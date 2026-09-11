Donald Trump afirmó que cumplió todas sus promesas de campaña y llamó a votar en las elecciones: “Los demócratas están nerviosos”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia el discurso de clausura en la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas, EE. UU., el 10 de septiembre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Guardar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo el jueves por la noche, durante el discurso de cierre de la Convención Nacional Republicana, que cumplió todas sus promesas de campaña, en un discurso. “Hace menos de dos años, el pueblo estadounidense nos dio el mandato de salvar a Estados Unidos. Y en 19 meses, he cumplido todas y cada una de las promesas que hice”, sostuvo el republicano.

El mandatario enumeró medidas tributarias, regulatorias, energéticas, militares y migratorias como parte de su balance de gestión: “Logramos las mayores reducciones de impuestos en la historia de Estados Unidos, las mayores reducciones de regulaciones en la historia de Estados Unidos, la mayor inversión en nuestras fuerzas armadas en la historia de nuestro país y convertimos a Estados Unidos en la superpotencia energética y militar del mundo”.

PUBLICIDAD

A su vez, enalteció su labor durante el primer mandato y el corriente: “Construí casi 3200 kilómetros de muro y creé la frontera más fuerte y segura que Estados Unidos haya visto jamás. Y se acaba de anunciar, como ustedes vieron, que alcanzamos el nivel más bajo de delincuencia violenta en 125 años, desde el año 1900”.

JD Vance calificó a los demócratas como “el partido del odio”

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, interviene en la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas (EE. UU.), el 10 de septiembre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Trump volvió al escenario, ya que el miércoles cerró el primer día de la convención, tras la intervención de su vicepresidente, JD Vance, y pidió a los republicanos que actúen como si él figurara en las boletas de las elecciones legislativas de noviembre.

PUBLICIDAD

Trump abrió su discurso con un elogio a Vance. “Quiero agradecer a nuestro gran vicepresidente. ¡Qué trabajo hizo esta noche!”, afirmó y añadió: “Ya saben, los demócratas están nerviosos”. El mandatario anticipó una intervención breve antes de presentar el repertorio musical que cerró la convención. “Estoy un poco cansado de la política”, deslizó.

Pese a esa frase, retomó asuntos habituales de sus actos públicos, con críticas a los demócratas de la “izquierda radical”, y se ubicó como figura central de la campaña republicana de cara a los comicios de mitad de mandato. “No estoy en la candidatura. Tienen que fingir que sí lo estoy”, expresó ante sus seguidores. Trump reforzó ese pedido con una apelación directa al público: “Tienes que hacerme el mayor favor que jamás me hayas hecho. Tienes que hacer esto por mí. Tienes que fingir que estoy en la lista”.

PUBLICIDAD

Por su parte, Vance calificó a los demócratas como el “partido del odio” durante el encuentro que buscó consolidar apoyos antes de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. “Los demócratas son el partido del odio. Son el partido que desprecia a Estados Unidos y a las personas que lo construyeron. Son el partido que puede sentir simpatía por los terroristas que perpetraron” los ataques del 11 de septiembre de 2001, dijo Vance ante los asistentes.

El vicepresidente, de 42 años, subió al escenario entre cánticos de “¡JD! ¡JD!” y presentó a los demócratas como un espacio extremista. Vance afirmó que las diferencias entre los sectores de la coalición republicana resultan menores frente a las divisiones que, a su juicio, existen en el Partido Demócrata. “Este otoño, los demócratas presentan candidatos que les dirán a sus hijos qué se les permite decir, cómo se les permite vivir y, lo que es más importante, a quién deben odiar”, dijo.

PUBLICIDAD

El vicepresidente de EE. UU., JD Vance, saluda al presidente de EE. UU., Donald Trump, en el escenario durante la Convención Nacional Republicana de mitad de mandato en Dallas, Texas (EE. UU.), el 10 de septiembre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

El discurso también reforzó su posición dentro del Partido Republicano como una de las figuras mencionadas para la candidatura presidencial de 2028, una vez que concluya el mandato de Trump. Vance señaló con anterioridad que definirá una eventual postulación a la Casa Blanca después de los comicios legislativos. En esa elección, los republicanos ponen en juego el control del Congreso.

El sitio de proyecciones electorales Decision Desk HQ anticipó una mayoría demócrata en la Cámara de Representantes, con 229 escaños frente a 206 para los republicanos. Para el Senado, su estimación plantea una paridad de 50 a 50.

PUBLICIDAD

(Con información de AFP)