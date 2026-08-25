Millones de personas quedan bajo amenaza por una ola de tormentas e inundaciones que golpea el sur de Estados Unidos

Una secuencia de tormentas elevó el riesgo de inundaciones y daños materiales en el sureste y centro-sur de Estados Unidos durante la última semana de agosto. (REUTERS/Kathleen Flynn)

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Una secuencia de tormentas persistentes ha elevado el riesgo de inundaciones y daños materiales en el sureste y centro-sur de Estados Unidos, impactando a millones de habitantes durante la última semana de agosto. Según el pronóstico del FOX Weather, las precipitaciones continuarán al menos hasta el viernes, mientras las autoridades monitorean la evolución de los sistemas meteorológicos y advierten sobre acumulados localmente intensos.

De acuerdo con el FOX Forecast Center, la zona comprendida entre los estados del sureste y el área conocida como Mid-South enfrenta una amenaza de tormentas severas ante la combinación de aire cálido proveniente del Golfo de México y la presencia de un frente estacionario. Las autoridades meteorológicas han establecido una alerta de nivel 1 de 4 para inundaciones repentinas vigente desde el lunes hasta el jueves, y advierten que la acumulación de agua podría superar los 60 milímetros en sectores específicos.

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El aumento en la frecuencia de estos eventos se relaciona con patrones atmosféricos que favorecen la entrada de humedad tropical al interior del país. Según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS), los estados del sur históricamente han registrado temporadas de lluvias intensas en verano, aunque la persistencia y la intensidad de las precipitaciones han sido superiores en este periodo.

¿Qué estados están bajo alerta por lluvias y tormentas en agosto de 2026?

Los estados más afectados son Mississippi, Luisiana, Alabama, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Ciudades como Baton Rouge, New Orleans, Gulfport y Myrtle Beach figuran entre los principales focos de atención, según el reporte de FOX Weather publicado el 25 de agosto de 2026. El riesgo de tormentas severas alcanza un nivel 2 de 5 en varias de estas ciudades, lo que implica la posibilidad de lluvias intensas, vientos fuertes y actividad eléctrica considerable.

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En el valle de Tennessee y áreas rurales del sureste, la vulnerabilidad es mayor debido a la saturación de suelos y la proximidad a cauces de agua. Datos de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) indican que las comunidades con infraestructuras limitadas enfrentan riesgos adicionales por crecidas y anegamientos.

Mississippi, Luisiana, Alabama, Carolina del Norte y Carolina del Sur están bajo alerta por lluvias y tormentas severas, con focos en Baton Rouge, New Orleans, Gulfport y Myrtle Beach. (Dylan Hudler/via REUTERS)

¿Cuánta lluvia se espera y cuál es el riesgo de inundaciones?

Según el análisis del FOX Forecast Center, el pronóstico indica acumulados promedio de 30 a 60 milímetros de lluvia en la región durante la semana, con áreas puntuales donde los totales pueden superar los 80 milímetros. Este volumen equivale a más de 3 litros de agua por metro cuadrado en pocas horas, suficiente para provocar inundaciones localizadas, sobre todo en áreas urbanas y rurales de baja altitud.

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La alerta de nivel 1 de 4 por inundaciones emitida por el Centro de Pronóstico permanecerá activa hasta el jueves, mientras que las tormentas severas podrían persistir hasta el viernes, dependiendo del desplazamiento del sistema frontal sobre la región, según FOX Weather.

¿Por qué se producen estas tormentas en el sur de Estados Unidos?

De acuerdo con especialistas del National Weather Service (NWS), el desarrollo de estas tormentas se debe a la interacción de una masa de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México con un frente estacionario que permanece sobre el sur del país. Esta combinación crea condiciones propicias para la formación de sistemas convectivos, capaces de generar lluvias torrenciales y ráfagas de viento que pueden superar los 80 kilómetros por hora.

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El fenómeno conocido como “microburst” o microexplosión atmosférica ha sido reportado en varios puntos de la región. Este evento produce descargas de aire descendente que pueden ocasionar daños en infraestructuras y alteraciones en el suministro eléctrico, de acuerdo con la descripción técnica del FOX Forecast Center.

¿Qué medidas han tomado las autoridades ante el pronóstico de lluvias extremas?

