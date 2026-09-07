Estados Unidos

El presunto líder de un robo de criptomonedas por USD 240 millones en EEUU enfrenta una audiencia de culpabilidad

Un joven de 22 años coordinó el asalto digital a la fortuna en bitcoins de un inversor de Washington, desencadenando una cadena de arrestos, secuestros y gastos extravagantes en productos lujosos

Una estafa de ingeniería social robó 4.100 bitcoins, equivalentes a USD 240 millones, a un residente de Washington D.C. el 18 de agosto de 2024 (EFE/SASCHA STEINBACH)
Una estafa de ingeniería social robó 4.100 bitcoins, equivalentes a USD 240 millones, a un residente de Washington D.C. el 18 de agosto de 2024 (EFE/SASCHA STEINBACH)
Guardar

El 18 de agosto de 2024, un residente de Washington D.C. recibió dos llamadas telefónicas que, en cuestión de horas, se convirtieron en un robo que le costaron más de 4.100 bitcoins, el equivalente a USD 240 millones al momento del ataque.

Los interlocutores se identificaron como representantes de Google y del exchange de criptomonedas Gemini, y lo convencieron de entregar códigos de seguridad y acceso a su almacenamiento en la nube.

PUBLICIDAD

Detrás del operativo estaba Malone Lam, un ciudadano de Singapur de 22 años que abandonó la escuela en octavo grado y coordinó el ataque desde el otro lado del país, según informó la agencia Associated Press.

Debido a esto, el joven tiene una audiencia para formalizar un acuerdo de culpabilidad prevista para el martes 8 de septiembre en Washington.

En caso de concretarse, Lam sería el undécimo acusado que se declara culpable dentro de una causa que abarca a 18 imputados. En su primera comparecencia judicial, la fiscalía estimó que las guías federales de sentencia podrían recomendar para el joven, una pena de al menos 14 años de prisión.

PUBLICIDAD

Fotografía policial de frente de Malone Lam, un hombre joven de cabello oscuro con flequillo, sobre un fondo gris
Malone Lam, un ciudadano de Singapur de 22 años, coordinó el ataque y tiene una audiencia en Washington para formalizar un acuerdo de culpabilidad (Broward County Sheriff’s Office)

El esquema que utilizaron, fue denominado por los fiscales como ataque de ingeniería social, donde los estafadores no vulneran sistemas informáticos, sino que manipulan a las víctimas para que entreguen voluntariamente sus credenciales.

En este caso, la víctima, identificada como “Víctima 7” en los documentos judiciales, era un inversor con años de trayectoria en el mercado cripto y un patrimonio considerable en bitcoins. Mientras que Lam y sus cómplices, Veer Chetal y Jeandiel Serrano, la seleccionaron precisamente por ese perfil.

Un mes de derroche: autos, jets y clubs nocturnos

Tras el robo, el grupo utilizó especialistas en lavado de dinero para convertir la criptomoneda en efectivo a través de múltiples plataformas de intercambio. Con los fondos ya blanqueados, comenzó una racha de gastos que los fiscales describieron como extravagante incluso para los estándares del fraude cripto.

Lam gastó más de USD 569.000 en una sola noche en un club nocturno de Los Ángeles y adquirió más de 30 vehículos, entre ellos Porsches, Lamborghinis y Ferraris personalizados, además de un reloj valuado en USD 2 millones.

El grupo alquiló mansiones en Miami y en los Hamptons, contrató guardaespaldas y viajó en jets privados. El cómplice Chetal le regaló un Lamborghini a sus padres y escondió USD 500.000 en efectivo dentro de la lavarropas de su casa. En conjunto, Lam y sus allegados gastaron USD 4 millones en clubes nocturnos en apenas un mes, según las autoridades.

