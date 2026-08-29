Estados Unidos

Alerta roja en Países Bajos por pastillas de éxtasis con la cara de Trump: contienen una sustancia mortal

Un análisis de laboratorio reveló un elemento poco habitual en comprimidos de uso recreativo. Su acción tardía dificulta reconocer el riesgo a tiempo

Pastillas de colores verde, rojo, amarillo y azul con el rostro de Donald Trump sobre una tela negra.
El Instituto Trimbos emitió una alerta roja en los Países Bajos por pastillas de éxtasis con la cara de Donald Trump que contienen una concentración muy alta de PMMA. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Instituto Trimbos, con sede en Utrecht, emitió el viernes 28 de agosto una “alerta roja” dirigida a consumidores de drogas en los Países Bajos tras detectar, en agosto, comprimidos de éxtasis con el rostro del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que contienen una concentración muy alta de PMMA, un compuesto químico que puede provocar un sobrecalentamiento corporal con consecuencias fatales.

La advertencia, difundida en el sitio web del instituto y en sus redes sociales, fue categórica: “No consumir esta pastilla bajo ninguna circunstancia”.

Cómo son las pastillas detectadas

Las imágenes difundidas por el Instituto Trimbos muestran dos variantes del comprimido. Una tiene la cara de Trump sobre un fondo verde y la otra es amarilla. En el reverso, ambas llevan las palabras “Trump” y “NL” a cada lado de una línea vertical.

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Una pastilla verde con forma de rostro y una pastilla roja con las inscripciones NL y Trump sobre fondo negro
El Instituto Trimbos advirtió que no se debe consumir bajo ninguna circunstancia el éxtasis con la inscripción Trump y NL detectado en agosto. (Trimbos Institute)

Varios de estos comprimidos llegaron a la red de centros de análisis de drogas que opera en el país, un sistema legal que permite a los usuarios entregar sustancias para su evaluación antes del consumo. Fue en ese circuito donde se detectó la presencia de PMMA en concentraciones descritas como “muy altas”.

Dos comprimidos, uno de color claro con un rostro grabado y otro azul con el texto NL y la palabra Trump
Las pastillas de éxtasis detectadas en los Países Bajos tienen dos variantes, una con fondo verde y otra amarilla, y ambas llevan la marca Trump y NL en el reverso. (Trimbos Institute)

La portavoz del instituto, Anniek Groothuis, confirmó a Associated Press que, hasta el momento, no hay casos documentados de muerte ni cuadros graves entre quienes pudieron haber consumido estas pastillas. “No tenemos conocimiento de ninguna víctima en cuya sangre se haya encontrado PMMA”, declaró Groothuis, según NBC News.

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Qué es el PMMA y por qué representa un riesgo

La sigla PMMA corresponde a para-methoxymethamfetamine, una sustancia con una estructura química similar al MDMA —el principio activo del éxtasis convencional—, aunque con una diferencia central: sus efectos aparecen mucho más tarde.

Según explicó el Instituto Trimbos, citado por BBC News, “el efecto ocurre más tarde y el efecto estimulante suele estar ausente”. Esa demora es uno de los principales factores de riesgo. Al no sentir el efecto esperado tras la primera ingesta, algunos consumidores pueden creer que la dosis no hizo efecto y tomar otra pastilla, lo que eleva el riesgo de una sobredosis.

El instituto precisó que los síntomas pueden aparecer varias horas después del consumo e incluyen náuseas, taquicardia y convulsiones. El cuadro más grave es el sobrecalentamiento del organismo, que puede resultar letal y que, a diferencia de otras reacciones asociadas al MDMA, no siempre presenta señales tempranas reconocibles.

El contexto del consumo de éxtasis en los Países Bajos

La producción, la venta y la posesión de éxtasis son ilegales en los Países Bajos. Aun así, la sustancia mantiene una presencia extendida en clubes nocturnos, fiestas y festivales de música.

Primer plano de una boca abierta que recibe una pastilla naranja con la forma de la cara de Donald Trump.
El Instituto Trimbos informó que el PMMA puede provocar náuseas, taquicardia, convulsiones y sobrecalentamiento corporal con consecuencias fatales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un informe del gobierno neerlandés publicado en 2024 indicó que cerca de 550.000 personas consumieron esta droga al menos una vez en 2022, una cifra que el propio documento calificó como un “récord”. El mismo reporte señaló que el éxtasis sigue muy extendido como droga recreativa, según consignó BBC News.

Ese nivel de consumo le da a la alerta del Trimbos una dimensión de salud pública. Los comprimidos adulterados no circulan en un ámbito aislado, sino dentro de una escena nocturna con amplia presencia de esta sustancia.

Un antecedente en Alemania en 2017

La imagen de Donald Trump ya había aparecido antes en el mercado ilegal de pastillas de éxtasis. En 2017, la policía alemana confiscó alrededor de 5.000 comprimidos con la forma de la cabeza del entonces presidente electo, de color naranja.

Según BBC News, esas pastillas circularon en internet bajo el eslogan “Trump makes partying great again” (“Trump hace que las fiestas vuelvan a ser geniales”), una parodia del lema de campaña del dirigente republicano. En aquel caso, la intervención policial interrumpió la distribución antes de que se registraran víctimas conocidas.

La diferencia con el episodio actual está en la composición química. En 2017, el foco estuvo puesto en la distribución clandestina de comprimidos con esa forma. En 2026, la advertencia se concentra en la presencia de PMMA, una sustancia asociada a un riesgo potencialmente mortal.

Qué recomiendan las autoridades sanitarias

El Instituto Trimbos señaló en su comunicado que estas pastillas no deben consumirse bajo ninguna circunstancia. Las personas que ya las hayan ingerido deben buscar atención médica de inmediato, incluso si no presentan síntomas en ese momento, debido al efecto retardado del PMMA.

La alerta roja, el nivel máximo de advertencia que emite el organismo, sigue activa en el sitio web del instituto y en sus redes sociales con el objetivo de ampliar su difusión entre los potenciales consumidores.

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