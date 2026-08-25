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Estados Unidos reabre el ingreso de ganado desde México, pero expertos no prevén una baja rápida en el precio de la carne

La habilitación de un paso fronterizo en Arizona busca reforzar la oferta bovina en medio del menor stock en 75 años, la presión de la sequía y el impacto sanitario del gusano barrenador

La reapertura parcial del comercio ganadero con México busca reforzar la oferta en Estados Unidos en medio de una fuerte tensión sobre el mercado de la carne (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)
La reapertura parcial del comercio ganadero con México busca reforzar la oferta en Estados Unidos en medio de una fuerte tensión sobre el mercado de la carne (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)
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El primer lote de ganado mexicano volvió a cruzar este lunes hacia Estados Unidos por el paso de Douglas, en Arizona, después de más de un año de restricciones sanitarias.

La decisión busca restablecer un circuito comercial clave para el abastecimiento de carne vacuna en Estados Unidos.

La autorización alcanzó al cruce ubicado a unos 370 kilómetros al sudeste de Phoenix. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) resolvió habilitar ese punto tras evaluar una mejora en la situación sanitaria vinculada al gusano barrenador del Nuevo Mundo en el norte de México.

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Varias reses avanzan en fila por un pasillo metálico junto al muro fronterizo mientras varias personas toman fotografías
El cruce de Douglas, Arizona, fue el primero en retomar el ingreso de animales desde México tras más de un año de restricciones (@AlfonsoDurazo)

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la decisión durante una conferencia de prensa en Ciudad de México.

“Hoy la frontera en Sonora está abierta para el ganado”, afirmó la mandataria en declaraciones recogidas por AP News. La agencia añadió que los animales ya cruzaban la frontera hacia media tarde del lunes.

La presidenta mexicana anunció que el corredor con Sonora volvió a operar para el traslado de ganado (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)
La presidenta mexicana anunció que el corredor con Sonora volvió a operar para el traslado de ganado (REUTERS/Quetzalli Nicte-Ha)

La medida busca aumentar la oferta, pero el impacto sería limitado

La suba del precio de la carne se convirtió en un problema económico y político para la Casa Blanca.

El viernes anterior, Trump anunció el ingreso de hasta 300.000 toneladas métricas de carne molida importada sin aranceles durante 90 días, con el objetivo de ampliar la oferta a precios inferiores a los del mercado.

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De acuerdo con AP News, la restricción al ganado mexicano había profundizado la falta de animales para faena en Estados Unidos.

La gestión de Donald Trump apuesta a ampliar la disponibilidad de carne vacuna con una flexibilización parcial del bloqueo comercial (REUTERS/Jonathan Ernst)
La gestión de Donald Trump apuesta a ampliar la disponibilidad de carne vacuna con una flexibilización parcial del bloqueo comercial (REUTERS/Jonathan Ernst)

El cierre de la frontera para ese comercio se dispuso en mayo de 2025 como respuesta a la expansión del parásito, cuyas larvas consumen tejido vivo y pueden causar la muerte de bovinos y otros animales.

México suele aportar 1,1 millones de cabezas, equivalentes a cerca del 3% del suministro ganadero estadounidense.

Aun así, el economista agropecuario Derrell Peel, profesor de la Universidad Estatal de Oklahoma, sostuvo ante AP que la reapertura parcial no tendría un efecto inmediato sobre los valores. “No espero ver un impacto medible en los precios del ganado o de la carne en el corto plazo”, aseguró.

Carne picada en carnicería
Analistas del sector estiman que la habilitación del cruce no modificará de manera rápida lo que pagan los consumidores (Reuters)

El rodeo de Estados Unidos cayó a su nivel más bajo en 75 años

El trasfondo del problema excede el vínculo comercial con México. El USDA informó que al 1 de enero de este año el rodeo bovino de Estados Unidos cayó a 86,2 millones de cabezas, el registro más bajo en 75 años.

Ese retroceso coincide con una suba persistente del precio de la carne vacuna en los últimos cinco años.

AP News detalló que el valor promedio de una libra de carne picada pasó de USD 4,39 en julio de 2021 a USD 6,89 en julio de 2026. La cifra marca un alza de casi 57%.

La cantidad de bovinos en Estados Unidos tocó un piso histórico, con el registro más bajo desde mediados del siglo pasado (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)
La cantidad de bovinos en Estados Unidos tocó un piso histórico, con el registro más bajo desde mediados del siglo pasado (REUTERS/Jose Luis Gonzalez/File Photo)

En mayo, incluso, ese producto tocó un pico de USD 6,90. En paralelo, el precio del steak crudo llegó a USD 13,06 por libra, un nivel récord y un 10% superior al de un año antes.

El profesor Glynn Tonsor, de la Universidad Estatal de Kansas, indicó a AP que la menor disponibilidad de hacienda tuvo un efecto más acotado por mejoras de eficiencia en la industria cárnica.

Afirmó que el sector logró obtener más carne por animal que en etapas anteriores, lo que moderó parte del impacto de la caída del rodeo.

Los cortes vacunos y la carne picada acumulan aumentos muy por encima del promedio general de los alimentos en los últimos años (REUTERS/Andrew Kelly)
Los cortes vacunos y la carne picada acumulan aumentos muy por encima del promedio general de los alimentos en los últimos años (REUTERS/Andrew Kelly)

La sequía y el gusano barrenador agravan una crisis de largo plazo

El avance del gusano barrenador del Nuevo Mundo elevó la alarma entre autoridades y productores. Funcionarios y empresas del sector consideran que la plaga representa una amenaza seria para una industria valuada en USD 113.000 millones.

El insecto había sido controlado durante décadas cerca del Canal de Panamá, pero reapareció en el sur de México a fines de 2024 y luego avanzó hacia el norte.

El 3 de junio se detectó en Texas el primer caso desde 1966. Desde entonces, se confirmaron más de 40 casos en el sur de Texas y el sudeste de Nuevo México, con infestaciones en bovinos, ovejas, cabras y perros, informó AP News.

La expansión del parásito, cuyas larvas afectan a bovinos y otros animales, condicionó la política fronteriza de Washington (REUTERS/Enea Lebrun)
La expansión del parásito, cuyas larvas afectan a bovinos y otros animales, condicionó la política fronteriza de Washington (REUTERS/Enea Lebrun)

La sequía en regiones ganaderas clave agravó ese escenario. David Anderson, profesor de economía agrícola de la Universidad Texas A&M, explicó a AP News que la falta de pasturas obliga a muchos productores a achicar sus rodeos.

También remarcó que los bajos precios del ganado durante buena parte de las últimas dos décadas empujaron una reducción sostenida de la producción.

Reconstruir el rodeo demandará años. Peel señaló a AP News que una vaca suele tener solo un ternero por año. Ese ciclo biológico limita cualquier recomposición rápida.

Mientras tanto, varias plantas procesadoras operan por debajo de su capacidad y grandes compañías del sector ya anunciaron cierres o reestructuraciones en distintos estados del país.

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