Donald Trump decreta luto por la muerte de Dolly Parton: “Nunca ha habido ni habrá nadie como ella”

La muerte de Dolly Parton fue comunicada por su sobrino Bryan Seaver en redes sociales y su familia no informó la causa del fallecimiento (REUTERS/Cathal McNaughton).

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Donald Trump encabezó las reacciones políticas por el fallecimiento de Dolly Parton. El mandatario decretó una semana de luto sin suspensión de actividades.

En su cuenta de Truth Social, el presidente la describió como “una de las más grandes cantantes de música country” y de “todos los tiempos”.

“Esta es una verdadera pérdida para millones de personas. Nunca ha habido ni habrá nadie como ella. En su honor, la bandera estadounidense ondeará a media asta en todo Estados Unidos durante una semana, a partir de esta noche a las 6:00 p. m. Descansa en paz, Dolly. El mundo te ama”, escribió Trump.

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La noticia de la muerte de Parton se conoció por su entorno familiar. Su sobrino Bryan Seaver comunicó el fallecimiento en un video que publicó en redes sociales. Hasta el momento, no se difundió la causa de su deceso.

Nacida en Tennessee, Dolly Parton convirtió sus raíces en una parte central de su identidad pública y artística (YouTube).

Los mensajes de dirigentes políticos

Otras figuras recordaron a la ganadora de 11 premios Grammy. Entre ellos estuvo la senadora republicana Diana Harshbarger, que representa al condado de Sevier, donde Parton creció.

En una declaración, la funcionaria expresó que la cantante nunca dejó de ser parte de su comunidad de origen, pese a la dimensión que alcanzó su carrera pública.

“Convirtió Dollywood en un lugar que puso al este de Tennessee en el mapa para que todo el mundo lo viera y, a través de su Biblioteca de la Imaginación, puso libros en manos de los niños que más los necesitaban, incluyendo a muchos aquí mismo, en nuestra comunidad”, escribió.

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La senadora republicana por Tennessee, Marsha Blackburn, publicó en X: “Una figura emblemática que amó a nuestro gran estado y a nuestra nación. Su partida deja un vacío que nadie podrá llenar. Dolly, siempre te amaremos”.

Por su parte, el senador republicano Bill Hagerty dijo que la artista transformó Tennessee: “Dolly poseía un talento incomparable y era una emprendedora excepcional que desempeñó un papel fundamental en la transformación de nuestro estado. Brindó alegría y felicidad a muchísimas personas a través de su música y sus iniciativas filantrópicas. La extrañaremos muchísimo”.

El senador de Estados Unidos Bill Hagerty posa junto a la cantante Dolly Parton y su esposa Chrissy Hagerty (X: @SenatorHagerty).

El representante federal Tim Burchett, republicano por Knoxville, sostuvo que la artista fue una figura nacida en el este de Tennessee que inspiró a niñas en distintas partes del mundo y destacó que “nunca cambió su acento ni olvidó sus raíces”.

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Desde Kentucky, el gobernador Andy Beshear puso el foco en otro tramo del legado de la cantante. En su publicación de X, mencionó la Biblioteca de la Imaginación de Dolly Parton, el programa de entrega de libros para niños que la artista fundó en 1995.

Beshear afirmó que no alcanzan las palabras para resumir el impacto y legado de Parton, pero que “es evidente que perdurará por generaciones”.

El bloque republicano de la Cámara de Representantes despidió a Dolly con un mensaje en el que le agradeció por “hacer que Tennessee se sienta orgulloso”. Al mismo tiempo, manifestó que será recordada por su talento, su generosidad y su vínculo con Tennessee.

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El senador estadounidense Tim Burchett junto a Dolly Parton (X: @timburchett).

La distinción que rechazó Dolly Parton

De acuerdo con BBC, años antes de su muerte, Dolly Parton rechazó en dos ocasiones la Medalla Presidencial de la Libertad, la mayor distinción civil de Estados Unidos.

Según relató en una entrevista en Today, durante su primera presidencia, la administración de Donald Trump le ofreció el reconocimiento primero cuando su esposo estaba enfermo y luego en un momento en que ella decidió no viajar por la pandemia.

En ese momento, la cantante explicó que no tenía claro si aceptaría una eventual propuesta del entonces presidente Joe Biden: “Ahora siento que si acepto, estaré haciendo política, así que no estoy tan segura”.

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En esa misma declaración, agregó que no estaba segura de merecer el premio, aunque valoró la oferta como un elogio.