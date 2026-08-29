Una familia de Los Ángeles recibió a trillizos cuyo peso total quedó cerca de un récord mundial

Una familia del sur de Los Ángeles recibió a los trillizos Elio, Elías y Enzo el 18 de agosto con un peso conjunto de 8,75 kilos

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Una pareja del sur de Los Ángeles recibió este mes a trillizos cuyo peso conjunto rozó una marca histórica. De acuerdo con un informe de CBS Los Ángeles, los tres bebés pesaron en total unos 8,75 kilos, una cifra que los dejó a muy poca distancia de un récord mundial. Los recién nacidos, llamados Elio, Elías y Enzo, llegaron el 18 de agosto y dos de ellos son gemelos idénticos.

La historia llamó la atención no solo por el dato inusual del peso, sino también por el contexto familiar. Tal y como reportó CBS Los Ángeles, los bebés se sumaron a un hogar que ya tenía otros dos hijos, por lo que la pareja pasó a tener cinco niños menores de 5 años. El nacimiento ocurrió, además, el mismo día del cumpleaños del padre, Marco Bernal.

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El peso de los bebés sorprendió incluso por tratarse de un embarazo múltiple

El peso total de los trillizos quedó muy cerca de un récord mundial, según informó CBS Los Ángeles (Imagen Ilustrativa Infobae)

El dato que más sobresalió en la cobertura fue el peso de los recién nacidos. CBS Los Ángeles detalló que cada uno de los tres bebés pesó más de 2,72 kilos. En embarazos múltiples, ese registro resulta poco habitual, ya que en muchos casos los nacimientos se producen antes de término y los bebés suelen tener un peso menor.

La madre, Nyla Craft, recordó el momento del parto en declaraciones recogidas por CBS Los Ángeles. “Cuando escuché salir al primero, lloré porque pensé: ‘Dios mío, está bien’. Después llegó el segundo y luego el tercero, y cuando los escuché llorar a los tres al mismo tiempo pensé: ‘Gracias a Dios, están bien’”, afirmó la mujer.

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Ese testimonio aportó una dimensión más íntima a una noticia marcada por los números. Más allá de la cercanía con una plusmarca, la cobertura de CBS Los Ángeles puso el foco en el alivio de la madre tras el nacimiento y en la buena evolución inicial de los niños.

El nacimiento ocurrió el día del cumpleaños del padre

Los trillizos nacieron el mismo día del cumpleaños del padre, Marco Bernal, en una fecha especial para la familia

Otro de los aspectos destacados del caso fue la coincidencia con una fecha especial para la familia. Los trillizos nacieron el 18 de agosto, el mismo día en que su padre celebraba su cumpleaños. Ese detalle reforzó el interés humano de una historia que ya era singular por el volumen total del embarazo y por la llegada simultánea de tres bebés.

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Marco Bernal apareció junto a sus hijos en la cobertura televisiva, mientras la familia comenzaba a adaptarse a una nueva rutina en casa. Con la llegada de Elio, Elías y Enzo, el hogar quedó conformado por siete integrantes. Según mostró CBS Los Ángeles, la escena familiar incluyó a los padres acompañados por los recién nacidos y a los hermanos mayores, en una casa que ahora deberá reorganizarse para atender a cinco chicos de corta edad.

El seguimiento médico y la reacción del hospital

La repercusión del caso también se extendió al equipo médico que acompañó el nacimiento. El doctor Rohit Passi, jefe de neonatología del Kaiser Permanente South Bay Medical Center, visitó a la familia en su casa tras el alta y expresó su satisfacción por la evolución de los bebés.

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“Estamos muy felices. Esta es la mejor parte: verlos ya afuera, sentados con la familia, y esta es la razón por la que hacemos lo que hacemos”, aseguró Passi en declaraciones recogidas por CBS Los Ángeles. La frase reflejó el valor que el centro médico dio al desenlace del embarazo.

La información disponible no precisó cuál es la marca mundial exacta con la que se comparó el nacimiento, pero sí remarcó que el peso conjunto de los tres bebés quedó a muy poca distancia del récord. Esa referencia bastó para que la noticia ganara difusión por su rareza y por el impacto visual del dato.

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Una historia marcada por los números y por el costado familiar

El caso de esta familia del sur de Los Ángeles reunió dos elementos que suelen potenciar el interés informativo: una cifra extraordinaria y una escena doméstica fácil de dimensionar. Por un lado, 8,75 kilos entre tres recién nacidos resulta un registro fuera de lo común. Por el otro, la llegada de los trillizos transformó por completo la dinámica de una casa con niños muy pequeños.

Tal y como mostró CBS Los Ángeles, la atención no se centró solo en la cercanía con un récord, sino también en la imagen posterior al parto: una madre aliviada, un padre que celebró su cumpleaños con tres nuevos hijos y un equipo médico satisfecho por el estado general de los bebés. Con ese cuadro, la historia quedó instalada como una de las más llamativas de los últimos días en el ámbito local.

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