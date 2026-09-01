Estados Unidos

Rescataron a una osa y sus tres crías atrapadas en un tanque de agua en Los Ángeles

El operativo ocurrió tras más de 12 horas de encierro, durante una jornada de altas temperaturas

Un oso adulto y una cría en un tanque circular de agua con paredes de concreto y una tabla de madera atada con una cuerda
Una osa negra y sus tres crías fueron rescatadas de una cisterna de agua en La Verne, en el condado de Los Ángeles (California Department of Fish and Wildlife)
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Una osa negra y sus tres crías quedaron a salvo tras caer en una cisterna de agua en La Verne, condado de Los Ángeles, Estados Unidos.

El rescate ocurrió luego de varias horas de encierro y, según las autoridades, el episodio estuvo ligado a la búsqueda de agua durante una jornada de 36 °C (97 °F).

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Uno de los cachorros escapó antes de la llegada de los rescatistas.

Los corredores oyeron aullidos y gemidos procedentes de la cisterna

El hallazgo se produjo alrededor de las 8:00, cuando tres residentes de Glendora corrían por la zona y escucharon gemidos y aullidos.

Según relató Jamie Kirk a Los Angeles Times, el grupo siguió los sonidos hasta localizar una pequeña abertura en la parte superior del tanque.

Un oso asoma la cabeza sobre el agua en una estructura de concreto mientras otro animal permanece junto a la pared
Las autoridades vincularon el ingreso de la osa negra al tanque con la búsqueda de agua durante una jornada de 36 °C en Estados Unidos (Captura ABC7)

Los corredores treparon cerca de dos metros para llegar a la entrada y observar lo que ocurría dentro de la cisterna. Jamie Kirk contó a Los Angeles Times que, al asomarse, vio a la osa mientras trataba de sostenerse contra una pared.

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“Tenía que ponerse de pie y apoyarse en la pared para mantenerse fuera del agua”, relató Kirk al diario. El testigo sostuvo que la familia pudo haber quedado atrapada durante más tiempo del que inicialmente se estimó.

Kirk agregó que los animales podrían haber permanecido allí incluso durante días. Según su relato, la madre emitía sonidos fuertes en un aparente intento por pedir ayuda.

Un cachorro salió solo antes de que comenzara el operativo

Una de las crías logró salir del tanque antes de la llegada de los rescatistas. CBS News indicó que el animal se refugió en un árbol cercano tras escapar de la estructura.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California participó en la respuesta junto con el Departamento de Bomberos de La Verne y el Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles. Las instituciones buscaron evitar que la osa y los dos cachorros que seguían dentro se ahogaran.

Vista desde arriba de un oso acostado en el fondo de una cavidad de concreto junto a una nube de humo
Los rescatistas cortaron la parte superior del tanque, drenaron el agua y colocaron una escalera para liberar a la osa y a las dos crías que seguían atrapadas (Captura ABC7)

CBS News informó que los equipos realizaron un corte en la parte superior del tanque y colocaron una escalera hacia el interior.

El Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California drenó el agua antes de que los bomberos completaran la liberación. Esa vía permitió que los tres ejemplares restantes alcanzaran la salida.

KABC señaló que los bomberos llamaron al procedimiento “Operation Care Bear”. La operación se extendió después de que los animales pasaran más de 12 horas dentro del depósito, según el reporte de ese canal.

“Estaban exhaustos”, dijo Keith Navarre, del Departamento de Bomberos del Condado de Los Ángeles, a KABC. El funcionario explicó que el primer cachorro demoró algunos minutos en salir, seguido por el segundo y, finalmente, por la madre.

El tanque tenía una abertura pequeña y estaba lleno de agua

KABC informó que los osos habrían ingresado por una abertura de cerca de 30 centímetros de ancho en el tanque de concreto. Una vez dentro, la altura de las paredes les impidió salir sin ayuda.

Dos osos miran hacia arriba desde el fondo de una estructura profunda de concreto con agua
Tres corredores de Glendora localizaron a la familia de osos al oír gemidos y aullidos que salían de la cisterna (Captura ABC7 )

Luego, el cachorro que había escapado antes del operativo volvió a reunirse con la madre y sus hermanos.

Un video difundido por el cuerpo de bomberos mostró a uno de los animales trepando hasta la parte superior de la estructura antes de saltar hacia los arbustos. Las autoridades confirmaron que los integrantes de la familia quedaron fuera de peligro.

Las autoridades consideraron que la osa y sus crías podrían haber ingresado al tanque en busca de agua durante la jornada de calor.

Los Angeles Times informó que esa evaluación tomó fuerza por las altas temperaturas registradas en La Verne durante la jornada.

Las autoridades anticiparon que asegurarán la cisterna para impedir que otros osos u animales silvestres queden atrapados en el lugar.

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