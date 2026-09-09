Estados Unidos

Qué pasó en la cabina del avión de Amazon que se despistó en Miami: la NTSB reveló nuevos datos y hoy entrevistará a los pilotos

La investigación preliminar indica que la tripulación habría intentado abortar el aterrizaje segundos antes de sobrepasar la pista, en un siniestro que dejó cinco muertos y varios heridos

Video informativo sobre el accidente aéreo de un avión de carga de Amazon que se salió de la pista en Miami, dejando como saldo al menos cinco personas fallecidas. Crédito: TODAY
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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos avanza sobre una pista clave en la investigación del siniestro de un avión de carga de Amazon Air en Miami: los datos preliminares recuperados de la caja negra serían compatibles con un intento de la tripulación de interrumpir el aterrizaje segundos antes de que la aeronave sobrepasara la pista, en un episodio que dejó cinco muertos y varios heridos en el aeropuerto internacional de la ciudad.

El siniestro ocurrió el domingo, cuando el vuelo 7598 de Amazon Air llegaba desde Puerto Rico al Aeropuerto Internacional de Miami. De acuerdo con los últimos datos revisados por la National Transportation Safety Board (NTSB), la aeronave ingresaba para aterrizar y, poco antes del final de la secuencia, los pilotos habrían aumentado la potencia de los motores en una maniobra compatible con un intento de abortar el aterrizaje y volver al aire. Pero, instantes más tarde, habrían reducido la potencia y vuelto a aplicar los frenos, que habrían permanecido activados hasta el final.

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Los registradores muestran un intento de abortar el aterrizaje

La NTSB informó que la tripulación del avión de Amazon Air intentó un go-around segundos antes de que la aeronave sobrepasara la pista en Miami (REUTERS/Marco Bello)
La NTSB informó que la tripulación del avión de Amazon Air intentó un go-around segundos antes de que la aeronave sobrepasara la pista en Miami (REUTERS/Marco Bello)

La presidenta de la NTSB, Jennifer Homendy, informó en una conferencia de prensa, celebrada el martes por la noche, que los investigadores recuperaron la grabadora de voz de cabina, con dos horas de audio de buena calidad, y el registrador de datos de vuelo, con 55 horas de información. Durante la misma presentación, el investigador Chihoon Shin explicó que los datos preliminares muestran un incremento de potencia “consistente con un empuje de go-around” apenas segundos antes del fin del registro.

Esa secuencia es una de las piezas centrales del caso, porque sugiere que los pilotos habrían intentado interrumpir un aterrizaje que no se estaba desarrollando de manera estable. A continuación, aseguró Shin, los frenos se reaplicaron y continuaron accionados hasta el final. Al mismo tiempo, remarcó que no hay indicios de que se hayan desplegado los speed brakes ni los thrust reversers, dos sistemas que suelen colaborar en la desaceleración tras el toque sobre pista.

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Homendy sostuvo, además, que el organismo esperaba entrevistar a los dos pilotos este miércoles antes de difundir la lectura del audio de cabina. La funcionaria dio a entender que el contenido del registrador de voz puede aportar contexto sobre qué ocurrió dentro del puesto de mando en los segundos decisivos, incluida la razón por la cual la tripulación pasó de un aparente intento de remontar vuelo a una nueva acción de frenado.

El avión impactó una van y dejó cinco muertos en el aeropuerto

El avión de carga de Amazon Air impactó una van de limpieza de aeronaves tras salir de la pista y dejó cinco muertos en el Aeropuerto Internacional de Miami (REUTERS/Marco Bello)
El avión de carga de Amazon Air impactó una van de limpieza de aeronaves tras salir de la pista y dejó cinco muertos en el Aeropuerto Internacional de Miami (REUTERS/Marco Bello)

Tras exceder el final de la pista, el avión golpeó una camioneta Ford Econoline perteneciente a una empresa dedicada a la limpieza de aeronaves. En el vehículo viajaban siete personas. Las autoridades del condado de Miami-Dade identificaron a las cinco víctimas fatales como Rolando Aleman Leon, de 55 años; Yoel Rodriguez Naranjo, de 53; Julio C. Pineda, de 75; Carlos Acosta Fajardo, de 53; y Javierkys Reyes Quevedo, de 47.

Los dos pilotos fueron atendidos en un hospital y luego recibieron el alta, mientras que otras personas resultaron heridas. NPR, que citó a la oficina del sheriff local, indicó que dos lesionados permanecían en estado crítico y una tercera persona estaba estable. La misma cobertura señaló que el avión también atravesó un cerco perimetral y terminó impactando a un vehículo utilitario deportivo en una calle de la zona aeroportuaria.

La aeronave transportaba cerca de 14.500 kilogramos, en su mayoría lentes de contacto, afirmó la presidenta de la NTSB. El vuelo era operado por 21 Air, una compañía de carga con base en Carolina del Norte, y el aparato involucrado era un Boeing 767 de 32 años, convertido a carguero después de haber sido utilizado para pasajeros, indicó la agencia Associated Press en un despacho difundido por NPR.

El clima y la estabilidad de la aproximación aparecen entre las hipótesis

La NTSB evalúa si las tormentas en Miami y un posible viento de cola influyeron en una aproximación inestable del avión de Amazon Air (REUTERS/Marco Bello)
La NTSB evalúa si las tormentas en Miami y un posible viento de cola influyeron en una aproximación inestable del avión de Amazon Air (REUTERS/Marco Bello)

Entre las hipótesis bajo análisis aparece la posibilidad de que las condiciones meteorológicas hayan influido en la maniobra. NPR consignó que había tormentas formándose en torno al aeropuerto de Miami y recogió la evaluación de especialistas que apuntaron a un posible viento de cola durante la aproximación, un factor que puede alargar la distancia necesaria para detener una aeronave.

El exfuncionario de la Federal Aviation Administration (FAA) Mike O’Donnell consideró que la secuencia observada sugiere un aterrizaje inestable y advirtió que “un go-around probablemente debería haberse ejecutado antes”, en declaraciones recogidas por ese medio y traducidas al español. La exinspectora general del Departamento de Transporte Mary Schiavo también deslizó otra posibilidad al señalar que “casi parece que hubo un desacuerdo entre los pilotos sobre qué hacer”, siempre según la misma cobertura.

La investigación también revisará las condiciones de seguridad al final de la pista. La presidenta de la NTSB planteó que el caso vuelve a poner en discusión los sistemas diseñados para detener aeronaves que exceden el área de aterrizaje, aunque expertos citados por NPR recordaron que el aeropuerto cumple con los requisitos de la FAA en materia de zonas despejadas de seguridad.

Por el momento, los investigadores concentran sus esfuerzos en reconstruir con precisión la secuencia previa al impacto y en determinar por qué una maniobra que parecía orientada a retomar vuelo terminó con un frenado insuficiente y una salida de pista. La NTSB anticipó que las entrevistas a los pilotos y el análisis completo de los registradores serán decisivos para establecer la causa del accidente y definir eventuales recomendaciones de seguridad.

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