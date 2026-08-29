Estados Unidos

Cuatro nuevos casos de sarampión elevan la preocupación por un brote ligado a una guardería en Atlanta

Las autoridades sanitarias de Georgia atribuyeron los contagios a contactos estrechos de un caso detectado en agosto y señalaron que los menores afectados no estaban vacunados o no tenían el esquema completo

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Georgia sumó cuatro nuevos casos de sarampión vinculados a un brote asociado a una guardería del área metropolitana de Atlanta (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El estado de Georgia sumó cuatro nuevos casos de sarampión vinculados a un brote asociado a una guardería del área metropolitana de Atlanta, de acuerdo con información difundida por CBS Atlanta. La actualización volvió a poner el foco sobre la circulación del virus en Estados Unidos y sobre el nivel de vacunación entre los menores alcanzados por este episodio.

De acuerdo con el reporte de CBS Atlanta, las autoridades sanitarias de Georgia indicaron que los nuevos contagios corresponden a personas que tuvieron contacto estrecho con un caso confirmado el 18 de agosto en el área metropolitana de Atlanta. El medio aseguró que, aunque los detalles del brote todavía son limitados, los funcionarios de salud lo vinculan con un ámbito de guardería.

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La información publicada por CBS Atlanta señaló además que los niños involucrados no estaban vacunados o no tenían el esquema completo de inmunización, un dato que las autoridades consideran central para entender el avance de la enfermedad en este grupo.

Qué dijeron las autoridades sanitarias de Georgia

El Departamento de Salud Pública de Georgia afirmó, tal y como recogió CBS Atlanta, que trabaja para identificar a otros contactos estrechos de los casos recientemente confirmados. Esa tarea forma parte del rastreo habitual que se activa ante enfermedades de alta transmisibilidad como el sarampión.

Con esta nueva actualización, el total de casos de sarampión registrados en Georgia durante 2026 ascendió a 11, de acuerdo con los datos citados por el medio estadounidense. La cifra ya supera buena parte de los registros recientes y se ubica como la segunda más alta de los últimos diez años en el estado, solo por detrás de los 18 casos reportados en 2019.

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El mismo reporte recordó que en 2025 se habían confirmado 10 contagios en Georgia, lo que permite dimensionar la magnitud del incremento actual. Para las autoridades, el brote en el área de Atlanta vuelve a exhibir la vulnerabilidad de los espacios donde coinciden niños con cobertura incompleta de vacunación.

El contexto nacional y la advertencia de los CDC

Los CDC reportaron más de 2.700 casos de sarampión en Estados Unidos durante 2026 y advirtieron sobre el riesgo de perder el estatus de eliminación
Los CDC reportaron más de 2.700 casos de sarampión en Estados Unidos durante 2026 y advirtieron sobre el riesgo de perder el estatus de eliminación

La situación en Georgia se produce en un escenario más amplio de expansión del sarampión en Estados Unidos. CBS Atlanta citó datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), con sede en Atlanta, que ubican en más de 2.700 los casos reportados en el país durante 2026.

Ese volumen convirtió al año actual en el de mayor cantidad de casos en tiempos recientes, siempre según los datos mencionados por el medio. A su vez, los CDC advirtieron que ese repunte coloca a Estados Unidos en riesgo de perder su estatus oficial de eliminación del sarampión, una categoría sanitaria de alto valor para la vigilancia epidemiológica.

La preocupación creció todavía más esta semana después de que el departamento de salud de Pensilvania anunciara la muerte de dos personas no vacunadas a causa del virus. CBS Atlanta remarcó que se trata de los primeros fallecimientos vinculados al sarampión en ese estado en varias décadas.

Síntomas, contagio y recomendaciones ante una posible exposición

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El sarampión se transmite por el aire, puede permanecer en superficies hasta dos horas y las autoridades recomiendan consultar antes de acudir a un centro médico (Imagen Ilustrativa Infobae)

En su descripción de la enfermedad, CBS Atlanta explicó que el sarampión suele comenzar con infección en las vías respiratorias y luego se extiende al resto del cuerpo. Entre los síntomas iniciales figuran fiebre alta, secreción nasal, tos, ojos enrojecidos y llorosos, además de una erupción cutánea característica.

El medio detalló que el sarpullido suele aparecer entre tres y cinco días después de los primeros síntomas. Suele comenzar con manchas rojas planas en la cara y luego avanzar hacia el cuello, el tronco, los brazos, las piernas y los pies. Cuando esa erupción aparece, la fiebre puede superar los 40 ℃, de acuerdo con la información atribuida a los CDC.

Las autoridades sanitarias también recordaron que el virus es altamente contagioso, se transmite por el aire y puede permanecer sobre superficies hasta dos horas después de que una persona infectada haya estado en un ambiente cerrado. Ante síntomas compatibles o una posible exposición, el Departamento de Salud Pública de Georgia pidió contactar primero a un profesional de salud y evitar acudir sin aviso previo a un consultorio o centro médico, tal y como consignó CBS Atlanta.

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