La US Open Fan Week abrirá gratis el complejo de Flushing Meadows hasta el 29 de agosto

La semana gratuita abre el complejo del USTA Billie Jean King National Tennis Center antes del inicio del cuadro principal.

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La US Open Fan Week abrirá gratis el USTA Billie Jean King National Tennis Center del 23 al 29 de agosto y sumará en 2026 un Fan Access Pass sin costo para ordenar el ingreso de adultos, una fórmula que permite vivir la semana previa del último Grand Slam del año sin pagar las entradas del cuadro principal.

El mayor foco deportivo de esos días estará en el torneo clasificatorio: 128 hombres y 128 mujeres competirán por los últimos cupos al cuadro principal. Cada jugador deberá ganar tres partidos seguidos para quedarse con uno de los 16 lugares disponibles en cada rama.

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Los aficionados pueden observar las prácticas de las principales figuras del circuito durante la Fan Week.

Según el programa oficial del US Open, la propuesta incluye además entrenamientos de las principales figuras, actividades para familias, música en vivo, juegos interactivos, espacios de patrocinadores, tiendas oficiales y oferta gastronómica dentro del complejo de Flushing Meadows-Corona Park, en Queens.

El acceso general seguirá siendo gratuito, pero los adultos deberán registrarse antes de asistir para obtener el nuevo pase digital. Los menores de 18 años podrán entrar acompañados por un adulto registrado.

Jugadores compiten por los últimos lugares disponibles en el cuadro principal del Grand Slam.

El pase gratuito organiza el acceso, pero no asegura entrada inmediata

La principal novedad de esta edición es el Fan Access Pass, una acreditación gratuita que puede descargarse en el teléfono móvil y sirve para toda la semana. Su función es ayudar a controlar la capacidad del recinto durante los días de mayor afluencia.

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Los organizadores aclaran que tener ese pase no garantiza un ingreso inmediato. La entrada dependerá de la capacidad disponible en tiempo real.

La programación incluye juegos interactivos, clínicas de tenis y entretenimiento para todas las edades.

Ese requisito no altera el rasgo central del evento: recorrer el predio del US Open sin comprar boleto para las sesiones principales. Para muchos asistentes, esa instancia ofrece incluso una experiencia más cercana, con menos aglomeraciones y más libertad para moverse por las canchas exteriores.

Otro de los atractivos son las prácticas de los mejores jugadores del circuito. Durante la semana previa al inicio del torneo, entrenan a diario en canchas exteriores y, en determinados horarios, también en Arthur Ashe Stadium y Louis Armstrong Stadium.

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Visitantes pueden disfrutar de restaurantes, cafeterías y puestos de comida durante toda la jornada.

La semana gratuita combina tenis, entretenimiento y consumo

La Fan Week fue diseñada como algo más amplio que una antesala competitiva. La programación diaria incorpora clínicas deportivas, juegos infantiles, zonas de descanso, concursos, firmas de autógrafos, DJs y espectáculos en vivo.

La propuesta también suma puestos de comida internacional, restaurantes permanentes, cafeterías y tiendas con merchandising exclusivo. Esa combinación convierte la visita en un plan de jornada completa, incluso para quienes no siguen habitualmente el tenis.

Otra de las canchas principales donde suelen realizarse entrenamientos durante la semana previa al torneo.

No todo el programa entra en la gratuidad. Algunas actividades especiales mantienen venta de entradas independientes, entre ellas el Campeonato de Dobles Mixtos, la exhibición Roger Federer: An Icon Returns to New York y el evento Stars of the Open, previstos sobre todo en el estadio principal.

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El resto del complejo, de acuerdo con la información oficial, permanecerá accesible con el pase gratuito. La publicación también recomienda llegar temprano, sobre todo en los últimos días, revisar a diario el cronograma de entrenamientos y usar el metro de la línea siete o el Long Island Rail Road para llegar al predio.

La Fan Week permite acceder al merchandising oficial sin necesidad de comprar entradas para el torneo principal.

La semana previa al torneo también empuja el movimiento turístico en Queens. Restaurantes, hoteles y comercios de la zona reciben a miles de visitantes, muchos de los cuales combinan la visita con recorridos por Flushing Meadows-Corona Park, el Unisphere, el Queens Museum, Citi Field y los barrios gastronómicos de Flushing.

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Esa combinación explica por qué la Fan Week funciona como una alternativa frente al alto costo del torneo principal. Mientras las entradas para las rondas centrales pueden superar varios cientos de dólares, esta etapa permite ver prácticas, clasificación y actividades para aficionados sin pagar entrada general.