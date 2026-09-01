El sur de California en alerta por posible inundación y oleaje extremo durante el Labor Day: qué se sabe del avance de la tormenta Marie

El sur de California seguía bajo vigilancia por el avance de la tormenta Marie en el Pacífico oriental y por el riesgo de inundaciones durante el fin de semana del Día del Trabajo (REUTERS/Mike Blake)

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El sur de California seguía bajo vigilancia este martes por el avance de tormenta Marie en el Pacífico oriental. El sistema podría acercar humedad tropical, oleaje elevado y riesgo de inundaciones durante el fin de semana del Día del Trabajo, aunque el escenario principal era un desvío hacia el oeste y el impacto seguía incierto.

Según Los Angeles Times especialistas seguían la evolución del sistema, que se desarrollaba al sur de la península de Baja California. El Centro Nacional de Huracanes anticipó ese mismo día que Marie podría convertirse en huracán el miércoles.

El Servicio Meteorológico Nacional en San Diego consideró más probable que el sistema se desvíe hacia el oeste. Aun así, el climatólogo de la Universidad de California Daniel Swain advirtió sobre una alternativa menos probable de lluvias intensas sobre el sur de California.

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El riesgo, según meteorólogos, no estaba asociado a la llegada de un huracán en sentido estricto. Sebastian Westerink, meteorólogo de la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en San Diego, dijo a Los Angeles Times que, si el sistema llegaba a la región, para entonces muy probablemente ya habría caído por debajo de la categoría de huracán e incluso de tormenta tropical.

Swain sostuvo que la amenaza principal no serían los vientos y que no veía prácticamente ningún escenario en el que las ráfagas de este episodio superaran a las de una tormenta invernal fuerte.

El Centro Nacional de Huracanes anticipó que Marie podría convertirse en huracán, aunque el pronóstico principal apuntaba a un desvío hacia el oeste (REUTERS/David Swanson)

Lluvias, oleaje y mareas altas: el foco del pronóstico

La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard informó que había una baja probabilidad de lluvias moderadas a fuertes generalizadas, con inundaciones.

También señaló que los mayores riesgos, por ahora, eran el oleaje grande, las corrientes de resaca intensas y la posibilidad de inundación costera cerca de las horas de marea alta.

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Kristan Lund, meteoróloga de esa oficina, explicó que aumentaba la confianza en un oleaje de moderado a grande desde el sur a partir del viernes.

Añadió que podría haber inundación costera porque ese oleaje coincidiría con mareas por encima de lo normal, sobre todo en playas orientadas al sur.

La previsión era que la marejada asociada al sistema llegara entre sábado y domingo, cuando se registrarían algunas de las pleamares más altas del mes.

El Servicio Meteorológico Nacional en San Diego advirtió que la amenaza para el sur de California no estaba centrada en vientos de huracán, sino en la humedad tropical y las lluvias intensas (Foto: NOAA)

La preocupación central, según Swain, era la lluvia. Describió como más probable un escenario de impacto intermedio en el que una tormenta tropical en debilitamiento perdiera fuerza antes de llevar al sur de California gran cantidad de humedad, lluvias intensas con tormentas eléctricas durante el fin de semana y olas peligrosas en la costa.

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El escenario más probable contemplaba un sistema debilitado o sus remanentes; una llegada a tierra como tormenta tropical era una posibilidad de menor probabilidad.

Si dejaba lluvias fuertes en zonas montañosas, eso elevaría el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos y flujos de escombros.

El antecedente de Hilary y el contexto de El Niño

Como antecedente, los especialistas mencionaron el caso de 2023, cuando un sistema postropical derivado del huracán Hilary atravesó el sur de California.

Aunque Los Ángeles evitó un impacto directo, ese fenómeno causó alrededor de USD 900 millones en daños en Estados Unidos y al menos USD 14 millones en Baja California Sur.

