El boom de los megaalquileres en Manhattan: ya pagan más de USD 100.000 al mes por pisos de lujo

Los alquileres de lujo en Manhattan alcanzaron máximos por la demanda de compradores millonarios que eligen seguir como inquilinos (Prokos)

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Los alquileres de lujo en Manhattan superan los USD 100.000 mensuales en algunos contratos, en un mercado impulsado por compradores con capacidad para adquirir propiedades de decenas de millones de dólares que prefieren alquilar. La escasez de viviendas premium en venta y la debilidad de los precios de reventa los llevan a postergar la compra.

En julio, la renta mediana llegó a USD 5.000 al mes. El alquiler promedio, en tanto, aumentó 15% interanual hasta USD 6.306, de acuerdo con el informe Real Deal Report elaborado por Jonathan Miller, director de mercados de Street Matrix.

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En el 10% superior del mercado, considerado el segmento de lujo, la renta media avanzó 35% en un año y se ubicó en USD 17.464 mensuales.

La expansión también alcanzó los acuerdos más costosos. CNBC, que citó datos de The Real Deal, informó que la cantidad de departamentos alquilados por más de USD 50.000 mensuales en lo que va del año fue más del doble que la registrada en 2025. Los contratos superiores a USD 100.000 al mes, por su parte, se multiplicaron por siete.

La falta de propiedades premium disponibles para la venta

La escasez de propiedades premium en venta y la debilidad de los precios de reventa impulsan el mercado de alquileres de lujo en Manhattan

El cambio responde, en parte, a la limitada oferta de viviendas de lujo. Algunos clientes no encuentran una propiedad que se ajuste a sus requerimientos, pese a contar con los fondos necesarios para comprarla. Otros consideran que la adquisición ofrece un rendimiento menos atractivo ante la caída o el estancamiento de los valores de reventa en Manhattan.

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Laura Klein, de Bespoke Real Estate, describió a ese grupo de clientes: “Se trata de personas que pueden permitirse fácilmente mansiones de lujo de 20 o 50 millones de dólares”. Luego añadió: “Hay muy poca oferta. Y no están dispuestos a conformarse con menos”.

La corredora gestionó el alquiler de un ático en Chelsea por USD 177.000 al mes. Esa operación exhibe una modificación en el perfil de quienes buscan viviendas temporarias: el mercado ya no reúne solo a personas que no pueden comprar, sino también a potenciales propietarios que postergan una decisión hasta que surja una alternativa adecuada.

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Para esos inquilinos, el alquiler permite acceder de inmediato a propiedades de alto nivel sin comprometerse con una compra en un momento en el que la oferta disponible no satisface sus expectativas. La decisión, de acuerdo con las fuentes consultadas por el medio, combina flexibilidad residencial y una evaluación del mercado de compraventa.

El impuesto a las segundas residencias y los contratos récord

El impuesto de Nueva York a las segundas residencias de alto valor y la baja oferta alimentan los megaalquileres en zonas como Tribeca y el Upper East Side (DBOX/Renders)

Los agentes inmobiliarios también mencionaron el nuevo impuesto de Nueva York sobre las segundas residencias de alto valor como otro factor que puede incidir en las decisiones de este grupo. Pam Liebman, presidenta y directora ejecutiva de The Corcoran Group, sostuvo que el aumento de los alquileres tras el anuncio del gravamen refleja un cambio en el comportamiento de los compradores más ricos.

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“El fuerte aumento de los alquileres tras el anuncio del impuesto a las segundas residencias sugiere que algunos posibles compradores ya podrían estar optando por la flexibilidad en lugar de la propiedad”, dijo Liebman a la publicación.

La presión sobre el inventario disponible abrió espacio para los llamados megaalquileres. En la franja más exclusiva, las propiedades de lujo cotizan a un promedio de USD 121 por pie cuadrado, según el informe citado por el diario.

Muchas de esas viviendas no se ofrecen públicamente, sino a través de una red reducida de corredores especializados y clientes de alto patrimonio.

Klein afirmó que administra una propiedad en Tribeca por USD 175.000 mensuales y otra en el Upper East Side por USD 95.000. Para la agente, el umbral de seis cifras perdió parte de su carácter excepcional: “La cifra de USD 100.000 al mes es casi normal hoy en día”.

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La corredora definió a esos clientes como “inquilinos que buscan propiedades exclusivas, listas para entrar a vivir y dignas de admiración”. Los propietarios, según explicó, no dependen necesariamente de esos ingresos y evalúan alquilar cuando la propuesta económica resulta conveniente. “Me dicen: ‘Si el precio es el adecuado, lo alquilo’. Se trata de propiedades que, si estuvieran en el mercado, se venderían por decenas de millones de dólares”, afirmó.