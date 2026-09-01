Estados Unidos

El boom de los megaalquileres en Manhattan: ya pagan más de USD 100.000 al mes por pisos de lujo

Millonarios postergan la compra de propiedades exclusivas ante la escasez de opciones y el avance de un nuevo impuesto. Los contratos más altos marcan cifras récord en la ciudad

Varios rascacielos modernos se ubican junto a una gran superficie de agua bajo un cielo azul despejado.
Los alquileres de lujo en Manhattan alcanzaron máximos por la demanda de compradores millonarios que eligen seguir como inquilinos (Prokos)
Guardar

Los alquileres de lujo en Manhattan superan los USD 100.000 mensuales en algunos contratos, en un mercado impulsado por compradores con capacidad para adquirir propiedades de decenas de millones de dólares que prefieren alquilar. La escasez de viviendas premium en venta y la debilidad de los precios de reventa los llevan a postergar la compra.

En julio, la renta mediana llegó a USD 5.000 al mes. El alquiler promedio, en tanto, aumentó 15% interanual hasta USD 6.306, de acuerdo con el informe Real Deal Report elaborado por Jonathan Miller, director de mercados de Street Matrix.

PUBLICIDAD

En el 10% superior del mercado, considerado el segmento de lujo, la renta media avanzó 35% en un año y se ubicó en USD 17.464 mensuales.

La expansión también alcanzó los acuerdos más costosos. CNBC, que citó datos de The Real Deal, informó que la cantidad de departamentos alquilados por más de USD 50.000 mensuales en lo que va del año fue más del doble que la registrada en 2025. Los contratos superiores a USD 100.000 al mes, por su parte, se multiplicaron por siete.

La falta de propiedades premium disponibles para la venta

La escasez de propiedades premium en venta y la debilidad de los precios de reventa impulsan el mercado de alquileres de lujo en Manhattan
La escasez de propiedades premium en venta y la debilidad de los precios de reventa impulsan el mercado de alquileres de lujo en Manhattan

El cambio responde, en parte, a la limitada oferta de viviendas de lujo. Algunos clientes no encuentran una propiedad que se ajuste a sus requerimientos, pese a contar con los fondos necesarios para comprarla. Otros consideran que la adquisición ofrece un rendimiento menos atractivo ante la caída o el estancamiento de los valores de reventa en Manhattan.

PUBLICIDAD

Laura Klein, de Bespoke Real Estate, describió a ese grupo de clientes: “Se trata de personas que pueden permitirse fácilmente mansiones de lujo de 20 o 50 millones de dólares”. Luego añadió: “Hay muy poca oferta. Y no están dispuestos a conformarse con menos”.

La corredora gestionó el alquiler de un ático en Chelsea por USD 177.000 al mes. Esa operación exhibe una modificación en el perfil de quienes buscan viviendas temporarias: el mercado ya no reúne solo a personas que no pueden comprar, sino también a potenciales propietarios que postergan una decisión hasta que surja una alternativa adecuada.

Para esos inquilinos, el alquiler permite acceder de inmediato a propiedades de alto nivel sin comprometerse con una compra en un momento en el que la oferta disponible no satisface sus expectativas. La decisión, de acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, combina flexibilidad residencial y una evaluación del mercado de compraventa.

El impuesto a las segundas residencias y los contratos récord

Vista interior de un espacio moderno con ventanales de piso a techo y vistas al horizonte de una ciudad al atardecer, con muebles contemporáneos y una persona en un sofá
El impuesto de Nueva York a las segundas residencias de alto valor y la baja oferta alimentan los megaalquileres en zonas como Tribeca y el Upper East Side (DBOX/Renders)

Los agentes inmobiliarios también mencionaron el nuevo impuesto de Nueva York sobre las segundas residencias de alto valor como otro factor que puede incidir en las decisiones de este grupo. Pam Liebman, presidenta y directora ejecutiva de The Corcoran Group, sostuvo que el aumento de los alquileres tras el anuncio del gravamen refleja un cambio en el comportamiento de los compradores más ricos.

“El fuerte aumento de los alquileres tras el anuncio del impuesto a las segundas residencias sugiere que algunos posibles compradores ya podrían estar optando por la flexibilidad en lugar de la propiedad”, dijo Liebman a la publicación.

La presión sobre el inventario disponible abrió espacio para los llamados megaalquileres. En la franja más exclusiva, las propiedades de lujo cotizan a un promedio de USD 121 por pie cuadrado, según el informe citado por el diario.

Muchas de esas viviendas no se ofrecen públicamente, sino a través de una red reducida de corredores especializados y clientes de alto patrimonio.

Klein afirmó que administra una propiedad en Tribeca por USD 175.000 mensuales y otra en el Upper East Side por USD 95.000. Para la agente, el umbral de seis cifras perdió parte de su carácter excepcional: “La cifra de USD 100.000 al mes es casi normal hoy en día”.