Un hombre sentado en el interior de un automóvil deportivo blanco con la puerta abierta hacia arriba de noche
Tras el robo de bitcoins, el grupo lavó el dinero en plataformas de intercambio y gastó millones en autos de lujo, mansiones, jets privados y clubes nocturnos (Instagram)

Un error de IP expuso a todo el grupo

La fiesta terminó por un descuido técnico. Serrano no ocultó su dirección IP al crear una cuenta en una plataforma de criptomonedas para depositar casi USD 30 millones en activos robados. Los investigadores rastrearon esa dirección hasta una vivienda en Encino, California, que Serrano alquilaba por USD 47.500 mensuales.

Para cuando las autoridades lo identificaron, Serrano se encontraba de vacaciones en las Maldivas. Fue detenido el 18 de septiembre de 2024 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, donde llevaba puesto un reloj valuado en USD 500.000.

Lam fue arrestado el mismo día en una de sus mansiones en Miami. Un oficial de las fuerzas del orden fuera de servicio lo había alertado previamente de que las autoridades se dirigían a su domicilio, según consta en la acusación formal.

Fachada de una casa blanca de dos pisos con un vehículo todoterreno gris estacionado en una entrada de ladrillos rojos rodeada de palmeras
Un error con la dirección IP de Jeandiel Serrano permitió rastrear casi USD 30 millones en activos robados y expuso a toda la red (CBS News)

La noticia del robo generó una trama paralela de extorsión y secuestro

La magnitud del botín circuló rápidamente entre los círculos del fraude cripto. Una semana después del golpe, los padres de Chetal fueron interceptados mientras conducían en Danbury, Connecticut: varios hombres enmascarados los obligaron a detenerse, golpearon al padre con un bate de béisbol, empujaron a la pareja dentro de una furgoneta y les ataron las manos.

El objetivo era usarlos como rehenes para presionar a Chetal a entregar su parte de los fondos robados. El plan fracasó cuando testigos alertaron a la policía, que detuvo a los secuestradores, provenientes de Miami.

El 9 de septiembre de 2024, el FBI allanó el apartamento de Chetal en Brunswick, Nueva Jersey, y encontró USD 37 millones en criptomonedas robadas. Chetal acordó cooperar con la investigación.

18 imputados y un patrón que se repite en todo el sector

El caso de Lam y sus cómplices no es un hecho aislado. Las denuncias por fraude en inversiones de criptomonedas ante el FBI aumentaron casi un 50% en 2025.

La investigadora de ciberseguridad Allison Nixon, quien lleva años rastreando The Com —una subcomunidad clandestina de jóvenes hackers atraídos por las ganancias del fraude cripto—, advirtió que la tendencia puede agravarse si no se destinan más recursos al combate de este tipo de delitos.

“Si no aumentamos seriamente los recursos para perseguir a estas personas y hacerlo más rápido, el fenómeno se va a extender cada vez más”, señaló en declaraciones recogidas por Associated Press.

Un hombre camina de noche por una calle cerca de patrullas policiales y personal con chalecos reflectantes
El FBI vinculó el caso con un aumento de casi 50% en las denuncias por fraude en inversiones de criptomonedas y expertos advirtieron sobre el crecimiento de The Com (NBC News)

En ese contexto, el Departamento de Justicia disolvió el año pasado una unidad dedicada específicamente a la persecución de delitos relacionados con criptomonedas, en el marco de un enfoque regulatorio más permisivo adoptado por la administración federal.

En total, 18 personas ya fueron imputadas por el caso. Lam sería el undécimo en declararse culpable y las autoridades recomendarían una pena mínima de 14 años de prisión.

La jueza federal Colleen Kollar-Kotelly, que preside el caso, ya condenó a dos lavadores de dinero a penas de aproximadamente seis años de cárcel cada uno, y a un tercer implicado a libertad condicional.

