Estados Unidos

Un juez federal levantó la prohibición de espectáculos drag en Texas y dejó un mensaje a quienes se oponen: “Simplemente no vayan”

El fallo sostiene que la norma vulnera la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda y que su redacción ambigua podía alcanzar desde obras teatrales hasta competencias deportivas

La norma de Texas convertía en delito los espectáculos de contenido sexual en espacios públicos o ante menores de 18 años (REUTERS/Joel Angel Juarez).
La norma de Texas convertía en delito los espectáculos de contenido sexual en espacios públicos o ante menores de 18 años (REUTERS/Joel Angel Juarez).
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Un juez federal de Texas volvió a anular la ley estatal que buscaba limitar los espectáculos de drag, al concluir que la norma restringe la libertad de expresión y viola la Primera Enmienda de la Constitución.

La decisión, firmada por el magistrado David Hittner, impide al fiscal general Ken Paxton aplicar la medida aprobada en 2023.

De acuerdo con The Washington Post, la norma convertía en delito los “espectáculos de contenido sexual” en espacios públicos o en presencia de personas menores de 18 años.

Al mismo tiempo, contemplaba multas de hasta USD 10.000 para negocios que albergaran esos eventos y los artistas quedaban expuestos a un delito menor de clase A, con penas de hasta un año de cárcel.

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En su fallo, el magistrado escribió que, debido a su redacción ambigua, la ley podría aplicarse a una amplia variedad de espectáculos, incluidos partidos deportivos, concursos de baile, musicales y ballet.

Además, señaló que los nadadores olímpicos en trajes de baño que “muestren incluso una mínima parte de sus glúteos” podrían infringir la ley.

Por otro lado, Hittner afirmó que la norma tampoco ofrecía a una “persona razonable” una referencia clara sobre qué conductas quedaban prohibidas, precisó NBC News.

“Hay elementos ‘eróticos’ en innumerables espectáculos populares que podrían estar sujetos a sanciones civiles y penales en virtud de la ley SB 12”, manifestó.

La decisión del magistrado David Hittner impide al fiscal general Ken Paxton aplicar la ley de Texas aprobada en 2023 (REUTERS/Kylie Cooper).
La decisión del magistrado David Hittner impide al fiscal general Ken Paxton aplicar la ley de Texas aprobada en 2023 (REUTERS/Kylie Cooper).

Dolly Parton en el centro del razonamiento judicial

La sentencia mencionó a Dolly Parton en un caso donde una de las demandantes, Brigitte Bandit, es conocida por incluir una imitación de la cantante en sus performances.

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El juez argumentó que la artista fue criticada por algunos sectores como símbolo sexual debido a “su gran melena, su ropa extravagante y la exposición de sus pechos”.

A partir de ese ejemplo, explicó que una imitadora drag de Parton podría ser parte de una cantidad “ilimitada” de actuaciones alcanzadas por la prohibición, pese a tratarse de una expresión protegida por la Constitución, reportó The New York Times.

Sobre quienes consideran ofensivas estas presentaciones, Hittner expresó: “La solución es relativamente simple. Simplemente no vayan”.

El juez sostuvo que la redacción ambigua de la ley podía alcanzar partidos deportivos, concursos de baile, musicales y ballet (REUTERS/Nuri Vallbona).
El juez sostuvo que la redacción ambigua de la ley podía alcanzar partidos deportivos, concursos de baile, musicales y ballet (REUTERS/Nuri Vallbona).

Un conflicto judicial que lleva años

La batalla judicial por la ley comenzó poco después de su aprobación. El gobernador Greg Abbott promulgó la norma en junio de 2023 y Hittner la bloqueó en septiembre de ese año, al considerar que vulneraba la libertad de expresión.

En 2025, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito devolvió el expediente al tribunal de primera instancia para una nueva evaluación y levantó la suspensión. En consecuencia, la ley volvió a entrar en vigor en marzo de este año.

El litigio fue impulsado por artistas y empresas vinculadas al drag, con apoyo de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles de Texas (ACLU de Texas).

Kerry Lynn, fundadora de la productora Extragrams, celebró la nueva resolución en una declaración citada por The New York Times: “Hoy celebramos una victoria sobre un intento de intimidar a nuestra comunidad para que sea más silenciosa, más pequeña y menos visible”.

Por su parte, el abogado de los demandantes Brian Klosterboer alegó que la ley había generado un “efecto disuasorio” y provocó temor entre quienes asistían o participaban en este tipo de espectáculos.

En un comunicado, Andrew Mahaleris, secretario de prensa de Abbott, aseguró que el estado “continuará defendiendo esta ley de sentido común que protege a los menores”.

Ken Paxton anunció que volverá a apelar en X y calificó la resolución como “una decisión profundamente defectuosa que pone en peligro a nuestros niños y es una afrenta a los valores de Texas”.

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