La corredora definió a esos clientes como “inquilinos que buscan propiedades exclusivas, listas para entrar a vivir y dignas de admiración”. Los propietarios, según explicó, no dependen necesariamente de esos ingresos y evalúan alquilar cuando la propuesta económica resulta conveniente. “Me dicen: ‘Si el precio es el adecuado, lo alquilo’. Se trata de propiedades que, si estuvieran en el mercado, se venderían por decenas de millones de dólares”, afirmó.

Temas Relacionados

ManhattanNueva YorkAlquileresMercado InmobiliarioEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Renew Crew: la iniciativa de Nueva York para reparar y mejorar los parques urbanos

La alcaldía lanzó un equipo de 24 operarios, entre pintores, electricistas y plomeros, para intervenir en patios de juego, canchas y espacios recreativos de los cinco distritos

Renew Crew: la iniciativa de Nueva York para reparar y mejorar los parques urbanos

Miami impulsa un campo de amarres en Virginia Key y abre un conflicto entre remeros y navegantes por el uso del Marine Stadium

Deportistas y ambientalistas alertan por el impacto del proyecto sobre el ecosistema y el acceso al espejo de agua, mientras crecen los reclamos por falta de consulta pública

Miami impulsa un campo de amarres en Virginia Key y abre un conflicto entre remeros y navegantes por el uso del Marine Stadium

Trump advirtió que Irán será golpeado “con mayor dureza” si el régimen responde a la ofensiva en Ormuz: “Quedará muy poco”

El presidente de Estados Unidos afirmó que los ataques en las proximidades del estrecho responden a dos acciones atribuidas a las fuerzas iraníes, entre ellas un intento de colocar minas navales y el lanzamiento de ocho misiles contra una base militar estadounidense en Jordania

Trump advirtió que Irán será golpeado “con mayor dureza” si el régimen responde a la ofensiva en Ormuz: “Quedará muy poco”

“Me voy a quedar hasta las últimas consecuencias”: la incertidumbre de Luis, salvadoreño de 68 años, ante el fin del TPS en Estados Unidos

Tiene 68 años y una vida armada a fuerza de turnos completos y años acumulados. Pero no cumple requisitos para residencia y el ambiente se volvió más duro. Entre la esperanza y el “ni modo”, aguarda septiembre

“Me voy a quedar hasta las últimas consecuencias”: la incertidumbre de Luis, salvadoreño de 68 años, ante el fin del TPS en Estados Unidos

“El Niño” entra en una fase crítica y tiene más de 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte

La actualización climática anticipa un episodio excepcional durante los próximos meses y advierte cambios en los patrones atmosféricos

“El Niño” entra en una fase crítica y tiene más de 90% de probabilidad de alcanzar una intensidad muy fuerte

TECNO

Amazon es señalado de alterar el sistema de anuncios en EEUU y afectar a millones de vendedores

Amazon es señalado de alterar el sistema de anuncios en EEUU y afectar a millones de vendedores

Qué hace realmente la inteligencia artificial cuando responde, según diversos estudios

Ver Atlético Mineiro vs Cruzeiro en Roja Directa o Fútbol Libre infecta el celular con publicidad y virus

Cómo funciona el algoritmo del MIT que simula y podría anticipar eventos extremos

Cómo crear una imagen de Las Guerreras K-pop en el universo de Phineas y Ferb

ENTRETENIMIENTO

Miley Cyrus eliminó su apellido: el cambio que acompaña a su nuevo álbum, ‘Bass Persuades’

Miley Cyrus eliminó su apellido: el cambio que acompaña a su nuevo álbum, ‘Bass Persuades’

El mensaje de Lupita Nyong’o a seis años de la muerte de Chadwick Boseman: “Aférrate a quienes amas”

Taylor Swift dona 50 mil dólares a una madre de que fue gravemente herida en un accidente

Arrestan a un hombre de 77 años en una escuela tras pelear con un niño por cartas de Pokémon

Relatos inéditos de la vida de Matthew Perry: así es la serie documental que Netflix estrenará a 3 años de su muerte

MUNDO

Por qué el canibalismo entre serpientes podría ser una ventaja para su supervivencia

Por qué el canibalismo entre serpientes podría ser una ventaja para su supervivencia

Una montaña aislada, piedras con rituales de hace 4.000 años y cerca de 90 mil grabados: así es Saimaluu Tash

El precio del petróleo superó los USD 90 y Wall Street cerró con pérdidas ante la escalada militar entre Estados Unidos e Irán

Quién es Renan Santos, el rockero outsider que quiere ser presidente de Brasil y propone construir una bomba atómica

Irán dijo que lanzó una ofensiva con misiles y drones contra objetivos de Estados Unidos en Medio Oriente tras los nuevos bombardeos