Temas Relacionados

Washington D. C.CriptomonedasBitcoinEstafasFraudeSeguridad informáticaEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El momento en el que el avión de carga de Amazon se despista y arrolla a los vehículos en el Aeropuerto de Miami

Un video muestra el impacto contra autos estacionados tras el aterrizaje fallido en el aeropuerto, en un siniestro que dejó al menos cinco muertos, cinco heridos y una investigación federal ya en marcha

El momento en el que el avión de carga de Amazon se despista y arrolla a los vehículos en el Aeropuerto de Miami

El comunicado de Amazon tras el accidente de su avión de carga en Miami que dejó cinco muertos

La compañía expresó condolencias por cinco fallecidos, aseguró que Kelly Nantel reunía información y anunció colaboración plena con las autoridades locales

El comunicado de Amazon tras el accidente de su avión de carga en Miami que dejó cinco muertos

Las tasas hipotecarias suben al nivel más alto en un año: cuánto cuesta hoy financiar una casa en EEUU y qué recomiendan los expertos

El encarecimiento del crédito eleva las cuotas mensuales y reduce el presupuesto disponible de los hogares, justo cuando la inflación permanece por encima del objetivo establecido por la Reserva Federal

Las tasas hipotecarias suben al nivel más alto en un año: cuánto cuesta hoy financiar una casa en EEUU y qué recomiendan los expertos

Vuelos suspendidos y demoras: cómo opera el Aeropuerto Internacional de Miami tras el accidente de un avión de Amazon

La terminal clausuró inicialmente sus cuatro pistas y calles de rodaje, mientras cinco personas murieron y otras cinco resultaron heridas durante el siniestro

Vuelos suspendidos y demoras: cómo opera el Aeropuerto Internacional de Miami tras el accidente de un avión de Amazon

Hawái en alerta por lluvias e inundaciones: advierten cortes de energía y piden a residentes abastecerse ante el avance del huracán

El Centro Nacional de Huracanes emitió una advertencia para Kauai y Niihau, donde se esperan acumulados de hasta 36 centímetros, crecidas repentinas, deslizamientos y marejada en sectores costeros

Hawái en alerta por lluvias e inundaciones: advierten cortes de energía y piden a residentes abastecerse ante el avance del huracán

TECNO

Sam Altman aseguró que OpenAI creará un robot humanoide

Sam Altman aseguró que OpenAI creará un robot humanoide

Bill Gates alertó sobre los riesgos de la IA que afectan a todos: Fraude, deepfakes y desinformación

WhatsApp Web muestra la alerta ‘Esperando mensaje’: qué significa y cómo solucionar el problema

Los ejecutivos ya ven el daño de la IA en sus equipos: nueve de cada diez empresas no tienen plan para frenarlo

Apple prepara en iOS 27 una función para pasar tu número de un iPhone a otro sin cambiar la SIM

ENTRETENIMIENTO

Gary Oldman asegura que el nuevo James Bond ya fue elegido: “Lo vamos a saber pronto”

Gary Oldman asegura que el nuevo James Bond ya fue elegido: “Lo vamos a saber pronto”

Pamela Anderson habló sobre la enfermedad que marcó su vida durante años: “No soy una víctima, soy una vencedora”

“Hay mucho más talento entre los actores actuales que en mi época”: Harrison Ford habló sobre las nuevas generaciones del cine

Catedrales, la adaptación de Claudia Piñeiro, ya tiene tráiler y fecha de estreno en Prime Video

Tim Robbins comparó las lecciones de Robert Altman y Clint Eastwood con las condiciones actuales de Hollywood

MUNDO

Alemania: fue a pescar y encontró un auto robado que llevaba más de 50 años bajo el agua

Alemania: fue a pescar y encontró un auto robado que llevaba más de 50 años bajo el agua

Su familia ya le había hecho el funeral, pero ella apareció viva tras pasar 10 días bajo el lodo de Nepal: así fue el rescate

Tras la visita de los enviados de EEUU, Rusia no descarta reanudar el diálogo trilateral con Ucrania para poner fin a la guerra

Cómo los drones ucranianos golpean sector por sector a la economía rusa

Mojtaba Khamenei cumple seis meses como líder supremo de Irán sin aparecer en público