Las autoridades locales y estatales han puesto en marcha planes de contingencia y protocolos de emergencia. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) recomiendan a la población seguir las instrucciones de los servicios de emergencia y mantenerse informados a través de canales oficiales. “El aporte de humedad desde el Golfo está generando condiciones propicias para tormentas de rápida intensificación”, comunicó el FOX Forecast Center el 25 de agosto.

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En ciudades como New Orleans y Gulfport, los gobiernos municipales han dispuesto centros de atención temporal y han reforzado las medidas de monitoreo en ríos y canales. Las compañías eléctricas han advertido sobre la posibilidad de cortes de energía ante la caída de árboles o ramas sobre las líneas de transmisión. Varios municipios han reforzado la limpieza de desagües pluviales y han desplegado cuadrillas de emergencia para atender incidentes por anegamientos.

El riesgo de tormentas en el sur de Estados Unidos surge por la combinación de aire cálido y húmedo del Golfo de México con un frente estacionario sobre la región. (REUTERS/Seth Herald)

¿Cómo impactan las lluvias intensas en la vida cotidiana de los habitantes?

Las precipitaciones han causado alteraciones en el transporte público, suspensión de clases en algunos distritos escolares y la interrupción de servicios básicos en zonas rurales. El Departamento de Transporte de Luisiana informó sobre el cierre temporal de ciertas rutas y la restricción de tránsito en áreas inundadas. Los servicios de emergencia mantienen operativos de monitoreo en tiempo real y recomiendan evitar desplazamientos innecesarios mientras persista la alerta.

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Organizaciones como la FEMA han desplegado recursos para asistir a la población afectada, priorizando a personas en situación de vulnerabilidad, como adultos mayores y familias sin acceso a vehículos propios. “Las lluvias continuas incrementan el riesgo de inundaciones, especialmente en zonas donde el suelo ya está saturado”, reiteró el NWS en un comunicado.

¿Qué recomiendan los organismos meteorológicos y de emergencia?

La principal recomendación es no cruzar caminos anegados y mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales. El FOX Weather enfatizó que “el riesgo de inundaciones puede aumentar rápidamente con la persistencia de lluvias sobre áreas previamente afectadas”. La NOAA sugiere disponer de un kit de emergencia con agua embotellada, alimentos no perecederos, linternas y baterías, además de un plan de evacuación familiar.

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Los servicios de emergencia piden especial precaución en zonas bajas y cercanas a ríos, donde el nivel del agua puede elevarse en minutos. En caso de emergencia, las autoridades locales han habilitado líneas telefónicas y centros de atención para brindar información y asistencia.

¿Cuál es la previsión para los próximos días en el sureste y centro-sur?

El pronóstico indica que el patrón de lluvias y tormentas se mantendrá hasta el fin de semana, con una tendencia a disminuir hacia el domingo a medida que el sistema frontal se desplace hacia el Atlántico. El FOX Forecast Center recomienda monitorear nuevas actualizaciones meteorológicas y seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Las lluvias previstas pueden aumentar el caudal de los principales ríos de la región, como el Misisipi y el Tennessee, y generar posibles crecidas en arroyos secundarios. Los organismos oficiales continuarán emitiendo avisos según evolucione la situación meteorológica.

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Las lluvias intensas ya provocaron alteraciones en el transporte, suspensión de clases, cierre de rutas en Luisiana e interrupciones de servicios básicos en zonas rurales. (REUTERS/Jonathan Bachman)

¿Podrían repetirse estos eventos en el futuro cercano?

Según expertos del National Weather Service, la recurrencia de tormentas intensas en el sur de Estados Unidos durante la temporada de verano se ha incrementado en los últimos años por la influencia de patrones climáticos globales, como el fenómeno de El Niño y la variabilidad asociada al cambio climático. Aunque los modelos meteorológicos permiten prever con cierta antelación estos episodios, la magnitud y la localización exacta de las lluvias dependen de factores dinámicos.

El monitoreo y la alerta temprana siguen siendo herramientas clave para reducir el impacto de estos eventos en la vida cotidiana y las infraestructuras de la región.

¿Cómo afecta esto a la población y qué puede esperarse en adelante?

El impacto inmediato para los habitantes del sureste y centro-sur de Estados Unidos incluye riesgos de desplazamientos, daños materiales y la necesidad de adoptar medidas preventivas ante posibles inundaciones. Las autoridades mantienen la vigilancia y continuarán informando sobre la evolución meteorológica, mientras la población se prepara para afrontar nuevos episodios de lluvias intensas en el contexto de una temporada estival activa.