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Cientos de mujeres vestidas de rosa se movilizaron en apoyo a Lindsay Clancy durante su juicio

La manifestación frente al tribunal de Plymouth busca visibilizar las fallas del sistema sanitario ante las crisis psíquicas asociadas a la maternidad. En silencio y entre oraciones, el grupo exige una mayor concientización médica tras la tragedia que conmociona a Estados Unidos

Cientos de personas se congregaron en Plymouth, Massachusetts, para apoyar a Lindsay Clancy y reclamar atención sobre la salud mental (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)
Cientos de personas se congregaron en Plymouth, Massachusetts, para apoyar a Lindsay Clancy y reclamar atención sobre la salud mental (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)
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Cientos de personas se congregaron este jueves en Plymouth, Massachusetts, para manifestar su apoyo a Lindsay Clancy, quien enfrenta un juicio por el asesinato de sus tres hijos. La movilización frente al tribunal busca visibilizar las deficiencias en el sistema de salud mental, mientras la defensa argumenta que la acusada padecía psicosis posparto al momento de los hechos.

Varias personas con ropa rosa forman figuras de corazones con sus manos en un espacio exterior bajo un cielo despejado
La protesta frente al tribunal de Plymouth respaldó la defensa que sostiene que Lindsay Clancy padecía psicosis posparto al momento de los hechos (Captura AP)

Cerca de 300 mujeres y algunos hombres se reunieron durante la jornada del 20 de agosto en las inmediaciones del Tribunal Superior de Plymouth. Los asistentes portaron prendas de color rosa con lemas como “Believe” (Creer), “She Needed Help” (Ella necesitaba ayuda) y “Peace For Lindsay” (Paz para Lindsay), según informó AP.

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Una multitud de personas vestidas de rosa permanece detrás de una cinta amarilla en el exterior de un edificio de ladrillo
Lindsay Clancy se declaró no culpable del asesinato de sus tres hijos, mientras su defensa alega que no tenía responsabilidad penal por su estado mental (Captura AP)

El grupo permaneció en silencio durante más de una hora antes de que iniciaran los procedimientos judiciales. Al finalizar el acto, los manifestantes formaron un círculo para rezar, alzaron sus brazos y realizaron gestos de corazones con sus manos.

Tres personas al frente de una multitud llevan camisetas rosadas con letras escritas a mano en el torso
Un grupo de personas vestidas con camisetas rosadas con la frase 'Stand in peace for Lindsay' (Captura AP)
Varias mujeres con ropa rosa paradas en hilera sobre la hierba detrás de una cinta amarilla extendida
La fiscalía sostiene que Lindsay Clancy planificó el crimen y cuestiona tanto su intento de suicidio como el cumplimiento de sus tratamientos médicos (Captura ABC7 Chicago )

Se exhibieron incluso banderas de distintos países para demostrar el alcance global de su respaldo.

El caso de Lindsay Clancy y el argumento de la defensa

La acusada, de 36 años, se declaró inocente de los cargos de asesinato tras la muerte de sus hijos Callan, Dawson y Cora, cuyas edades oscilaban entre los ocho meses y los cinco años. El abogado defensor, Kevin Reddington, no niega la autoría material de los fallecimientos, pero sostiene que Clancy carece de responsabilidad penal debido a su estado mental.

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El abogado Kevin Reddington afirmó que Lindsay Clancy sufría trastorno bipolar y psicosis posparto y que había pedido ayuda en distintos servicios de salud (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)
El abogado Kevin Reddington afirmó que Lindsay Clancy sufría trastorno bipolar y psicosis posparto y que había pedido ayuda en distintos servicios de salud (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)

De acuerdo con AP, el letrado afirma que la mujer, quien trabajaba como enfermera de parto, sufría de trastorno bipolar y psicosis posparto, condición vinculada al estrés, la privación de sueño y los cambios hormonales posteriores al alumbramiento.

