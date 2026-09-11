Estados Unidos

Una encuesta revela que, 25 años después del 11-S, la mayoría de los estadounidenses ve un país diferente

Un estudio reciente de CBS News y YouGov muestra respaldo a las medidas antiterroristas, pero divide a la población sobre la preparación ante un nuevo ataque

Una encuesta de CBS News y YouGov revela que, 25 años después del 11-S, la mayoría de los estadounidenses ve un país diferente (AP/Amy Sancetta)
Una encuesta de CBS News y YouGov revela que, 25 años después del 11-S, la mayoría de los estadounidenses ve un país diferente (AP/Amy Sancetta)
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A 25 años de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la mayoría de los estadounidenses considera que la ofensiva contra el terrorismo tuvo al menos un éxito parcial, pero percibe un país menos unido y mantiene dudas sobre su capacidad para enfrentar una nueva agresión.

El diagnóstico surge de una encuesta nacional elaborada por CBS News y YouGov, que entrevistó a 2.373 adultos en Estados Unidos entre el 1 y el 4 de septiembre de 2026. El estudio examinó cómo la población recuerda los ataques y evalúa las transformaciones del país desde entonces.

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La medición indicó que los atentados continúan siendo un hecho decisivo para estadounidenses de distintas edades. Incluso una parte importante de quienes no habían nacido en 2001 o eran demasiado pequeños para conservar recuerdos personales identifica aquella jornada como un acontecimiento que cambió al país de forma permanente.

Los atentados conservan su peso entre quienes no los vivieron

La encuesta nacional muestra que el 11-S sigue siendo un hecho decisivo incluso para jóvenes que no vivieron los atentados
La encuesta nacional muestra que el 11-S sigue siendo un hecho decisivo incluso para jóvenes que no vivieron los atentados

El sondeo registró que las generaciones más jóvenes conocieron los ataques mediante la escuela, docentes, familiares y amistades. Aunque su vínculo con los hechos no procede de una experiencia directa, la mayoría de ese grupo reconoce la relevancia histórica de la fecha, tal como reflejó la encuesta divulgada por CBS News.

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Los adultos mayores otorgan todavía más importancia a preservar la memoria del 11 de septiembre. Esa valoración también aparece en otro dato recogido por el estudio: cerca de una cuarta parte de los encuestados afirmó haber visitado un memorial o museo dedicado a las víctimas.

La investigación sostuvo que el país conserva una percepción extendida de que los atentados modificaron su vida pública. La reacción inmediata posterior a los hechos, recordó la cadena, estuvo marcada por un fuerte respaldo ciudadano a medidas para reforzar los controles en los aeropuertos y ampliar la participación del Gobierno federal en esa tarea.

También se registró un apoyo casi generalizado a la acción militar contra los responsables de los ataques. Ese contexto dio paso a la estrategia conocida en inglés como war on terror, expresión utilizada para describir las campañas emprendidas por Washington durante las décadas posteriores.

La seguridad tiene mayor respaldo que la privacidad

galeria aniversario ataque torres gemelas 11 septiembre 9/11
La población consultada sostiene que hoy hay más seguridad en Estados Unidos, aunque con menos privacidad y menos unidad nacional (Photo by SETH MCALLISTER / AFP)

En la comparación con 2001, la población consultada manifestó que hoy existe más seguridad, aunque a costa de una menor privacidad. La reducción de la privacidad y la pérdida de unidad nacional figuran entre los cambios más señalados por los participantes.

La encuesta de CBS News indicó además que la mayoría califica como al menos algo exitosas las acciones de Estados Unidos destinadas a reducir la amenaza terrorista. Una proporción amplia asoció esos esfuerzos con un país más seguro que en los años posteriores a los atentados.

Esa evaluación no elimina la inquietud. Pocos encuestados dijeron sentirse personalmente “en peligro” por el terrorismo, pero muchos se definieron como “algo inquietos”, traducción de las categorías empleadas en el cuestionario. La sensación, aseguró el medio al comparar sus mediciones, guarda similitud con la que recogió cinco años antes, durante el vigésimo aniversario de los ataques.

En los primeros años posteriores a 2001, la percepción era más alarmante: la mayoría creía probable que ocurriera otro atentado dentro del país. La consulta actual muestra una preocupación menos intensa, aunque sin una certeza compartida sobre la preparación institucional.

La preparación ante una nueva amenaza divide a los encuestados

La sociedad estadounidense aparece dividida sobre si el país está adecuadamente preparado para responder a un ataque terrorista en su territorio. La diferencia se acentúa por afinidad política: la mayoría de los republicanos considera que existe preparación suficiente, mientras que demócratas e independientes tienden a rechazar esa idea.

El estudio también examinó la posibilidad de una reacción colectiva ante un ataque procedente del exterior. Aproximadamente la mitad cree que los estadounidenses se unirían tanto como tras el 11 de septiembre, o incluso más. Sin embargo, el 40 % opinó que el país no se cohesionaría de la misma manera, especialmente entre las personas que recuerdan con claridad los atentados.

Como referencia histórica, la cadena recordó que el entonces presidente George W. Bush alcanzó una aprobación del 90 % a comienzos de octubre de 2001. La cifra fue la más alta obtenida por un mandatario en funciones en las encuestas de CBS News y reflejó el nivel de respaldo que siguió a los ataques.

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