El FBI advierte que Al-Qaeda e ISIS siguen reclutando terroristas dentro de Estados Unidos, 25 años después del 11-S

El FBI destina cada año miles de agentes a la contrainteligencia terrorista. El 11 de septiembre de 2001 marcó la mayor reorganización institucional de la agencia en toda su historia (REUTERS/Brad Rickerby/File Photo)

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Jessica Bowie era una niña cuando ocurrieron los atentados que cambiaron para siempre la seguridad en el país y el mundo. En las semanas previas a su arresto, el mes pasado, escribió en redes sociales: “Alabado sea Alá por el 11 de septiembre”.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) la detuvo en Albany, Nueva York, acusada de planear un ataque con explosivos contra el Capitolio estatal.

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Para las autoridades federales, el episodio resume una amenaza que ganó terreno en los últimos años: personas sin contacto directo con estructuras armadas del exterior, que adoptan ideas extremistas en soledad y pasan a la acción sin levantar alertas previas.

Bowie fue arrestada en agosto de 2026 tras una investigación del FBI. Enfrenta cargos federales por planear un atentado y podría recibir una pena de hasta 20 años de prisión (U.S. Department Justice)

El 11-S conserva un lugar central en la propaganda de Al-Qaeda e ISIS

El subdirector adjunto del FBI, Chris Raia, explicó en declaraciones a ABC News que grupos como Al-Qaeda e ISIS dejaron en segundo plano los grandes operativos coordinados y ahora concentran sus esfuerzos en captar en Estados Unidos a lo que el funcionario definió como lone offenders —agresores solitarios—.

En los últimos 18 meses, la agencia arrestó al menos a 16 personas por supuestamente planear o apoyar atentados en nombre de esas organizaciones.

Los grupos yihadistas producen materiales multimedia en varios idiomas que circulan en plataformas encriptadas. La fecha del 11 de septiembre concentra picos anuales de actividad en esos canales (REUTERS/Stringer/File Photo)

Raia afirmó a ABC News que el FBI detecta cada vez más casos de personas que se radicalizan en sus propias casas, impulsadas por redes sociales e internet. Admitió además que ese perfil es el que más preocupa a la agencia porque resulta mucho más difícil de identificar a tiempo.

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Al describir el imaginario que alimenta a esos grupos, el funcionario sostuvo que aquella fecha mantiene un peso constante en su narrativa. “Ese es su Super Bowl”, dijo y agregó: “Cada vez que uno empieza a revisar sus materiales, siempre hay referencias al 11-S”.

Raia lleva más de dos décadas dentro del FBI y es uno de los funcionarios de mayor rango en el área de contraterrorismo. Habló con ABC News en el marco del 25° aniversario de los atentados (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

La acusación en Albany refleja el perfil que más inquieta al FBI

Bowie tiene 35 años. Los documentos de la acusación formal describen a alguien que no viajó a ningún campo de entrenamiento ni tuvo contacto operativo con una célula organizada.

Craig Tremaroli, al frente de la oficina del FBI en Albany, remarcó en una conferencia de prensa el vuelco en la historia personal de la acusada: pasó de ser una niña que agitaba la bandera estadounidense después del 11-S a tener calcomanías de las Torres caídas. Bowie aún no presentó declaración formal ante la justicia.

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Albany es la capital del estado de Nueva York. El Capitolio estatal, blanco del supuesto plan de Bowie, alberga la legislatura y varias dependencias del gobierno provincial (REUTERS/Cindy Schultz)

Un informe de la comunidad de inteligencia estadounidense, publicado en marzo, aportó datos para dimensionar el problema: ISIS cuenta con hasta 18.000 miembros en todo el mundo, mientras que Al-Qaeda tendría hasta 28.000 integrantes y ambas dependen en gran medida de plataformas digitales para llegar a potenciales seguidores.

ISIS y Al-Qaeda operan canales en Telegram, foros de la web profunda y aplicaciones de mensajería encriptada. Las autoridades estiman que producen cientos de piezas de propaganda por semana (REUTERS/Stringer/File Photo)

El FBI dice que un ataque de gran escala resulta más prevenible que hace 25 años

Raia aclaró que el FBI está mejor preparado para frenar una operación masiva y coordinada como la que golpeó a Nueva York y Washington aquel septiembre.

Atribuyó esa capacidad a cambios legislativos y a mejoras dentro del buró y de la comunidad de inteligencia estadounidense.

Uno de los desafíos más urgentes en el horizonte, añadió, es el uso de drones como herramienta de ataque. “Sería ingenuo pensar que eso no va a llegar a Estados Unidos en algún momento, y estamos tratando de anticiparnos”, señaló Raia.

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Antes del 11-S, el FBI y la CIA compartían escasa información entre sí. La creación del Departamento de Seguridad Nacional en 2002 y la reforma de la comunidad de inteligencia cambiaron radicalmente esa dinámica (REUTERS/Jeenah Moon)

El subdirector rechazó además las críticas que apuntan a una supuesta desviación de recursos hacia tareas de control migratorio. Aseguró que la participación de la agencia en esa área es mínima.

En materia de prevención, Raia sostuvo que todavía hay un factor básico que sigue vigente: la colaboración ciudadana. “Si ven algo, díganlo”, insistió.