La marejada asociada a Marie podría llegar entre sábado y domingo, en coincidencia con algunas de las pleamares más altas del mes en la costa del sur de California (REUTERS/Mike Blake)

El paso de Hilary dejó además dos muertes en Baja California, donde dos personas se ahogaron después de que el agua arrastrara sus vehículos, y una mujer en California fue dada por muerta presuntamente tras ser llevada su casa móvil por las inundaciones del río Santa Ana en el condado de San Bernardino.

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Entre las zonas más golpeadas en 2023 estuvieron el valle de Coachella, el condado de San Bernardino y el Parque Nacional del Valle de la Muerte.

El diario también recordó que, en el registro moderno de California, solo hubo dos tormentas con fuerza de tormenta tropical al pasar por el estado.

Una fue la de septiembre de 1939, conocida como El Cordonazo o el Azote de San Francisco, que golpeó Long Beach y San Pedro, dejó 45 muertos por inundaciones en tierra y otros 48 en el mar, además de 142,7 milímetros de lluvia (5,62 pulgadas) sobre Los Ángeles en tres días y ráfagas de hasta 65 millas por hora.

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La otra fue Nora, en septiembre de 1997, que por un breve lapso mantuvo fuerza de tormenta tropical mientras su centro avanzaba por la frontera entre California y Arizona.

Los meteorólogos alertaron que lluvias fuertes en zonas montañosas del sur de California elevarían el riesgo de inundaciones repentinas, deslizamientos y flujos de escombros (National Hurricane Center)

En California se informaron inundaciones urbanas en el condado de Imperial, el valle de Coachella y San Diego, mientras el fuerte oleaje dañó tres viviendas frente al mar en Seal Beach y causó daños menores en otras 45.

Nora llegó durante un episodio de El Niño calificado como “muy fuerte”, un patrón climático asociado al calentamiento del Pacífico tropical central y oriental, a una actividad ciclónica por encima del promedio en el Pacífico oriental y, por lo general, a inviernos más lluviosos en el sur de California.

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En 1997, los pronosticadores preveían que el episodio de El Niño en desarrollo alcanzaría una intensidad muy fuerte hacia el final de ese año.

Por qué un impacto tropical en el sur de California es poco frecuente

Westerink explicó que para que un huracán o una tormenta tropical golpearan el sur de California haría falta una combinación muy precisa: un ciclón formado en el Pacífico, muy intenso, que se desplazara por la costa de Baja California como categoría cuatro o cinco y conservara su impulso hasta llegar al estado sin debilitarse antes.

Ese desenlace era difícil porque las aguas frente al sur de California y el norte de Baja California estaban por debajo de 26,7 °C (80 °F), un umbral casi crítico para sostener huracanes.

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La oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard señaló que los mayores riesgos eran el oleaje grande, las corrientes de resaca y la inundación costera cerca de la marea alta (REUTERS/Daniel Cole)

Aunque el océano en la zona se mantenía más cálido por una ola de calor marina persistente y anómala, las temperaturas superficiales del mar oscilaban, según la zona, entre 10 °C y 20 °C, lejos del umbral de 26,7 °C necesario para sostener un huracán, explicó el meteorólogo.

Los investigadores sostenían, de todos modos, que el riesgo de ciclones tropicales para el sur de California merecía más atención.

Un estudio publicado en junio en la revista Nature Climate Change advirtió que lluvias tan duras como las asociadas a Hilary podrían dejar de ser tan extraordinarias en un clima alterado por el calentamiento causado por la actividad humana.

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Ese trabajo, elaborado por científicos de Western Michigan University, Stanford University y MIT, concluyó que existe un consenso amplio sobre el aumento del riesgo de lluvias ligadas a ciclones tropicales en un clima más cálido.

También señaló que la exposición de la población del sur de California a deslizamientos provocados por esas precipitaciones probablemente crecería con rapidez de aquí a 2050, impulsada por la mayor probabilidad de lluvias extremas y por el aumento demográfico.