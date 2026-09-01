La tormenta tropical Edouard tocó tierra en Texas: alerta por inundaciones en Houston y Port Arthur

La tormenta tropical Edouard tocó tierra cerca de Johnson Bayou y avanzó hacia el interior con riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en Texas y Luisiana (GOES Image Viewer)

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La tormenta tropical Edouard tocó tierra el martes por la tarde cerca de Johnson Bayou, en la costa del Golfo. El sistema avanzaba hacia el interior con un debilitamiento rápido previsto, aunque mantenía el riesgo de lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el sureste de Texas y el suroeste de Luisiana, informó Associated Press.

El Servicio Meteorológico Nacional de Houston pronosticó acumulados de 7 a 15 centímetros desde la costa alta de Texas hasta la zona centro-oriental del estado, con sectores aislados que podrían registrar entre 25 y 38 centímetros. En el extremo suroeste de Luisiana, las precipitaciones previstas eran de entre cinco y 10 centímetros, según CNN.

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El Centro Nacional de Huracanes ubicó a la tormenta a unos 25 kilómetros al sur-sureste de Port Arthur, Texas, con vientos máximos sostenidos de 95 km/h.

Un informe anterior había situado al sistema a 35 kilómetros al sureste de esa ciudad costera, cerca de la frontera con Luisiana, y con menor intensidad.

Brad Reinhart, especialista sénior en huracanes del centro, advirtió: “Esas lluvias podrían provocar inundaciones repentinas e inundaciones fluviales”. Las bandas de lluvia ya ingresaban por el suroeste de Luisiana y el sureste de Texas, donde las condiciones empeorarían durante la tarde y existía posibilidad de algunos tornados.

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Texas activó recursos ante el riesgo de inundaciones

Texas activó el Centro de Operaciones de Emergencia y movilizó a más de 1.500 efectivos, aeronaves, embarcaciones de rescate y vehículos para aguas profundas ante el paso de Edouard (NHC)

El gobernador de Texas, Greg Abbott, afirmó que las inundaciones serían el principal problema asociado al paso de Edouard. El estado activó el Centro de Operaciones de Emergencia y movilizó a más de 1.500 efectivos, además de aeronaves, embarcaciones para rescates en aguas rápidas y vehículos preparados para aguas profundas, según CNN.

Orlando Alanis, de la División de Manejo de Emergencias de Texas, afirmó durante una conferencia de prensa: “Esta es nuestra primera gran tormenta de la temporada, y les aseguro que Texas está preparado”. Abbott indicó que los equipos retiraron el lunes vegetación seca que podría incendiarse ante la caída de rayos y provocar fuegos de rápida propagación.

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En Houston, las autoridades desplegaron vehículos de rescate para aguas altas y redujeron el nivel del lago Houston como medida preventiva, explicó a CNN Ruth Tovar, portavoz de la Oficina de Gestión de Emergencias local. El Centro de Predicción Meteorológica concentró la mayor amenaza de inundación en una franja del sureste texano que incluía Beaumont y Port Arthur, bajo un nivel de amenaza 3 sobre 4.

Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían solo 40 kilómetros desde el centro de Edouard, indicó CNN. Por esa razón, los cortes de electricidad y la caída de árboles podían afectar principalmente a las zonas próximas al punto de entrada del sistema, entre el sureste de Texas y el suroeste de Luisiana.

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También seguía vigente un aviso de marejada ciclónica desde High Island hasta el límite entre las parroquias de Vermilion y Cameron. En ese tramo, el agua podía elevarse entre 91 y 150 centímetros por encima de lo habitual tierra adentro. Más al este, hasta Morgan City, el ascenso previsto era de entre 30 y 90 centímetros.

En la costa de Luisiana ya había viento y lluvias

En Cameron, Luisiana, el viento y la lluvia se intensificaron de forma intermitente, mientras Edouard se encamina a disiparse sobre el este de Texas el miércoles (NOAA)

En Cameron, Luisiana, el viento aumentó y la lluvia cayó de manera intermitente durante la mañana del martes, contó Connor Salvador, propietario de un parque de casas rodantes cerca de la costa. “Todavía no hay nada demasiado grave”, dijo.

Salvador aseguró que no estaba demasiado preocupado por la tormenta, aunque reconoció que podían producirse anegamientos si las lluvias se intensificaban. “Estamos bastante acostumbrados a todo este tipo de tormentas que pasan”, señaló.

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Edouard se disipará sobre el este de Texas el miércoles, según CNN. La humedad residual podría alimentar tormentas dispersas en esa zona el jueves, aunque el riesgo de inundaciones debería desaparecer.

El Pacífico concentraba varias tormentas

En el Pacífico, el huracán Lowell, la tormenta tropical Marie y el huracán Karina concentraron la actividad, mientras el Atlántico mostró una temporada 2026 muy por debajo del promedio (NHC)

El huracán Lowell alcanzó esa categoría el martes por la mañana y se esperaba que permaneciera a varios cientos de millas de Hawái durante los próximos días. Sin embargo, su oleaje podría afectar sectores de las islas desde el miércoles.

Andrew Hagan, meteorólogo del Centro Nacional de Huracanes, advirtió: “Es probable que este huracán aumente el oleaje y genere condiciones peligrosas en las playas y en el mar para cualquier navegante cerca de las islas hawaianas durante los próximos días”.

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La tormenta tropical Marie se formó durante la madrugada del martes lejos de la costa suroeste de México. Se encontraba a 643 kilómetros al suroeste de Manzanillo, con vientos máximos sostenidos de 72 km/h, y avanzaba hacia el noroeste sin representar una amenaza para tierra firme. Los meteorólogos esperaban que se convirtiera en huracán durante la noche del miércoles.

Más al oeste, Karina se convirtió en huracán el domingo y el lunes se intensificó hasta categoría 4. El martes, su centro estaba a 2.059 kilómetros al oeste-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, con vientos máximos sostenidos de 222 km/h, aunque sin amenaza para tierra.

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Los restos de la tormenta tropical Dolly provocaron lluvias y tormentas eléctricas en partes de Haití y República Dominicana, las Islas Turcas y Caicos y las Bahamas, según el Centro Nacional de Huracanes.

En el Atlántico, la temporada de 2026 mostraba una actividad equivalente a apenas 11 por ciento del promedio hasta el 30 de agosto, en un contexto de El Niño fortalecido que elevó la cizalladura del viento en el Atlántico tropical y el Caribe y redujo las probabilidades de formación de sistemas.