001, en Washington D. C., el 11 de septiembre de 2026. REUTERS/Jonathan Ernst

«En aquellos días angustiosos posteriores a los ataques, vimos el auténtico espíritu de nuestra nación», dijo Trump en la ceremonia del Pentágono. «Aquel día, todos fuimos neoyorquinos. Cada uno de nosotros. Todos fuimos neoyorquinos. Todos fuimos una familia».

Trump asistió a la conmemoración en el Pentágono

Los ataques derribaron las torres gemelas del World Trade Center —iconos del poder económico de EEUU y algunos de los edificios más altos del mundo— y abrieron un boquete en el Pentágono, la sede fortificada de las fuerzas armadas estadounidenses cerca de Washington. El cuarto avión se dirigía a la capital de la nación, según concluyeron las autoridades, pero se estrelló en Pensilvania después de que los pasajeros y miembros de la tripulación irrumpieran en la cabina y lucharan contra los secuestradores.

«A lo largo de la historia, hay unos pocos momentos que dividen el tiempo en, realmente, lo que vino antes» y después, declaró esta semana el presidente Donald Trump durante un acto de conmemoración del 11 de septiembre en Washington. El mandatario republicano, quien se encontraba en su Nueva York natal el 11 de septiembre y ha relatado a menudo sus recuerdos de aquel día, asistió el viernes a la ceremonia de aniversario en el Pentágono.

El ex presidente George W. Bush —que ocupaba el cargo el 11 de septiembre—, junto con los ex presidentes Bill Clinton, Barack Obama y Joe Biden, así como el actual vicepresidente JD Vance, se reunieron para la conmemoración en el Monumento Nacional del 11 de Septiembre en Nueva York. Otros funcionarios de la administración acudieron al Monumento Nacional del Vuelo 93 en Pensilvania.

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