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Un autobús escolar volcó en Kentucky y dejó 14 heridos, entre ellos 13 alumnos de primaria

El accidente ocurrió el lunes 24 de agosto en el condado de Bullitt, donde una unidad que trasladaba a 28 estudiantes de primaria terminó volcada y dejó heridos leves, mientras las autoridades investigan qué causó el choque

Un autobús escolar volcó en Kentucky y dejó 14 heridos, entre ellos 13 alumnos de primaria y el conductor (Captura de video)
Un autobús escolar volcó en Kentucky y dejó 14 heridos, entre ellos 13 alumnos de primaria y el conductor (Captura de video)
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Un accidente vial en Kentucky dejó 14 personas heridas tras el vuelco de un autobús escolar que transportaba a estudiantes de primaria en el condado de Bullitt, de acuerdo con reportes publicados por People y medios locales de ese estado. Entre los lesionados figuran el conductor y 13 niños que viajaban desde la escuela Lebanon Junction Elementary School.

El episodio ocurrió hacia las 4:45 de la tarde del lunes 24 de agosto, cuando el vehículo circulaba por Wilson Creek Road, según informó el distrito Bullitt County Public Schools. La unidad trasladaba a 28 estudiantes al momento del siniestro, tal y como recogieron WDRB y Kentucky.com a partir de comunicaciones oficiales del sistema escolar.

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De acuerdo con esa información, los servicios de emergencia trasladaron al conductor y a ocho alumnos a hospitales de la zona para la evaluación de sus lesiones. A la vez, familiares llevaron a otros cinco menores a distintos centros médicos locales. El resto de los estudiantes recibió atención en el lugar y luego volvió con sus familias.

Qué se sabe sobre los heridos y la respuesta de emergencia

Los servicios de emergencia llevaron al conductor y a ocho estudiantes a hospitales de la zona para evaluar las lesiones (Captura de video)
Los servicios de emergencia llevaron al conductor y a ocho estudiantes a hospitales de la zona para evaluar las lesiones (Captura de video)

La información difundida por WDRB indicó que un portavoz de Norton Children’s Hospital confirmó la recepción de siete pacientes, todos con lesiones menores. En la misma línea, autoridades locales citadas por Courier Journal hablaron de golpes, cortes y moretones, aunque hasta el momento no trascendieron reportes sobre heridas de gravedad.

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El superintendente de Bullitt County Public Schools, Jesse Bacon, aseguró en un comunicado que los equipos de emergencia actuaron junto con personal del distrito, del área de transporte y de la escuela para asistir a los chicos y facilitar el reencuentro con sus familias. En esa declaración, recogida por People y WDRB, también sostuvo que “los servicios médicos trasladaron al conductor y a ocho estudiantes a hospitales del área para evaluar las lesiones, mientras que los padres llevaron a otros cinco estudiantes a centros médicos locales”.

Bacon agregó además que “los socorristas autorizaron en el lugar al resto de los estudiantes y los entregaron directamente a sus familias”, tal y como reprodujo People en su cobertura del caso. Esa reconstrucción coincide con lo informado por Kentucky.com, que señaló que los alumnos que no requirieron derivación hospitalaria fueron revisados por el personal médico antes de retirarse.

La investigación sobre el choque sigue abierta

La Bullitt County Sheriff’s Office quedó a cargo de la investigación sobre las causas del choque del autobús escolar en Kentucky (Captura de video)
La Bullitt County Sheriff’s Office quedó a cargo de la investigación sobre las causas del choque del autobús escolar en Kentucky (Captura de video)

Las causas del accidente permanecían bajo investigación este martes 25 de agosto. El distrito escolar precisó, en declaraciones citadas por WDRB, que la pesquisa quedó en manos de la Bullitt County Sheriff’s Office, la oficina del sheriff del condado.

People añadió que el vuelco habría ocurrido cuando el conductor intentó evitar a otro vehículo, aunque ese extremo todavía no aparecía confirmado de forma independiente por todas las autoridades mencionadas en los reportes disponibles. Por ese motivo, la secuencia exacta del choque seguía sujeta al avance de la investigación oficial.

En paralelo, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, se refirió al hecho en una publicación en redes sociales citada por Kentucky.com y otros medios locales. Allí expresó que “los socorristas y las fuerzas de seguridad están en el lugar y trabajan con rapidez para trasladar a quienes necesitan atención”. El mandatario también pidió acompañamiento para las familias afectadas mientras avanzaba la asistencia.

El distrito escolar destacó la asistencia a las familias

En su mensaje a la comunidad educativa, Bullitt County Public Schools afirmó que la prioridad inmediata fue la seguridad de alumnos y trabajadores. La frase oficial, reproducida por WDRB, señaló que “la seguridad de nuestros estudiantes y del personal sigue siendo nuestra máxima prioridad”. El distrito también agradeció el apoyo de la comunidad de Lebanon Junction durante las horas posteriores al accidente.

Otra de las precisiones que surgieron de la cobertura de Courier Journal fue el despliegue de cinco ambulancias del condado de Bullitt, con apoyo adicional de equipos procedentes de los condados de Jefferson y Nelson. A eso se sumó la intervención del departamento de bomberos local y de otras áreas de respuesta.

Hasta la tarde del martes, las autoridades no habían difundido un parte más amplio sobre la evolución de los heridos ni una explicación definitiva sobre lo que provocó el vuelco del autobús escolar. La investigación continuaba abierta mientras el distrito mantenía contacto con las familias de los estudiantes que viajaban en la unidad.

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