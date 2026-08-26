Estados Unidos

Estados Unidos sancionó a un colectivo tecnológico italiano y a dos grupos británicos por presunto apoyo al terrorismo de extrema izquierda

El Tesoro y el Departamento de Estado vinculan a Autistici/Inventati, Palestine Action y Masar Badil con redes que, según Washington, planifican ataques y ocultan actividades delictivas a las autoridades

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio EFE/WILL OLIVER
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio EFE/WILL OLIVER
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El Gobierno de Estados Unidos impuso este miércoles sanciones económicas contra el colectivo tecnológico italiano Autistici/Inventati, la organización británica Palestine Action y la red propalestina transnacional Masar Badil, a la que se suman dos de sus dirigentes. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro, incluyó a las tres entidades en su lista de sancionados por considerarlas parte de lo que la Administración de Donald Trump denomina “redes terroristas trasnacionales de extrema izquierda”.

El portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott, afirmó en un comunicado que estas organizaciones representan una amenaza para la seguridad de Estados Unidos y sus aliados. El secretario de Estado, Marco Rubio, escribió en la red social X que Autistici/Inventati es “un importante colectivo tecnológico de extrema izquierda” usado por células antifascistas activas dentro y fuera del país. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, advirtió que Washington aplicará “todo el peso de sus herramientas económicas” contra estos grupos.

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Según el Departamento de Estado, Autistici/Inventati —con sede en Italia y conocido como A/I Collective— provee infraestructura digital cifrada, incluidos correo electrónico, alojamiento web y herramientas de anonimato, a organizaciones de extrema izquierda en Estados Unidos, Europa y otras regiones. El colectivo administra alrededor de 16.000 buzones de correo y 1.500 sitios web, según cifras del propio Departamento de Estado. Washington sostiene que estos servicios han servido para difundir instrucciones sobre fabricación de explosivos y para encubrir actividades delictivas ante las fuerzas del orden, entre ellas las de la agrupación Rose City Antifa, con sede en Portland (Oregón).

Palestine Action, la segunda entidad sancionada, ya había sido proscrita como organización terrorista por el Gobierno del Reino Unido en julio de 2025. El Tesoro estadounidense sostiene que el grupo ha respaldado actos que causaron lesiones a agentes de policía británicos y acciones dirigidas a intimidar empresas y presionar al Ejecutivo de Londres. La designación estadounidense se suma así a una sanción previa dictada por las autoridades británicas.

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Las sanciones bajo la Orden Ejecutiva 13224 permiten congelar activos y prohibir transacciones, mientras la estrategia antiterrorista de Estados Unidos para 2026 pone el foco en la extrema izquierda y las redes digitales. (REUTERS/Maranie Staab)
Las sanciones bajo la Orden Ejecutiva 13224 permiten congelar activos y prohibir transacciones, mientras la estrategia antiterrorista de Estados Unidos para 2026 pone el foco en la extrema izquierda y las redes digitales. (REUTERS/Maranie Staab)

Sobre Masar Badil, las versiones oficiales presentan matices distintos según la fuente. El Tesoro la describe como una fachada del Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), organización terrorista extranjera designada desde hace años por Washington. La ficha del Departamento de Estado, en cambio, atribuye la sanción al control que ejercería sobre ella la Red de Solidaridad con los Prisioneros Palestinos Samidoun, sancionada por Estados Unidos y Canadá en 2024, entidad vinculada también al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP). Los dos dirigentes designados, Rawa Alsagheer, radicada en Brasil, y Zaid Abdulnasser, residente en Alemania, fueron sancionados por su papel directivo en la organización.

La medida se inscribe en una ofensiva más amplia de la Administración Trump que comenzó en noviembre de 2025, cuando el Departamento de Estado designó como terroristas a distintas células vinculadas al movimiento Antifa. La Estrategia de Contraterrorismo de Estados Unidos para 2026 identifica al terrorismo violento de extrema izquierda como una de las tres principales amenazas del país, junto al yihadismo y el crimen organizado transnacional.

Las sanciones se basan en la Orden Ejecutiva 13224, que permite congelar activos vinculados a actos terroristas y prohíbe transacciones de ciudadanos o empresas estadounidenses con las entidades designadas. La OFAC precisó que no sanciona a personas por ejercer actividades de expresión política protegidas por la Constitución.

La Liga Antidifamación (ADL) documentó además la participación de miembros de Masar Badil y Samidoun en seminarios virtuales junto a representantes de Hamas y de los hutíes yemeníes, ambos designados como terroristas por Washington. La ampliación del cerco sobre estructuras de financiamiento y apoyo logístico anticipa que el foco de la política de sanciones seguirá desplazándose hacia las redes digitales y organizativas que sostienen a estos movimientos, más allá de sus liderazgos visibles.

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