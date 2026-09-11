Miami Beach autorizó negociar publicidad de GTA VI en sus playas

Miami Beach autorizó por cuatro votos contra tres negociar publicidad de GTA VI en sus playas con Rockstar Games

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La Comisión de Miami Beach aprobó por cuatro votos contra tres una resolución que permite negociar una campaña publicitaria de Grand Theft Auto VI en la ciudad. La decisión no representa todavía un contrato firmado con la compañía creadora, Rockstar Games, pero habilita al administrador municipal a avanzar en conversaciones sobre el uso de espacios privados vinculados a la playa.

El debate se realizó el jueves 10 de septiembre y dividió a los siete miembros del organismo. Parte de los comisionados cuestionó la asociación de la ciudad con una franquicia cuyos argumentos incluyen delitos y violencia. Otros defendieron los ingresos potenciales de la iniciativa y las restricciones previstas para limitar la exposición de la marca.

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La cobertura del sitio Eurogamer indicó que el permiso aprobado se circunscribe a equipamiento de empresas privadas. Por ese motivo, la eventual promoción no podrá instalarse en edificios municipales, puestos de guardavidas ni otros espacios públicos emblemáticos de Miami Beach.

La campaña podría aportar cerca de 4 millones de dólares

La comisionada Tanya Katzoff Bhatt sostuvo que la recaudación de la publicidad de GTA VI podría financiar la reforma del campo de fútbol Flamingo

Las cifras discutidas durante la reunión no establecen un monto definitivo. La propuesta partía de unos 3 millones de dólares, aunque la comisionada Tanya Katzoff Bhatt aseguró que los beneficios para la ciudad podrían acercarse a 4 millones de dólares.

“Esto llega a Miami Beach con o sin nosotros, y fingir que no ocurre sería perder una oportunidad”, afirmó Katzoff Bhatt durante el debate, de acuerdo con el medio británico. La comisionada añadió que el dinero estimado alcanzaría para cubrir la reforma del campo de fútbol Flamingo.

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Ese proyecto deportivo no cuenta con una fuente de financiación asignada. La eventual recaudación de la campaña permitiría costear la obra, destinada a una instalación utilizada por familias y equipos locales, tal y como sostuvo la funcionaria.

La autorización de la Comisión no obliga a la ciudad a aceptar las condiciones que propongan Rockstar Games o la creadora de la saga Take-Two Interactive. El administrador municipal, James Reyes, deberá acordar el valor final, la duración, los lugares habilitados y las limitaciones de la publicidad antes de que el plan pueda ejecutarse.

Las marcas se limitarían a “VI” y “Vice City”

Las marcas previstas para la campaña en Miami Beach mostrarían “VI” o “Vice City” en lugar del nombre completo Grand Theft Auto (Imagen Ilustrativa Infobae/Agencias)

El esquema discutido prevé una presencia discreta de la marca en sillas y sombrillas de Boucher Brothers, una compañía privada que opera servicios de playa. En lugar del título completo Grand Theft Auto, los elementos mostrarían el número romano “VI” o la referencia a Vice City, la ciudad ficticia inspirada en el sur de Florida donde transcurre el juego.

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Eurogamer informó que la campaña se proyecta entre el 15 de octubre y el 31 de diciembre de 2026. También quedaría excluida de Art Basel, el evento artístico que Miami Beach recibe cada diciembre y que concentra actividades en varios sectores de la ciudad.

La prohibición de colocar anuncios en propiedad municipal fue una de las condiciones centrales planteadas en la discusión. De este modo, la posible promoción quedaría fuera de edificios públicos, instalaciones de emergencia y puntos de interés administrados por la ciudad.

La cobertura de Sportskeeda señaló que la votación permite iniciar las tratativas, pero no cierra el acuerdo comercial. Los términos podrían modificarse durante la negociación y requerir nuevas instancias de revisión antes de su aplicación.

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El lanzamiento de GTA VI está previsto para noviembre de 2026

La campaña se desarrollaría pocas semanas antes del lanzamiento de Grand Theft Auto VI, previsto para el 19 de noviembre de 2026 en PlayStation 5 y Xbox Series X|S. Hasta el momento, Rockstar Games y Take-Two Interactive no comunicaron una fecha de estreno para computadoras personales.

La decisión de Miami Beach incorpora un componente real a la promoción de una saga que utiliza una versión ficticia de la ciudad como escenario. Sin embargo, el alcance de esa relación dependerá de las negociaciones que la administración local inicie con las empresas responsables del videojuego.