Reddington sostuvo que su clienta solicitó asistencia de forma constante al acudir a múltiples proveedores ambulatorios, llamar a una línea de prevención del suicidio, visitar un servicio de urgencias y realizar un internamiento voluntario en un hospital psiquiátrico.

Un grupo de simpatizantes de Lindsay Clancy reacciona mientras el juez William Sullivan se dirige a la sala durante el juicio por asesinato de Clancy, en Plymouth, Massachusetts, EE. UU., el 20 de agosto de 2026 (Josh Reynolds/Pool vía REUTERS)
Un grupo de simpatizantes de Lindsay Clancy reacciona mientras el juez William Sullivan se dirige a la sala durante el juicio por asesinato de Clancy, en Plymouth, Massachusetts, EE. UU., el 20 de agosto de 2026 (Josh Reynolds/Pool vía REUTERS)

Tras el suceso ocurrido el 24 de enero de 2023, Clancy saltó desde una ventana de un segundo piso, razón por la que permanece paralizada de la cintura hacia abajo. Los fiscales sostienen que la mujer planificó el acto y envió a su esposo a realizar recados para quedarse sola con los menores, además de cuestionar la severidad de su intento de suicidio y el cumplimiento con sus tratamientos médicos.

Testimonios y desarrollo del juicio

Durante la audiencia del jueves, la capellana del hospital Brigham and Women’s, Sheila Cavanaugh, brindó su testimonio ante el estrado. La religiosa, quien ha visitado a Clancy en más de 200 ocasiones, describió el estado emocional de la acusada como “muy neutral” y con un “afecto plano” durante sus primeros encuentros.

La capellana Sheila Cavanaugh testificó que Lindsay Clancy mostró un afecto plano en el hospital y creyó al despertar que sus hijos estaban a salvo (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)
La capellana Sheila Cavanaugh testificó que Lindsay Clancy mostró un afecto plano en el hospital y creyó al despertar que sus hijos estaban a salvo (Josh Reynolds/Pool via REUTERS)

Cavanaugh relató que, al despertar en el hospital, Clancy le expresó su alivio por considerar que sus hijos estaban a salvo. “Lindsay, tus hijos están a salvo. Están a salvo en el cielo con Dios”, recordó la capellana haberle respondido, según reportó AP.

La testigo también reveló que la acusada mencionó haber escuchado una voz que le ordenaba seguir ciertos mandatos para garantizar la seguridad de su familia. Ante los cuestionamientos de la fiscalía sobre la ausencia de este relato en los registros médicos, Cavanaugh aclaró que su labor es acompañar el sufrimiento y no realizar evaluaciones clínicas.

Reacciones y llamados a la concienciación sobre salud mental

Los participantes de la protesta expresaron su preocupación por el trato que reciben las mujeres dentro del sistema sanitario. April Vincent, una asistente legal de 52 años, declaró a AP que existe un temor generalizado ante la percepción de que las pacientes son desatendidas cuando manifiestan sus padecimientos.

Jeanne Zaborski, una enfermera jubilada de 72 años, manifestó su esperanza de que este proceso judicial impulse una mayor atención sobre la salud posparto. La mujer, quien sigue el juicio de manera cotidiana, subrayó que muchas personas se sienten identificadas con la historia de Clancy y abogan por que reciba la atención médica necesaria.

Contexto y datos sobre la psicosis posparto

La psicosis posparto representa una enfermedad mental grave que, aunque poco frecuente, requiere atención inmediata. Según datos citados por AP, los investigadores estiman que esta condición afecta a entre una y dos de cada 1.000 mujeres tras el parto.

Este diagnóstico se distingue de la depresión posparto por su mayor severidad y riesgo clínico. El juicio, que se transmite en vivo, ha generado un intenso debate público sobre la complejidad de estos trastornos y la responsabilidad del sistema de salud al abordar las crisis de las madres.

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