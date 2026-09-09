Mundo

Casi 1.000 muertos por sarampión en Bangladesh: el país lucha por contener el peor brote de su historia

La interrupción de las campañas de vacunación en 2024 y 2025, en medio de la inestabilidad política que terminó con el gobierno de Sheikh Hasina, dejó sin protección a millones de menores y desató la peor epidemia en décadas

Varias personas y niños descansan sobre camas metálicas alineadas en la sala de un hospital
El país reporta más de 166.000 casos sospechosos desde marzo y 19.835 confirmados por laboratorio, en una epidemia vinculada a la interrupción de campañas de inmunización durante 2024 y 2025 (AP Photo / Mahmud Hossain Opu)
Guardar

Bangladesh acumula 999 muertes por sarampión desde marzo en lo que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos califican como el mayor brote de esta enfermedad en el mundo, informó la agencia Associated Press. El país del sur de Asia registró más de 166.000 casos sospechosos en ese mismo período, de los cuales 19.835 fueron confirmados por laboratorio, según el Ministerio de Salud de Bangladesh.

La dimensión humana del brote se refleja en casos como el de Rojatun Jannat Ramisa, una bebé de ocho meses que lucha por respirar en un hospital de Daca, la capital, mientras sus padres la observan impotentes. Su historia, recogida por AP, representa la de miles de familias afectadas por una epidemia que no cede: el número de muertos sube cada día y más de 146.000 pacientes requirieron hospitalización desde que el brote comenzó a escalar en marzo, cuando más de 100 niños murieron en menos de un mes.

PUBLICIDAD

Los recortes de vacunación durante la crisis política dejaron a millones de niños sin protección

Un niño pequeño en pañal es sostenido por un adulto junto a una cortina azul mientras un brazo señala hacia la izquierda
Una campaña prevista para 2024 fue postergada y otra planificada para 2025 se canceló tras la crisis política, lo que debilitó la cobertura infantil (AP Photo / Mahmud Hossain Opu)

El origen de la tragedia se remonta a 2024, cuando Bangladesh vivió una agitada revuelta popular que derrocó a la entonces primera ministra Sheikh Hasina. La inestabilidad que siguió afectó directamente al sistema sanitario: una campaña de vacunación contra el sarampión prevista para ese año fue postergada, y otra planificada para 2025 fue cancelada. Huelgas de trabajadores e incertidumbre política paralizaron además la distribución de vacunas contra otras seis enfermedades.

El ministro de Salud, Sardar Md. Sakhawat Husain, reconoció ante el parlamento que los cambios en las políticas de adquisición impulsados por el gobierno interino generaron una escasez crítica. Expertos señalaron que la debilidad en el monitoreo y la supervisión del programa dejó sin cobertura a una franja enorme de la población infantil, en especial a los menores de nueve meses, demasiado pequeños para recibir las vacunas del esquema regular. Entre 2021 y 2025, el país registraba apenas entre 100 y 300 casos anuales; el contraste con la situación actual resulta contundente.

PUBLICIDAD

El sistema de salud colapsa mientras los hospitales reciben cada día más de 1.000 casos nuevos

Los centros médicos de todo el país trabajan al límite. La epidemia de sarampión coincide con un aumento de los casos de dengue, lo que suma presión adicional sobre una red sanitaria ya desbordada. Solo en el Hospital de Enfermedades Infecciosas de Daca hay 101 menores internados con diagnóstico sospechoso o confirmado, la mayoría con edades de entre seis meses y cinco años, un grupo que representó alrededor del 80% de los casos en las etapas iniciales del brote.

Desde que el brote escaló en marzo, más de 146.000 pacientes requirieron hospitalización y los centros médicos trabajan al límite, en paralelo a un repunte del dengue (AP Foto/Mahmud Hossain Opu)
Desde que el brote escaló en marzo, más de 146.000 pacientes requirieron hospitalización y los centros médicos trabajan al límite, en paralelo a un repunte del dengue (AP Foto/Mahmud Hossain Opu)

Los profesionales de la salud subrayan que la conciencia pública resulta tan decisiva como la vacunación. Las autoridades recomiendan aislar a los niños infectados, mantener una higiene estricta de manos y usar tapabocas. Aun así, la cantidad de casos sospechosos supera los 1.000 por día, lo que dificulta cualquier intento de contención sin una cobertura inmunológica más amplia.

El gobierno lanzó una campaña de emergencia que ya vacunó a más de 19 millones de niños

En respuesta a la crisis, el gobierno puso en marcha desde marzo una campaña de vacunación de emergencia contra el sarampión y la rubéola, junto a la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y la Alianza para las Vacunas Gavi. La iniciativa arrancó en los 18 distritos de mayor riesgo, con niños de entre seis meses y cinco años como destinatarios principales, y luego se extendió al resto del país por etapas.

