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Los 20 emojis más usados por los colombianos y lo que revela sobre su forma de comunicación

El humor, el afecto, la ironía y el orgullo nacional dominan el lenguaje digital de los colombianos, donde un emoji puede cambiar por completo el sentido de un mensaje

Diversos emojis que pueden ser usados en conversaciones virtuales.
Diversos emojis que pueden ser usados en conversaciones virtuales.
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Los emojis se han convertido en una parte fundamental de la comunicación digital. En Colombia, los símbolos más utilizados reflejan humor, afecto, ironía, expresividad y sentido de comunidad.

La información se basa en datos del teclado virtual de Google, Gboard, y en un análisis de Gemini sobre las tendencias de uso de emojis en las conversaciones digitales.

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La cara llorando fuerte 😭 encabeza el listado. Aunque tradicionalmente representa tristeza, en internet suele utilizarse para expresar risa, ternura o una reacción exagerada ante una situación inesperada.

Junto a este símbolo aparecen 😂, 🤣 y 💀. La calavera, por ejemplo, se usa con frecuencia para indicar que algo fue tan gracioso que provocó una reacción extrema.

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La nueva función de WhatsApp permitirá elegir seis emojis favoritos desde un apartado específico de los ajustes de la aplicación. (WABetaInfo)
Los colombianos usan emojis para expresar su humor, ironía, afecto, entre otros. (WABetaInfo)

El humor y el drama dominan las conversaciones

Los emojis relacionados con la risa ocupan varios de los primeros lugares. Esto muestra la importancia del humor en los chats y las redes sociales.

La cara llorando 😭, la cara llorando de risa 😂 y la cara inclinada riendo 🤣 permiten expresar distintos niveles de diversión. La calavera 💀 también funciona como una respuesta ante situaciones absurdas o muy cómicas.

Según el análisis de Gemini, estos usos demuestran que el significado de los emojis no siempre es literal. Las comunidades digitales adaptan los símbolos a sus propias formas de hablar.

Manos sostienen un teléfono móvil con la pantalla de WhatsApp. Se ven emojis de cara con ojos de corazón, cara llorando de risa, corazón rojo y pulgar hacia arriba.
El humor junto al drama dominan las conversaciones con emojis en Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La exageración también aparece en 🥺 y 🫠. El primero suele utilizarse para pedir un favor o expresar ternura. El segundo puede representar cansancio, incomodidad o calor.

El afecto ocupa un lugar central

Los emojis relacionados con el cariño también tienen una presencia importante. El corazón rojo ❤️ aparece acompañado por 🥰, 😍 y 😘.

Estos símbolos son comunes en conversaciones familiares, mensajes de pareja y saludos cotidianos. En aplicaciones como WhatsApp, pueden complementar una frase o transmitir una emoción completa.

Las manos juntas 🙏 tienen un significado particular en Colombia. Además de expresar agradecimiento, pueden relacionarse con la fe y el respeto.

Este emoji suele acompañar expresiones como “Dios le pague” o “si Dios quiere”. También puede utilizarse para pedir apoyo o formular una solicitud de manera cordial.

Ilustración de acuarela muestra múltiples manos con teléfonos móviles alrededor de una mesa. Burbujas con íconos de notificaciones de redes sociales y emojis flotan en el aire.
Los emojis que muestran afecto ocupan un lugar importante en la comunicación de los colombianos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ironía y el cansancio tienen sus propios símbolos

Los emojis ayudan a transmitir emociones que no siempre son fáciles de explicar con palabras.

La cara al revés 🙃 suele utilizarse para expresar sarcasmo o ironía. Su interpretación depende del contexto y de la relación entre las personas que conversan.

El mono que se tapa los ojos 🙈 puede representar vergüenza, timidez o pena ajena. La cara que mira entre los dedos 🫣 comunica curiosidad, incomodidad o expectativa.

Estos símbolos también ayudan a definir el tono de un mensaje. Una misma frase puede parecer seria, divertida o sarcástica según el emoji que la acompañe.

emoticonos - emojis - WhatsApp - tecnología - 20 de mayo
Algunos emojis son usados por los colombianos para expresar ironía en sus mensajes. (@RKBDI)

Café, deporte y orgullo nacional

La lista incluye símbolos relacionados con actividades cotidianas y elementos de identidad nacional.

La taza de café ☕ funciona como saludo matutino o invitación a conversar. El ciclista 🚴‍♂️ representa el deporte y la rutina, mientras que la bandera de Colombia 🇨🇴 aparece en celebraciones, eventos deportivos y fechas patrias.

También se encuentran el pulgar arriba 👍, utilizado para confirmar un mensaje; las chispas ✨, que sirven para destacar una idea; y la cara sonriente 😊, asociada con la amabilidad.

Los 20 emojis más utilizados en Colombia

  1. 😭 Cara llorando fuerte
  2. 😂 Cara llorando de risa
  3. ❤️ Corazón rojo
  4. 🤣 Cara inclinada riendo
  5. 🙏 Manos juntas
  6. 🥺 Cara suplicante
  7. 🥰 Cara con corazones
  8. 😍 Ojos de corazón
  9. 🫠 Cara derritiéndose
  10. 💀 Calavera
  11. 👍 Pulgar arriba
  12. 😘 Beso con corazón
  13. 🙈 Mono tapándose los ojos
  14. 🙃 Cara al revés
  15. ✨ Chispas
  16. ☕ Taza de café
  17. 🫣 Cara mirando entre los dedos
  18. 😊 Cara sonriente
  19. 🚴‍♂️ Ciclista
  20. 🇨🇴 Bandera de Colombia

Más allá de su función visual, los emojis se han convertido en una extensión del lenguaje virtual. Su uso demuestra que la tecnología también incorpora las particularidades culturales de cada país.

En Colombia, la selección está marcada por el humor, el afecto, la exageración y la expresividad. Con pocos símbolos, los usuarios pueden transmitir emociones, reacciones y referencias propias de su vida cotidiana.

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