El presunto líder de un robo de criptomonedas por USD 240 millones en EEUU enfrenta una audiencia de culpabilidad

Una estafa de ingeniería social robó 4.100 bitcoins, equivalentes a USD 240 millones, a un residente de Washington D.C. el 18 de agosto de 2024 (EFE/SASCHA STEINBACH)

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El 18 de agosto de 2024, un residente de Washington D.C. recibió dos llamadas telefónicas que, en cuestión de horas, se convirtieron en un robo que le costaron más de 4.100 bitcoins, el equivalente a USD 240 millones al momento del ataque.

Los interlocutores se identificaron como representantes de Google y del exchange de criptomonedas Gemini, y lo convencieron de entregar códigos de seguridad y acceso a su almacenamiento en la nube.

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Detrás del operativo estaba Malone Lam, un ciudadano de Singapur de 22 años que abandonó la escuela en octavo grado y coordinó el ataque desde el otro lado del país, según informó la agencia Associated Press.

Debido a esto, el joven tiene una audiencia para formalizar un acuerdo de culpabilidad prevista para el martes 8 de septiembre en Washington.

En caso de concretarse, Lam sería el undécimo acusado que se declara culpable dentro de una causa que abarca a 18 imputados. En su primera comparecencia judicial, la fiscalía estimó que las guías federales de sentencia podrían recomendar para el joven, una pena de al menos 14 años de prisión.

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Malone Lam, un ciudadano de Singapur de 22 años, coordinó el ataque y tiene una audiencia en Washington para formalizar un acuerdo de culpabilidad (Broward County Sheriff’s Office)

El esquema que utilizaron, fue denominado por los fiscales como ataque de ingeniería social, donde los estafadores no vulneran sistemas informáticos, sino que manipulan a las víctimas para que entreguen voluntariamente sus credenciales.

En este caso, la víctima, identificada como “Víctima 7” en los documentos judiciales, era un inversor con años de trayectoria en el mercado cripto y un patrimonio considerable en bitcoins. Mientras que Lam y sus cómplices, Veer Chetal y Jeandiel Serrano, la seleccionaron precisamente por ese perfil.

Un mes de derroche: autos, jets y clubs nocturnos

Tras el robo, el grupo utilizó especialistas en lavado de dinero para convertir la criptomoneda en efectivo a través de múltiples plataformas de intercambio. Con los fondos ya blanqueados, comenzó una racha de gastos que los fiscales describieron como extravagante incluso para los estándares del fraude cripto.

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Lam gastó más de USD 569.000 en una sola noche en un club nocturno de Los Ángeles y adquirió más de 30 vehículos, entre ellos Porsches, Lamborghinis y Ferraris personalizados, además de un reloj valuado en USD 2 millones.

El grupo alquiló mansiones en Miami y en los Hamptons, contrató guardaespaldas y viajó en jets privados. El cómplice Chetal le regaló un Lamborghini a sus padres y escondió USD 500.000 en efectivo dentro de la lavarropas de su casa. En conjunto, Lam y sus allegados gastaron USD 4 millones en clubes nocturnos en apenas un mes, según las autoridades.

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Tras el robo de bitcoins, el grupo lavó el dinero en plataformas de intercambio y gastó millones en autos de lujo, mansiones, jets privados y clubes nocturnos (Instagram)

Un error de IP expuso a todo el grupo

La fiesta terminó por un descuido técnico. Serrano no ocultó su dirección IP al crear una cuenta en una plataforma de criptomonedas para depositar casi USD 30 millones en activos robados. Los investigadores rastrearon esa dirección hasta una vivienda en Encino, California, que Serrano alquilaba por USD 47.500 mensuales.

Para cuando las autoridades lo identificaron, Serrano se encontraba de vacaciones en las Maldivas. Fue detenido el 18 de septiembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde llevaba puesto un reloj valuado en USD 500.000.

Lam fue arrestado el mismo día en una de sus mansiones en Miami. Un oficial de las fuerzas del orden fuera de servicio lo había alertado previamente de que las autoridades se dirigían a su domicilio, según consta en la acusación formal.

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Un error con la dirección IP de Jeandiel Serrano permitió rastrear casi USD 30 millones en activos robados y expuso a toda la red (CBS News)

La noticia del robo generó una trama paralela de extorsión y secuestro

La magnitud del botín circuló rápidamente entre los círculos del fraude cripto. Una semana después del golpe, los padres de Chetal fueron interceptados mientras conducían en Danbury, Connecticut: varios hombres enmascarados los obligaron a detenerse, golpearon al padre con un bate de béisbol, empujaron a la pareja dentro de una furgoneta y les ataron las manos.

El objetivo era usarlos como rehenes para presionar a Chetal a entregar su parte de los fondos robados. El plan fracasó cuando testigos alertaron a la policía, que detuvo a los secuestradores, provenientes de Miami.

El 9 de septiembre de 2024, el FBI allanó el apartamento de Chetal en Brunswick, Nueva Jersey, y encontró USD 37 millones en criptomonedas robadas. Chetal acordó cooperar con la investigación.

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18 imputados y un patrón que se repite en todo el sector

El caso de Lam y sus cómplices no es un hecho aislado. Las denuncias por fraude en inversiones de criptomonedas ante el FBI aumentaron casi un 50% en 2025.

La investigadora de ciberseguridad Allison Nixon, quien lleva años rastreando The Com —una subcomunidad clandestina de jóvenes hackers atraídos por las ganancias del fraude cripto—, advirtió que la tendencia puede agravarse si no se destinan más recursos al combate de este tipo de delitos.

“Si no aumentamos seriamente los recursos para perseguir a estas personas y hacerlo más rápido, el fenómeno se va a extender cada vez más”, señaló en declaraciones recogidas por Associated Press.

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El FBI vinculó el caso con un aumento de casi 50% en las denuncias por fraude en inversiones de criptomonedas y expertos advirtieron sobre el crecimiento de The Com (NBC News)

En ese contexto, el Departamento de Justicia disolvió el año pasado una unidad dedicada específicamente a la persecución de delitos relacionados con criptomonedas, en el marco de un enfoque regulatorio más permisivo adoptado por la administración federal.

En total, 18 personas ya fueron imputadas por el caso. Lam sería el undécimo en declararse culpable y las autoridades recomendarían una pena mínima de 14 años de prisión.

La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, que preside el caso, ya condenó a dos lavadores de dinero a penas de aproximadamente seis años de cárcel cada uno, y a un tercer implicado a libertad condicional.

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