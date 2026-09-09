Un joven de 22 años se declara culpable de liderar una estafa de criptomonedas por USD 245 millones: así engañó a su víctima

Malone Lam se declaró culpable en Estados Unidos por participar en una conspiración para robar y lavar criptomonedas por más de USD 245 millones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Malone Lam, ciudadano de Singapur de 22 años y residente reciente de Miami, se declaró culpable el 8 de septiembre de participar en una conspiración para robar y lavar criptomonedas valuadas en más de USD 245 millones. El caso, investigado por autoridades federales de Estados Unidos, se vincula con el despojo de más de 4.100 bitcoin a una víctima residente en Washington durante agosto de 2024, según el Departamento de Justicia.

Lam admitió un cargo de conspiración bajo la Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por el Crimen Organizado, conocida por su sigla en inglés RICO. Esa imputación contempla una pena máxima de 20 años de prisión. La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly fijó una audiencia de estado para el 8 de diciembre de 2026, de acuerdo con la Fiscalía del Distrito de Columbia.

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La investigación comenzó tras una denuncia por el robo de activos digitales el 18 de agosto de 2024. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) informó entonces que Lam, Jeandiel Serrano y otros involucrados habrían usado suplantaciones de identidad y comunicaciones fraudulentas para obtener datos de acceso de la víctima. La acusación inicial valoró los bitcoin sustraídos en más de USD 230 millones; la causa posterior situó el monto de los activos robados y lavados por encima de USD 245 millones.

¿Quién es Malone Lam y de qué delito se declaró culpable?

El Departamento de Justicia identificó a Malone Lam como ciudadano singapurense y residente reciente de Miami. La Fiscalía lo señaló como uno de los organizadores de una red internacional dedicada a obtener criptomonedas mediante engaños, transferirlas a billeteras bajo control de los acusados y realizar operaciones destinadas a dificultar el rastreo de los fondos.

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La declaración de culpabilidad se produjo ante la jueza Kollar-Kotelly en un tribunal federal de Washington. Lam aceptó responsabilidad por participar en una conspiración RICO, una norma federal utilizada para perseguir estructuras vinculadas con actividades delictivas coordinadas. El Departamento de Justicia no informó todavía cuál será la pena que solicitará la Fiscalía ni cuál será la recomendación de la defensa.

La admisión de culpabilidad cambia la situación procesal de Lam, pero no cierra el expediente. La pena máxima prevista por el cargo es de 20 años, aunque la sentencia final dependerá de la evaluación judicial, de los términos del acuerdo y de las normas federales de determinación de penas. Según la Fiscalía del Distrito de Columbia, la siguiente audiencia formal quedó programada para el 8 de diciembre.

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La cobertura de Associated Press, publicada por NBC News, ABC News y WJLA, señaló que Lam abandonó la escuela en octavo grado antes de llegar a Estados Unidos desde Singapur. Ese antecedente fue citado por la agencia, pero no figura entre los datos centrales del comunicado difundido por el Departamento de Justicia tras la audiencia de culpabilidad.

La causa vincula a Malone Lam con el robo de más de 4.100 bitcoin a una víctima de Washington en agosto de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo fue el robo de más de 4.100 bitcoin en Washington?

La investigación del FBI sitúa el hecho principal el 18 de agosto de 2024. Según la acusación federal, integrantes de la red se comunicaron con la víctima y se hicieron pasar por representantes de Google y de la plataforma de criptomonedas Gemini. El objetivo era obtener información de seguridad y acceso a archivos que permitieran controlar los activos digitales.

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El FBI indicó que los acusados lograron acceder a una cuenta de Google Drive y obtener códigos de seguridad. Con esa información, transfirieron más de 4.100 bitcoin desde las cuentas de la víctima hacia billeteras controladas por la organización, de acuerdo con la acusación divulgada en septiembre de 2024. En ese momento, los activos estaban valuados en más de USD 230 millones.

La Fiscalía federal describió el método como ingeniería social. Esta técnica se basa en la manipulación de una persona para que revele datos sensibles, entregue códigos de acceso o autorice acciones que favorecen al atacante. La causa no atribuye el robo a una falla pública de Google o Gemini; sostiene que los acusados simularon representar a esas empresas para engañar a la víctima.

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El expediente del FBI menciona que Lam utilizaba los alias “Anne Hathaway” y “$$$” en internet. Jeandiel Serrano, uno de los primeros acusados, habría usado los nombres “VersaceGod” y “@SkidStar”. El FBI aclaró al divulgar la imputación inicial que una acusación formal no equivale a una condena y que los acusados conservaban la presunción de inocencia hasta una resolución judicial.

