Estados Unidos

El exjugador de la NFL LeShon Johnson recibe cinco años de prisión por operar una red ilegal de peleas de perros

El Departamento de Justicia informó que las autoridades retiraron 190 perros, el mayor decomiso federal de esta clase atribuido a una sola persona. Se le impuso una multa de USD 30.000 y tres años de libertad supervisada después de que cumpla la condena

Un jugador de fútbol americano con casco negro y camiseta blanca con el número 42 corre con el balón en un campo de césped
Un jurado federal declaró culpable a LeShon Johnson de seis cargos por posesión, venta, transporte y entrega de perros destinados a peleas (NIU Huskies).
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El excorredor de la NFL LeShon Johnson fue condenado a cinco años de prisión federal por operar una red de peleas de perros en Oklahoma. Según el Departamento de Justicia, las autoridades incautaron 190 pitbulls, la mayor cantidad registrada en una investigación federal de este tipo contra una sola persona.

El tribunal también ordenó que Johnson, de 55 años, cumpla tres años de libertad supervisada tras salir de prisión y pague una multa de USD 30.000.

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En agosto de 2025, un jurado federal lo declaró culpable de seis cargos relacionados con la posesión, venta, transporte y entrega de perros destinados a peleas, informó ABC News.

La operación Mal Kant Kennels movió más de USD 400.000

Los animales fueron retirados en 2024 de la vivienda y el criadero de Johnson, en Oklahoma. El Departamento de Justicia sostuvo que la operación, identificada como Mal Kant Kennels, provocó graves lesiones y la muerte a cientos de perros de tipo pitbull, indicó CBS Sports.

La fiscalía afirmó que el exjugador criaba y comercializaba animales destinados a peleas desde al menos 2007.

Durante los cuatro años previos a la incautación, recibió más de USD 400.000 por la venta de perros.

De acuerdo con las autoridades, Johnson ofrecía perros que presentaba como campeones de combate, vendía cachorros descritos como descendientes de esos ejemplares y cobraba tarifas por permitir la reproducción de sus machos con hembras de otros participantes de esa actividad ilegal, precisó NBC Sports.

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La investigación federal por peleas de perros terminó con la incautación de 190 pitbulls, la mayor cantidad registrada contra una sola persona (Captura de video: NIU Huskies).

La sentencia llega después de una condena estatal en 2004

El caso federal constituyó la segunda condena de Johnson por delitos vinculados a peleas de perros. En 2004, se declaró culpable ante un tribunal estatal de Oklahoma y recibió una pena en suspenso de cinco años.

En una presentación previa a la sentencia, el fiscal Ethan Eddy sostuvo que el acusado no abandonó esas prácticas tras el caso estatal, sino que amplió su negocio ilegal. La fiscalía había solicitado una pena de 10 años debido a la magnitud y duración de la red.

A su vez, aseveró que “se burló” de su anterior condena y demostró “una profunda falta de respeto por la ley”, reportó ABC News.

Posteriormente, en un memorando de sentencia, el abogado defensor Billy Coyle solicitó una pena de entre 15 y 21 meses de prisión o libertad condicional.

Coyle argumentó que su cliente padece demencia grave, enfermedad de Parkinson y secuelas de conmociones cerebrales y traumatismos derivados de su carrera deportiva. Los documentos judiciales indican que Johnson cuenta con un cuidador diario desde hace dos años.

“Dada su edad, sus graves problemas de salud, la ausencia de antecedentes penales y su buen comportamiento durante la libertad condicional, una larga condena de prisión no es necesaria para proteger al público de futuros delitos”, expresó el abogado en una declaración recogida por ABC News.

La defensa también pidió que no se le impusiera una multa, ya que “perjudicaría la capacidad del Sr. Johnson para cumplir con sus obligaciones médicas, de cuidado y de manutención familiar”.

El abogado indicó a ESPN que recomendaría apelar la condena, aunque la decisión final corresponde a su cliente, detalló CBS Sports.

El caso federal fue la segunda condena de LeShon Johnson por peleas de perros, después de una condena estatal en Oklahoma en 2004 (AP Foto/Matt Slocum).
El caso federal fue la segunda condena de LeShon Johnson por peleas de perros, después de una condena estatal en Oklahoma en 2004 (AP Foto/Matt Slocum).

Johnson disputó 62 partidos en la NFL y cerró su carrera en la XFL

Antes de llegar al fútbol profesional, Johnson jugó en la Universidad del Norte de Illinois. Los Green Bay Packers lo seleccionaron en el puesto 84 de la tercera ronda del draft de 1994. Entre ese año y 1999, también formó parte de los Arizona Cardinals y los New York Giants.

En 62 partidos de la NFL, fue titular en 12 oportunidades, acumuló 955 yardas terrestres y anotó cinco touchdowns, con un promedio de 3,8 yardas por acarreo. Además, recibió 43 pases para 434 yardas y dos anotaciones.

Su mejor temporada fue en 1996 con los Cardinals, cuando registró 634 yardas terrestres, tres touchdowns y un promedio de 4,5 yardas por acarreo.

Un diagnóstico de linfoma no Hodgkin interrumpió su carrera en 1998. Al año siguiente, regresó a los Giants para disputar su última temporada y luego tuvo un breve paso por los Chicago Enforcers de la XFL, consignó CBS Sports.

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