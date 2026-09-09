Estados Unidos

Retiran 6,3 millones de botellas de Mistolín y Lestoil por riesgo de contaminación bacteriana

La medida alcanza a productos vendidos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes entre 2025 y 2026. La advertencia apunta a la posible presencia de Pseudomonas aeruginosa en limpiadores de uso doméstico

Retiran 6,3 millones de botellas de Mistolín y Lestoil por riesgo de contaminación con Pseudomonas aeruginosa
Retiran 6,3 millones de botellas de Mistolín y Lestoil por riesgo de contaminación con Pseudomonas aeruginosa
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La decisión involucra limpiadores de las marcas Mistolín y Lestoil, dos productos de uso extendido en hogares de Puerto Rico, y fue comunicada luego de que surgiera el riesgo de presencia de bacterias, entre ellas Pseudomonas aeruginosa. La advertencia fue difundida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, a partir de un aviso oficial que luego retomaron distintos medios.

El retiro abarca productos fabricados en Puerto Rico y vendidos durante más de un año

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El recall de Mistolín y Lestoil alcanza a productos fabricados en Puerto Rico y vendidos en Puerto Rico y las Islas Vírgenes entre 2025 y 2026 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tal y como informó People, los productos incluidos en el recall fueron manufacturados en Puerto Rico y comercializados también en las Islas Vírgenes de Estados Unidos. La venta de las unidades afectadas se habría extendido del 1 de abril de 2025 al 17 de junio de 2026, en cadenas y comercios de gran alcance, de acuerdo con la notificación difundida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.

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Entre los puntos de venta mencionados en el aviso oficial aparecen Walmart, Sam’s Club, Costco, Econo y Selectos, además de otros establecimientos. Esa distribución en cadenas y supermercados de amplio alcance fue consignada en la advertencia difundida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos y retomada por People.

De acuerdo con la información publicada por People a partir del aviso de la agencia federal, el retiro incluye aproximadamente 6,3 millones de unidades, una cifra que ubica el caso entre los más amplios dentro del segmento de productos de limpieza en ese mercado.

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La preocupación se centra en una bacteria que puede causar infecciones graves

La posible presencia de Pseudomonas aeruginosa puede causar infecciones graves en personas con sistemas inmunológicos debilitados o con dispositivos médicos externos (Imagen Ilustrativa Infobae)
La posible presencia de Pseudomonas aeruginosa puede causar infecciones graves en personas con sistemas inmunológicos debilitados o con dispositivos médicos externos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El motivo del retiro es la posible presencia de Pseudomonas aeruginosa, una bacteria ambiental que se encuentra con frecuencia en el suelo y el agua, tal y como indicó People al citar la advertencia de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos. Ese organismo puede representar un riesgo mayor para personas con sistemas inmunológicos debilitados o que utilizan dispositivos médicos externos, ya que en esos casos podría provocar infecciones de gravedad, de acuerdo con la agencia federal.

People afirmó que la exposición también puede ocurrir si el producto es inhalado, si entra en contacto con los ojos o si alcanza una herida abierta o una ruptura en la piel. En personas sanas, añadió el medio, la bacteria por lo general no genera efectos adversos, aunque la advertencia oficial de la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos recomienda no utilizar las botellas incluidas en la medida.

La cobertura de People sostuvo además que este tipo de contaminación puede derivar en infecciones graves e incluso la muerte en situaciones de alta vulnerabilidad, por lo que la recomendación fue evitar cualquier uso del producto hasta confirmar si el envase integra el lote afectado.

Los consumidores deben revisar un código específico en cada botella

Uno de los datos centrales para identificar los productos bajo retiro es el código de fecha impreso en los envases. Según detalló People, las botellas alcanzadas por la medida son aquellas cuyo código comienza con PR01 y continúa con una numeración de cinco dígitos que va de 25091 a 26168, tal como figura en la alerta difundida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.

Ese punto resulta clave porque no todas las botellas de Mistolín y Lestoil quedaron alcanzadas. El medio precisó, a modo de ejemplo, que un código como PR0124536 no entra en el retiro, mientras que uno como PR0126154 sí debe ser descartado.

La advertencia abarca envases de 828 mililitros,1,18 litros, 1,89 litros y 3,78 litros comercializados en distintos aromas. Entre los productos mencionados por People figuran variedades de Mistolín como Fresco Despertar, Solo para Ti, Alegra tu Día, Espíritu Play, Pino y Especias, Flores de Primavera, Frescura de Lavanda, Frescura Tropical y Manzana y Canela. En el caso de Lestoil Heavy Duty, el medio mencionó las fragancias Olas de Rincón, Energía del Yunque, Fuerza de Lavanda Tropical e Intenso Limón Boricua.

Clorox ofreció reembolsos y pidió desechar las unidades afectadas

En cuanto al procedimiento, People indicó que Clorox Puerto Rico pidió a los consumidores desechar las botellas incluidas en el retiro, aunque antes deben retirar la etiqueta del producto. Luego, la empresa habilitó un mecanismo para solicitar compensación mediante el envío de fotografías del código UPC de 12 dígitos y del código de fecha.

People agregó que quienes presenten comprobante de compra podrán acceder a un reintegro total. En los casos en que no haya recibo, el reembolso se calcularía a partir del precio de venta sugerido por el fabricante, de acuerdo con la advertencia difundida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos.

La medida fue anunciada el 3 de septiembre de 2026, a partir de la advertencia difundida por la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor de Estados Unidos, y desde entonces la recomendación fue la misma: verificar el código del envase, suspender el uso de inmediato y seguir el proceso definido por la empresa para el descarte y la compensación.

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