¿Por qué el caso pasó de USD 230 millones a más de USD 245 millones?

Las cifras difundidas por las autoridades corresponden a etapas distintas de la investigación. En septiembre de 2024, el FBI informó que el robo de más de 4.100 bitcoin superaba los USD 230 millones al momento de la maniobra. El comunicado emitido por el Departamento de Justicia tras la declaración de culpabilidad de Lam informó que la red robó y lavó criptomonedas por un valor superior a USD 245 millones.

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Esa diferencia no implica necesariamente que el número de bitcoin robados haya cambiado. El valor de las criptomonedas puede variar por su cotización y las autoridades también pueden ampliar el cálculo de los fondos vinculados con una conspiración a medida que reúnen información sobre transferencias, conversiones y operaciones posteriores. La Fiscalía no publicó en su comunicado un desglose que explique cada componente del total superior a USD 245 millones.

Según el Departamento de Justicia, la organización operó desde al menos 2023 y realizó una serie de fraudes vinculados con criptomonedas. La Fiscalía describió a Lam como parte de una estructura internacional que recurrió a transferencias entre billeteras, plataformas de intercambio y otros mecanismos para ocultar la procedencia de los activos.

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El FBI explicó que la red habría empleado servicios de mezcla, cadenas de transferencias, billeteras de paso y redes privadas virtuales. Los servicios de mezcla combinan fondos procedentes de distintas direcciones y buscan dificultar la trazabilidad de una operación. Las billeteras de paso permiten trasladar los activos a través de varias cuentas antes de convertirlos o enviarlos a otros destinatarios, de acuerdo con la acusación federal.

El FBI y la Fiscalía describieron a la organización como una red internacional que movía criptomonedas entre billeteras y plataformas para ocultar los fondos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿En qué gastó la red el dinero obtenido con las criptomonedas?

Las autoridades federales sostienen que una parte de los activos digitales fue convertida en efectivo y destinada a gastos personales. El FBI incluyó entre los destinos de los fondos vehículos de lujo, relojes, joyas, alquileres de viviendas en Los Ángeles y Miami, viajes internacionales y consumos en clubes nocturnos.

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El Departamento de Justicia mantuvo esa descripción al informar la declaración de culpabilidad de Lam. La Fiscalía señaló que los fondos habrían sido lavados antes de utilizarse para financiar propiedades, automóviles y gastos de alto valor. El comunicado oficial no detalló el monto asignado a cada adquisición ni estableció qué bienes fueron comprados directamente por Lam y cuáles por otros integrantes de la organización.

Associated Press informó, a partir de documentos judiciales y declaraciones de autoridades, que miembros de la trama gastaron USD 569.000 durante una noche en un club de Los Ángeles. La agencia también reportó la compra de un reloj valuado en USD 2 millones y de más de 30 vehículos, entre ellos automóviles Porsche, Lamborghini y Ferrari. Esos datos deben atribuirse a la documentación citada por AP.

Lam fue detenido en Miami en septiembre de 2024, aproximadamente un mes después del robo, según la información divulgada por el FBI. La acusación incorporó referencias a la forma en que los investigadores ubicaron a los presuntos responsables y a los movimientos efectuados con los activos digitales. El Departamento de Justicia no informó sobre nuevas detenciones al anunciar la declaración de culpabilidad.

¿Qué ocurrirá ahora con la causa por el robo de bitcoin?

La próxima fecha pública del proceso contra Lam es la audiencia de estado del 8 de diciembre de 2026. En esa instancia, el tribunal puede abordar el calendario para la sentencia y otros asuntos pendientes. De acuerdo con el Departamento de Justicia, la jueza Kollar-Kotelly no estableció una fecha de condena durante la audiencia en la que el acusado admitió el cargo.

La causa sigue siendo relevante para otros imputados. El Departamento de Justicia indicó que Lam formaba parte de una red integrada por varios jóvenes acusados de participar en fraudes, transferencias y lavado de criptomonedas. La cobertura de Associated Press señaló que había 18 acusados y que Lam era el undécimo en declararse culpable, un dato que deberá seguirse a través de las actuaciones judiciales.

Para los usuarios de plataformas de criptomonedas, el expediente muestra que los ataques pueden apoyarse en llamadas, mensajes y falsas verificaciones de identidad. El FBI recomienda verificar de forma independiente cualquier contacto que solicite códigos, credenciales o acceso remoto a cuentas. En el caso de Lam, la Fiscalía sostiene que los acusados explotaron la confianza de la víctima mediante identidades falsas, mientras el tribunal prepara los próximos pasos del proceso penal.