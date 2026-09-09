Choque entre dos camiones provoca una “lluvia” de paquetes de Amazon y graves demoras en una autopista de Indiana

Imágenes del accidente en la I-80/94 de Gary, Indiana, donde dos semirremolques chocaron y provocaron que paquetes de Amazon quedaran esparcidos sobre la carretera (NBC News)

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El choque de dos semirremolques en la I-80/94 de Gary, Indiana, dejó paquetes de Amazon sobre la calzada, bloqueó carriles durante la hora pico y dejó herido grave a un camionero de Chicago, que salió despedido y fue hospitalizado tras el impacto ocurrido el martes 8 de septiembre cerca de las 3.30h.

El siniestro ocurrió el martes 8 de septiembre cerca de las 3.30h, en los carriles hacia el este y a la altura de la salida de Burr Street.

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La investigación preliminar de la Policía Estatal de Indiana indicó que uno de los vehículos estaba detenido fuera de los carriles principales cuando otro semirremolque lo rozó de costado.

El choque de dos semirremolques en la I-80/94 de Gary, Indiana, dejó paquetes de Amazon sobre la calzada y bloqueó carriles durante la hora pico (Captura de video)

El accidente involucró a un camión que trasladaba envíos de Amazon y a otro semirremolque conducido por un hombre de Chicago.

La colisión dispersó parte de la carga y obligó a realizar un operativo de limpieza que afectó la circulación durante unas 8 horas, según NBC Chicago, ABC7 Chicago y FOX 32 Chicago.

El camión con paquetes estaba detenido en una zona de separación

NBC Chicago informó que el vehículo que transportaba paquetes estaba detenido en la denominada área de separación, la franja que separa una rampa de los carriles principales de la autopista.

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El conductor de ese camión había descendido para orinar cuando ocurrió el impacto. La Policía Estatal de Indiana indicó que el otro semirremolque lo rozó de costado.

ABC7 Chicago situó el accidente en la Borman Expressway, el tramo de la I-80/94 que atraviesa Gary. El medio precisó que el camión con paquetes se encontraba en el área de separación entre la vía de acceso y la circulación principal.

Un choque de dos semirremolques en la autopista I-80/94 de Gary, Indiana, provocó que paquetes de Amazon quedaran esparcidos sobre la calzada y bloqueó carriles en plena hora pico (WGN News)

El chofer del vehículo detenido era oriundo de Dearborn, Michigan, y no sufrió heridas, según ABC7 Chicago. La pesquisa quedó a cargo de la fuerza estatal.

Un camionero de Chicago fue expulsado de la cabina

El conductor del semirremolque que circulaba salió despedido tras el contacto entre ambos vehículos. La Policía Estatal de Indiana lo trasladó al Northlake Hospital, donde recibió atención de emergencia por lesiones graves.

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WRTV, canal de televisión de Indianápolis, identificó al herido como Garbiel Corral, de treinta y tres años, residente de Chicago. La señal indicó que su estado no había sido precisado y agregó que el hombre peleaba por su vida.

La misma publicación identificó al conductor del camión de Amazon como Ahmed Taher Hussein Al Subari, de treinta y un años. El hombre permanecía fuera del semirremolque en el momento del choque y resultó ileso.

El destacamento de Lowell de la Policía Estatal de Indiana informó a WRTV que durante el cierre se realizaron pericias y se retiraron los restos de la colisión. La empresa WAFFCO Towing colaboró en las tareas en el lugar.

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La Policía Estatal de Indiana indicó que el camión de Amazon estaba detenido en el área de separación cuando otro semirremolque lo rozó de costado (Captura de video)

Los paquetes de Amazon quedaron sobre los carriles de la I-80/94

Las imágenes aéreas de SkyFOX, servicio aéreo de FOX 32 Chicago, mostró el camión de Amazon involucrado en el accidente y los paquetes diseminados sobre la autopista. La carga obligó a sumar tareas de recolección a la investigación policial y al retiro de los vehículos.

Según FOX 32 Chicago, el choque bloqueó los tres carriles derechos en dirección este y provocó demoras en ambos sentidos de la I-80/94. La congestión más extensa se concentró en la calzada hacia el este.

NBC Chicago informó que la restricción afectó tres de los cuatro carriles disponibles. La reapertura total de la autopista se produjo a las 9.15h del martes, después de que concluyeran las labores en la zona.

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El operativo coincidió con la hora pico y complicó el tránsito en una ruta utilizada por conductores que se desplazan entre el noroeste de Indiana y el área metropolitana de Chicago. FOX 32 Chicago recomendó prever más tiempo de viaje a quienes circularan por ese corredor.

La Policía Estatal de Indiana evalúa posibles cargos

La investigación busca determinar las responsabilidades por el roce que derivó en el choque y en las heridas del conductor de Chicago.

La Policía Estatal de Indiana no había presentado cargos hasta la tarde del martes. ABC7 Chicago informó que las restricciones en los carriles hacia el este se extendieron durante cerca de 8 horas. El cierre permitió realizar la pesquisa y limpiar los paquetes y los escombros.

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NBC Chicago agregó que las autoridades mantenían abierta la posibilidad de presentar cargos una vez finalizada la revisión del caso.

Hasta ese momento, la fuerza no había informado qué infracciones podrían atribuirse a alguno de los conductores.