Hasta la fecha, más de 19,7 millones de niños recibieron la vacuna, cifra que supera la meta inicial de 18 millones fijada por el plan de emergencia. Sin embargo, los especialistas advierten que eso no alcanza: fortalecer la inmunización de rutina y ampliar las campañas de recuperación siguen siendo pasos necesarios para cerrar la brecha que dejaron dos años sin cobertura. Un país que estuvo a punto de erradicar el sarampión enfrenta hoy el retroceso más grave de su historia en materia de salud infantil.

Temas Relacionados

BangladeshSarampiónVacunaciónOrganización Mundial de la SaludNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con la creación de una nueva zona de exclusión marítima cerca del estrecho de Ormuz

La medida buscaría restringir el ingreso de embarcaciones en un área que alcanzará el golfo de Omán y el mar Arábigo, en medio de una escalada con Washington por ataques, bloqueos y exigencias no resueltas

La Guardia Revolucionaria de Irán amenazó con la creación de una nueva zona de exclusión marítima cerca del estrecho de Ormuz

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

El régimen de Xi Jinping emitió una queja por la creación del “Grupo Multipartidista de Intercambio Parlamentario” y amenazó a legisladores panameños.

Más presión de China en América Latina: intentó frenar una iniciativa legislativa entre Panamá y Taiwán

Un oficial israelí describe cómo Hezbollah usa escuelas como infraestructura militar: “Crearon dos países dentro del Líbano”

Fuentes de las FDI describen la complejidad de la guerra urbana en las aldeas fronterizas y apuntan a una red subterránea que opera bajo poblados civiles. A pesar de los hallazgos bélicos en zonas residenciales, la retirada militar sigue condicionada al despliegue efectivo del ejército libanés

Un oficial israelí describe cómo Hezbollah usa escuelas como infraestructura militar: “Crearon dos países dentro del Líbano”

Quedó inconsciente a 3.000 metros, cayó contra un árbol y sobrevivió de milagro

Holly Wiffen, recibió un golpe en la cabeza durante un salto grupal en Nottingham y cayó sin control a 240 km/h; sobrevivió con fractura de pierna y columna

Quedó inconsciente a 3.000 metros, cayó contra un árbol y sobrevivió de milagro

Rusia lanzó un ataque contra el suroeste de Ucrania y la frontera con Moldavia: al menos tres muertos y cuatro heridos

“Lamentablemente, se han registrado víctimas entre los civiles que se encontraban cerca del puesto de control”, precisó el gobernador de la región de Odesa, Oleg Kiper, al reportar el bombardeo. La parte moldava recibió una notificación sobre el cierre temporal del paso de Starokozache

Rusia lanzó un ataque contra el suroeste de Ucrania y la frontera con Moldavia: al menos tres muertos y cuatro heridos
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Los coches bomba del CJNG: la estrategia de expansión en territorios disputados con grupos rivales

Los coches bomba del CJNG: la estrategia de expansión en territorios disputados con grupos rivales

Los jugadores de Chivas que brillaron en Toluca y no lograron consolidarse en Guadalajara

La Ciudad de Buenos Aires premió a docentes por proyectos innovadores para mejorar el aprendizaje

FC Barcelona - Feyenoord, en directo: minuto a minuto del partido de Champions League, goles y última hora

Juliana Guerrero, la polémica exfuncionaria del Gobierno Petro, aceptó cargos por títulos falsos en la Universidad San José: será condenada

DEPORTES

El día que Owen Wilson se emocionó por el abrazo que le dio Lionel Messi tras un partido

El día que Owen Wilson se emocionó por el abrazo que le dio Lionel Messi tras un partido

Fuerte cuestionamiento de una estrella de la selección brasileña a Carlo Ancelotti: “Acá las cosas no funcionan así”

Lionel Messi, cerca de comprar un club de la Segunda División de España: los otros cuatro equipos detrás de su proyecto

Lewis Hamilton vs. Charles Leclerc y Fred Vasseur: la inesperada crisis en Ferrari que sacude a la F1 tras la tensa carrera en Monza

"Tercer tiempo", la iniciativa de la Conmebol en las categorías juveniles que se puso en práctica en la Liga Evolución Sub15

ENTRETENIMIENTO

“Nunca había tenido ansiedad en mi vida”: Gwyneth Paltrow habló de los episodios que comenzaron con los cambios hormonales

“Nunca había tenido ansiedad en mi vida”: Gwyneth Paltrow habló de los episodios que comenzaron con los cambios hormonales

Tom Cruise se transforma en un magnate petrolero acusado de provocar un tsunami en el nuevo tráiler de “Digger”

A los 13 años tuvo que ser reanimada, a los 22 perdió la vida: la trágica lucha de Lucia Sisic, la última Miss Austria

“Carrie” revela su tráiler oficial: así luce la nueva serie basada en la famosa novela de Stephen King

Quiénes son los 10 directores que están marcando el rumbo del cine de terror y ciencia ficción en 2026