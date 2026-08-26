Estados Unidos

Un jurado de Florida declara culpable a un hombre por el asesinato por encargo de un exdirectivo de Microsoft

El veredicto incluye homicidio en primer grado e instigación por el ataque ocurrido en febrero de 2022 en Jacksonville Beach, cuando la víctima bajó de su camioneta para retirar una llanta colocada en la vía

Dos hombres sentados en una mesa oscura. Uno lleva traje gris y corbata azul. El otro, calvo con barba, lleva traje oscuro y corbata clara
Un jurado de Florida declaró culpable a Mario Fernández Saldana por el asesinato por encargo de Jared Bridegan, gerente de diseño de Microsoft, en Jacksonville Beach (First Coast News)
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Un jurado de Florida declaró culpable a Mario Fernández Saldana por el asesinato por encargo de Jared Bridegan, un gerente de diseño de Microsoft que fue baleado en febrero de 2022 en Jacksonville Beach, en un caso que los fiscales vincularon a una disputa prolongada por la custodia y la crianza de los hijos que la víctima mantenía con su exesposa.

El veredicto alcanzó los cargos de asesinato en primer grado e instigación al asesinato. Fernández Saldana, de 38 años, está casado con Shanna Gardner, la exesposa de Bridegan, cuyo juicio está previsto para septiembre, según informó la agencia AP.

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El caso desconcertó durante meses a los investigadores porque Bridegan, que no tenía enemigos aparentes, fue atacado después de bajar de su camioneta para retirar una llanta colocada en la carretera. Su hija estaba sentada cerca, en su silla de auto, cuando ocurrió el crimen.

Según la acusación, el móvil fueron las disputas constantes entre Bridegan y Gardner por la crianza de sus hijos gemelos. Al momento de su muerte, estaban separados.

El jurado revisó pagos por USD 10.000 y la conexión con el presunto tirador

Retrato de un hombre con pelo oscuro recogido hacia atrás, barba, bigote y camiseta negra. Su nombre, Mario Fernandez Saldana, aparece en la parte inferior
El jurado revisó tres cheques por USD 10.000 emitidos a nombre de Henry Tenon tras el homicidio de Jared Bridegan (Jared Bridegan asesinado por Saldana)

Uno de los ejes del juicio fueron tres cheques por un total de USD 10.000, emitidos a nombre de Henry Tenon después del homicidio. En los documentos, los pagos figuraban como trabajos de mantenimiento y una idea de negocio.

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Tenon, de 65 años, no tenía relación personal con Bridegan, pero había sido inquilino de una propiedad alquilada por Fernández Saldana en Jacksonville. De acuerdo con la policía, el ADN de Tenon fue identificado en la llanta colocada de forma intencional en la carretera para obligar a la víctima a detenerse.

Los fiscales sostuvieron que Tenon fue el tirador y que el esquema incluyó la utilización de la llanta como señuelo en una calle de Jacksonville Beach. Ese punto, en la hipótesis de la acusación, conectó la escena del crimen con los pagos revisados por el jurado.

Tenon primero se declaró culpable y aceptó testificar contra Fernández Saldana, pero luego se retractó de ese acuerdo y será juzgado el próximo año, de acuerdo con AP.

Durante los alegatos finales, la fiscal adjunta Christina Stifler sostuvo que Bridegan estaba “desarmado, desprevenido, expuesto, vulnerable. No podía saber que, en ese frío asfalto en febrero de 2022, los autores intelectuales de su asesinato llevaban meses preparándose para su muerte”.

La defensa replicó que Fernández Saldana no tenía motivo para ordenar el crimen. El abogado Jesse Dreicer dijo al jurado que su cliente no obtuvo ningún beneficio con la muerte de Bridegan y añadió que nadie declaró haberlo oído decir que la víctima “merecía morir”.

La acusación situó el origen del crimen en la disputa familiar

Un hombre vestido con traje gris y corbata azul sentado en una silla de oficina de cuero negro frente a un escritorio de madera oscura con papeles y lápices
Shanna Gardner, exesposa de Jared Bridegan y esposa de Mario Fernández Saldana, será juzgada en septiembre por su presunta vinculación con el caso (First Coast News)

Bridegan recibió dos disparos cuando detuvo su Volkswagen Atlas para sacar de la carretera la llanta que bloqueaba el paso, según la acusación. Acababa de regresar de la casa de Gardner con dos niños, después de una cena con los gemelos.

Para los fiscales, el conflicto entre Bridegan y su exesposa se sostuvo en el tiempo por desacuerdos sobre la custodia y la crianza. En esa línea, Kirsten Bridegan declaró ante el jurado que la relación entre su marido y Gardner tras el divorcio era “bastante terrible” y que “no existía absolutamente ninguna confianza”.

Esa declaración, en la lectura de la fiscalía, respaldó la teoría de un enfrentamiento prolongado que derivó en el plan para matar a Bridegan. El caso, según esa reconstrucción, no se explicó por una enemistad externa sino por una disputa familiar que se arrastró durante años.

En el expediente también quedó incorporado el dato de que Gardner, de 39 años, es hija del cofundador de Stampin’ Up!, una empresa de manualidades con sede en Utah. Tras el asesinato, se mudó al estado de Washington, y su proceso judicial comenzará en septiembre, según AP.

El veredicto contra Fernández Saldana dejó abierta la etapa de definiciones judiciales para los otros acusados vinculados al caso. Mientras la fiscalía lo presentó como una pieza central del asesinato por encargo, la defensa insistió en que no había un beneficio directo que explicara, en los términos que planteó el juicio, la decisión de ordenar el crimen.

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