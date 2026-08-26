Agosto de 2026 se convierte en el mes más lluvioso en Nueva York en cinco años

Central Park acumuló más de 8 pulgadas (204 mm) de lluvia durante agosto de 2026, el registro más alto en al menos cinco años.

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Nueva York atraviesa en agosto de 2026 su período más lluvioso en al menos cinco años: Central Park acumuló 8,04 pulgadas de lluvia, equivalentes a 204 mm, y el mes todavía puede sumar nuevas tormentas, con inundaciones repentinas, rescates de automovilistas y cortes de tránsito que alteraron la vida diaria de residentes y turistas.

De acuerdo con el National Weather Service, ese total se ubicó 4,58 pulgadas por encima del promedio para esta altura del mes. El registro también dejó atrás las 2,21 pulgadas medidas durante todo agosto de 2025.

Las precipitaciones torrenciales provocaron anegamientos rápidos en distintos sectores de la ciudad.

El problema no fue solo la cantidad acumulada, sino la velocidad de las descargas. Varias tormentas dejaron entre una y tres pulgadas en pocas horas, una intensidad suficiente para saturar con rapidez el drenaje urbano y anegar calles, estaciones de metro y autopistas.

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Las tormentas obligaron a activar planes de emergencia y a cerrar vías clave

La ciudad activó en varias ocasiones el Flash Flood Emergency Plan de NYC Emergency Management ante el riesgo de inundaciones repentinas y las posibles interrupciones del transporte. Las alertas se emitieron de forma reiterada para residentes y viajeros durante todo agosto.

Las tormentas obligaron a cierres parciales y generaron rescates de automovilistas.

Uno de los episodios más graves forzó cierres parciales en la Brooklyn-Queens Expressway, la Long Island Expressway y sectores de la Clearview Expressway. En esos tramos, equipos de emergencia rescataron a conductores cuyos vehículos habían quedado inmovilizados por el agua.

El mismo patrón se repitió en distintos puntos de la ciudad: calles convertidas en corrientes, pasos bajo nivel inundados, carriles clausurados y complicaciones en horas pico. También hubo interrupciones parciales del servicio ferroviario en algunos corredores y dificultades para los desplazamientos hacia aeropuertos.

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Las lluvias intensas provocaron filtraciones y alteraciones temporales en el servicio del subway.

Según los datos del organismo meteorológico, agosto de 2026 ya sumaba 12 días con precipitaciones medibles hasta el 23 del mes. Varios de esos días superaron media pulgada de lluvia en una sola jornada.

La estructura urbana acelera las inundaciones repentinas

Las autoridades y especialistas atribuyen la rapidez de las inundaciones a una combinación de factores urbanos y meteorológicos. La gran cantidad de superficies pavimentadas reduce la absorción del suelo, mientras que los desagües reciben grandes volúmenes de agua al mismo tiempo.

Las alertas por tormentas e inundaciones se mantuvieron activas durante varios episodios del mes.

A eso se suman las lluvias concentradas en pocas horas y, en algunos sectores, las mareas altas que dificultan la evacuación del agua. Cuando el volumen supera la capacidad del sistema, la acumulación aparece primero en pasos deprimidos, autopistas y zonas próximas a ríos y bahías.

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Ese comportamiento explica por qué una tormenta breve puede generar un impacto inmediato sobre la movilidad. El efecto fue especialmente sensible en un verano de alta actividad turística, con más necesidad de revisar pronósticos y calcular demoras antes de cada traslado.

Las autoridades activaron planes de emergencia ante el riesgo de inundaciones repentinas.

Las recomendaciones de NYC Emergency Management se mantuvieron estables durante el mes: no conducir por calles inundadas, no intentar cruzar sectores cubiertos por agua, seguir los avisos oficiales del National Weather Service, consultar el pronóstico antes de viajar y prever más tiempo para los desplazamientos. Las autoridades recordaron que unos pocos centímetros de agua en movimiento pueden desplazar un vehículo.

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Agosto cerraba una secuencia de fenómenos extremos en el verano neoyorquino

Las lluvias de agosto no aparecieron de forma aislada dentro de la temporada. El verano de 2026 en la región también estuvo marcado por olas de calor, tormentas eléctricas frecuentes, humo procedente de incendios forestales de Canadá y alertas por calidad del aire.

Las autopistas del área metropolitana registraron cierres y desvíos por acumulación de agua.

Ese encadenamiento convirtió a la temporada en una de las más exigentes de los últimos años para quienes viven en la ciudad y para quienes la visitan. Según el organismo meteorológico, aunque Nueva York tuvo agostos más lluviosos en 2011 y 2021, el nivel alcanzado en 2026 ya era el más alto desde entonces y aún podía crecer antes de terminar el mes.

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