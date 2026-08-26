Estados Unidos

Viajó con una guillotina desde California hasta Washington y fue detenido a metros del Capitolio

Los investigadores analizan el historial del sospechoso para establecer cómo llegó a la capital, mientras evalúan publicaciones atribuidas a él en redes sociales

La Policía del Capitolio de Estados Unidos arrestó en Washington D.C. a un hombre de California por llevar una guillotina en la caja de una camioneta frente al Capitolio (REUTERS/Eric Lee)
La Policía del Capitolio de Estados Unidos arrestó en Washington D.C. a un hombre de California por llevar una guillotina en la caja de una camioneta frente al Capitolio (REUTERS/Eric Lee)
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Un hombre de California fue arrestado este martes en Washington D.C., después de que la Policía del Capitolio de Estados Unidos (USCP) detectara una guillotina en la caja de una camioneta estacionada de forma ilegal junto al edificio de la Corte Suprema y a pocos pasos del Capitolio.

Según informaron los medios locales, el detenido fue identificado como Philan-Tam-Duy Le, de 35 años, y en el expediente quedó acusado de portar un arma peligrosa.

El caso inició en la zona de East Capitol Street cerca de las 15, cuando los oficiales vieron la camioneta mal estacionada a metros de uno de los sectores más vigilados del país.

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Patrulla de la Policía del Capitolio de Estados Unidos junto a una camioneta que transporta una guillotina de madera en la caja
Los agentes detectaron la camioneta mal estacionada sobre East Capitol Street y señalaron que la guillotina permanecía erguida en la parte trasera del vehículo (U.S. Capitol Police)

La policía indicó que el detenido había viajado desde California hasta la capital y que la guillotina permanecía erguida en la parte trasera del vehículo.

Tras la detención, los investigadores están revisando el historial de Philan-Tam-Duy Le, para determinar qué motivó el viaje, cómo fue su desplazamiento y la razón por la que llevó la estructura hasta las inmediaciones del complejo institucional.

Qué se sabe sobre el sospechoso y el viaje

Las autoridades identificaron al detenido como un residente de Julian, una pequeña comunidad del condado de San Diego. Esto resulta llamativo para los agentes, dado a que, podría haber cruzado el país de costa a costa para llegar hasta la capital estadounidense.

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Según Los Angeles Times, la familia del acusado afirmó que la guillotina habría funcionado como un “símbolo de disconformidad” frente al clima político de Estados Unidos.

Kelvin Le, hermano mayor del detenido, dijo al diario local que no creía que su familiar quisiera atacar a alguien. También señaló que Le no simpatizaba ni con el presidente Donald Trump ni con el gobernador de California, Gavin Newsom.

Según el hermano del implicado, la situación debe analizarse sin relacionarla con agendas partidarias de Newsom o Trump (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)
Según el hermano del implicado, la situación debe analizarse sin relacionarla con agendas partidarias de Newsom o Trump (AP Foto/Mark Schiefelbein, Archivo)

Publicaciones en redes y la investigación oficial

Parte del recorrido previo al arresto apareció en redes sociales. NBC News informó que una cuenta de Instagram atribuida a Le publicó el martes una historia en video frente a la sede del FBI en Washington.

En esa grabación, un hombre aparecía junto a la guillotina y pronunciaba la frase: “Fuera del edificio del FBI, simplemente comiéndome una pizza de queso”.

La misma publicación incluía expresiones como “Guillotine adventures” (aventuras con la guillotina) y “Capital hill next” (a continuación, Capitol Hill), de acuerdo con el mismo reporte de NBC News.

Una guillotina de madera instalada en la plataforma de una camioneta negra, con árboles al fondo y el sello de la Policía del Capitolio
La familia de Philan-Tam-Duy Le afirmó que la guillotina funcionaba como un símbolo de disconformidad frente al clima político de Estados Unidos (U.S. Capitol Police)

Contexto de seguridad en torno al Capitolio

El hallazgo se produjo en un área con fuerte presencia policial y controles permanentes. Fox News señaló que el episodio se suma a otros descubrimientos recientes de armas u objetos peligrosos en los alrededores del complejo del Capitolio, un espacio sometido a vigilancia reforzada desde hace años.

Más de una semana antes, agentes detectaron una espada casera y una manopla de metal en un edificio de oficinas del Senado durante un control de seguridad.

En otro antecedente, la USCP arrestó el año pasado a un hombre de 44 años después de encontrar un machete y cuchillos en un puesto de inspección del Centro de Visitantes del Capitolio.

Los antecedentes simbólicos del caso

La imagen de la guillotina junto a instituciones centrales del poder federal activó asociaciones inmediatas con otros episodios de tensión política. The Washington Post recordó que la escena evocó la horca instalada frente al Capitolio durante el asalto del 6 de enero de 2021, cuando simpatizantes de Trump irrumpieron en el edificio.

El incidente recordó los hechos ocurridos en 2021, cuando manifestantes irrumpieron en el Capitolio (AP foto/Julio Cortez)
El incidente recordó los hechos ocurridos en 2021, cuando manifestantes irrumpieron en el Capitolio (AP foto/Julio Cortez)

La guillotina, históricamente asociada con ejecuciones y con la Revolución Francesa, también apareció como símbolo en protestas políticas dentro de Estados Unidos.

En otro antecedente citado por Fox News, en 2021 fue arrestado otro hombre de California tras la localización de una camioneta sin identificación con símbolos supremacistas blancos cerca de la sede del Comité Nacional Demócrata, donde la policía encontró una bayoneta y un machete dentro del vehículo.

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